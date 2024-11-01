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  • เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก

    Philips Sonicare FlexCare Platinum แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX9112/13

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก

    FlexCare Platinum ที่มาพร้อมหัวแปรง AdaptiveClean และเซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดที่ใช้งานง่าย เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก และฟัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Philips Sonicare FlexCare Platinum แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

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    เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก

    กำจัดคราบหินปูนและให้เหงือกสุขภาพดียิ่งขึ้น 10 เท่า*

    • 3 โหมด, ความแรง 3 ระดับ
    • 2 หัวแปรง
    • พร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงกด
    กำจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 10 เท่าด้วย AdaptiveClean*

    กำจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 10 เท่าด้วย AdaptiveClean*

    ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อให้คุณได้สัมผัสการทำความสะอาดฟันที่ซอกซอนกว่าที่เคย ด้วยแปรงที่สัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า ทำให้ขจัดคราบหินปูนในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้มากขึ้นถึง 10 เท่า และทำความสะอาดได้ลึกและซอกซอนทั้งร่องเหงือกและช่องระหว่างซี่ฟัน

    ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห์

    ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห์

    ด้วยการทำความสะอาดที่ดีที่สุดจาก FlexCare เหงือกจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ กำจัดคราบหินปูนตามร่องเหงือกได้สูงสุดถึง 7 เท่า ซึ่งมากกว่าแปรงสีฟันปกติ จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด

    เลือกจาก 3 โหมด และความแรง 3 ระดับ

    เลือกจาก 3 โหมด และความแรง 3 ระดับ

    ด้วย FlexCare Platinum จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความสะอาดล้ำลึกที่แท้จริง การตั้งค่าความแรง 3 ระดับของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ในขณะที่โหมดการทำงานทั้ง 3 ช่วยในการใช้งานแบบเฉพาะเมื่อคุณต้องการ: โหมด Clean สำหรับการแปรงฟันในแต่ละวัน โหมด White เพื่อขจัดคราบ และโหมด Deep Clean เพื่อความสดชื่นทั่วถึง

    โหมด Deep Clearn เพื่อการเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก

    โหมด Deep Clearn เพื่อการเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก

    โหมด Deep Clean ของเราหมายความว่าคุณจะสามารถเน้นไปที่จุดที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง ด้วยการให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เราได้ผสมผสานการเคลื่อนไหวของแปรงที่ไม่เหมือนใครของเราด้วยเวลาการแปรงที่ยาวนานขึ้นอีก 3 นาที ทำให้ฟันของคุณสะอาดล้ำลึกอย่างแท้จริง

    มีการเตือนเมื่อคุณกดแปรงแรงเกินไป

    มีการเตือนเมื่อคุณกดแปรงแรงเกินไป

    คุณอาจไม่ได้สังเกตเวลาที่คุณแปรงฟันรุนแรงเกินไป แต่ FlexCare Platinum รับรู้ได้ หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป ด้ามจับจะมีการสั่นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเตือนเพื่อให้คุณลดแรงกดลง และปล่อยให้หัวแปรงของคุณทำงานตามปกติ กว่า 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีขึ้น

    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    การสั่นด้วยคลื่นโซนิคอันทรงพลังจะเปลี่ยนยาสีฟันของคุณให้เป็นฟองทำความสะอาดคราบหินปูน และจะกระจายฟองไประหว่างซอกฟันและร่องเหงือกของคุณ ในขณะเดียวกัน ฟันของคุณจะได้สัมผัสจังหวะการปัด 62,000 ครั้งที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที

    หัวแปรง AdaptiveClean ที่ยืดหยุ่นไปตามเหงือกของคุณ

    หัวแปรง AdaptiveClean ที่ยืดหยุ่นไปตามเหงือกของคุณ

    ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อการทำความสะอาดที่ลึกและนุ่มนวลซึ่งทำให้เหงือกของคุณมีสุขภาพดีขึ้น 2 เท่ามากกว่าการแปรงฟันปกติทั่วไป ยางนุ่มที่ด้านข้างจะยืดหยุ่นไปตามร่ิองฟันและเหงือกของคุณซึ่งช่วยลดแรงกด ขนแปรงสามารถเข้าถึงส่วนที่ลึกระหว่างซอกฟันได้ทำให้คุณรู้สึกสบาย และทำให้ฟันสะอาดล้ำลึก

    ตัวตั้งเวลาจะกระตุ้นการแปรงฟันระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด

    ตัวตั้งเวลาจะกระตุ้นการแปรงฟันระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด

    ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเพื่อแปรงฟันของคุณอย่างทั่วถึง QuadPacer จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรใช้เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการทำความสะอาดแต่ละส่วนในปากของคุณ ในขณะที่ SmarTimer จะส่งสัญญาณเมื่อเวลาหมด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้แปรงฟันตามระยะเวลาที่แนะนำในทุกๆ ครั้ง

    ปลอดภัยและนุ่มนวลต่อความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ปลอดภัยและนุ่มนวลต่อความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถมั่นใจในประสบการณ์การแปรงฟันด้วย FlexCare Platinum เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคของเราเหมาะสำหรับการใช้งานกับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟันเทียม และยังสามารถใช้ในการรักษาโรคเหงือกได้ในทุกๆ วัน

    แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานพร้อมกระเป๋าสำหรับเดินทาง

    แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานพร้อมกระเป๋าสำหรับเดินทาง

    กระเป๋าสำหรับเดินทางแบบพรีเมียมของเราให้คุณสามารถเก็บแปรงสีฟันได้อย่างสะอาด ในขณะที่แท่นชาร์จขนาดกะทัดรัดแบบพกพาให้คุณชาร์จในขณะเดินทางได้ คุณก็จะสามารถใช้แปรงตามปกติได้ยาวนานถึงสองสัปดาห์ด้วยการชาร์จจนเต็มเพียงรอบเดียว คุณจึงไม่พลาดความรู้สึกสดชื่นในช่องปากแม้ในขณะเดินทาง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 โวลต์

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      นานถึง 3 สัปดาห์**
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีเทาแพลตินัม

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      จอแสดงผล
      จอแสดงผลส่องสว่าง
      ระบบหัวแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      เวลาแปรงฟัน
      นานถึง 3 สัปดาห์***

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      FlexCare Platinum 1 ชิ้น
      หัวแปรง
      • หัวแปรง AdaptiveClean 1 หัว
      • InterCare 1 หัวขนาดมาตรฐาน
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      1
      สายชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      ปรับปรุงสุขภาพเหงือกในสองสัปดาห์
      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า
      เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด
      ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้
      ตัวจับเวลา
      Quadpacer และ SmarTimer
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
      ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส
      ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      ความแรง 3 ระดับ
      • สูง
      • ต่ำ
      • ปานกลาง
      โหมด Deep Clean
      สำหรับพลังการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก
      สีขาว
      ขจัดคราบบนผิวฟัน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • กว่าแปรงสีฟันปกติ
    • * เมื่อเปรียบเทียบกับหัวแปรง DiamondClean
    • **ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน

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