HX9112/13
เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก
FlexCare Platinum ที่มาพร้อมหัวแปรง AdaptiveClean และเซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดที่ใช้งานง่าย เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือก และฟันดูประโยชน์ทั้งหมด
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ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อให้คุณได้สัมผัสการทำความสะอาดฟันที่ซอกซอนกว่าที่เคย ด้วยแปรงที่สัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า ทำให้ขจัดคราบหินปูนในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้มากขึ้นถึง 10 เท่า และทำความสะอาดได้ลึกและซอกซอนทั้งร่องเหงือกและช่องระหว่างซี่ฟัน
ด้วยการทำความสะอาดที่ดีที่สุดจาก FlexCare เหงือกจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ กำจัดคราบหินปูนตามร่องเหงือกได้สูงสุดถึง 7 เท่า ซึ่งมากกว่าแปรงสีฟันปกติ จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด
ด้วย FlexCare Platinum จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความสะอาดล้ำลึกที่แท้จริง การตั้งค่าความแรง 3 ระดับของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ในขณะที่โหมดการทำงานทั้ง 3 ช่วยในการใช้งานแบบเฉพาะเมื่อคุณต้องการ: โหมด Clean สำหรับการแปรงฟันในแต่ละวัน โหมด White เพื่อขจัดคราบ และโหมด Deep Clean เพื่อความสดชื่นทั่วถึง
โหมด Deep Clean ของเราหมายความว่าคุณจะสามารถเน้นไปที่จุดที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง ด้วยการให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เราได้ผสมผสานการเคลื่อนไหวของแปรงที่ไม่เหมือนใครของเราด้วยเวลาการแปรงที่ยาวนานขึ้นอีก 3 นาที ทำให้ฟันของคุณสะอาดล้ำลึกอย่างแท้จริง
คุณอาจไม่ได้สังเกตเวลาที่คุณแปรงฟันรุนแรงเกินไป แต่ FlexCare Platinum รับรู้ได้ หากคุณใช้แรงกดมากเกินไป ด้ามจับจะมีการสั่นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเตือนเพื่อให้คุณลดแรงกดลง และปล่อยให้หัวแปรงของคุณทำงานตามปกติ กว่า 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีขึ้น
การสั่นด้วยคลื่นโซนิคอันทรงพลังจะเปลี่ยนยาสีฟันของคุณให้เป็นฟองทำความสะอาดคราบหินปูน และจะกระจายฟองไประหว่างซอกฟันและร่องเหงือกของคุณ ในขณะเดียวกัน ฟันของคุณจะได้สัมผัสจังหวะการปัด 62,000 ครั้งที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที
ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อการทำความสะอาดที่ลึกและนุ่มนวลซึ่งทำให้เหงือกของคุณมีสุขภาพดีขึ้น 2 เท่ามากกว่าการแปรงฟันปกติทั่วไป ยางนุ่มที่ด้านข้างจะยืดหยุ่นไปตามร่ิองฟันและเหงือกของคุณซึ่งช่วยลดแรงกด ขนแปรงสามารถเข้าถึงส่วนที่ลึกระหว่างซอกฟันได้ทำให้คุณรู้สึกสบาย และทำให้ฟันสะอาดล้ำลึก
ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเพื่อแปรงฟันของคุณอย่างทั่วถึง QuadPacer จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรใช้เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการทำความสะอาดแต่ละส่วนในปากของคุณ ในขณะที่ SmarTimer จะส่งสัญญาณเมื่อเวลาหมด อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้แปรงฟันตามระยะเวลาที่แนะนำในทุกๆ ครั้ง
ตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถมั่นใจในประสบการณ์การแปรงฟันด้วย FlexCare Platinum เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคของเราเหมาะสำหรับการใช้งานกับเหล็กดัดฟัน การอุดฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟันเทียม และยังสามารถใช้ในการรักษาโรคเหงือกได้ในทุกๆ วัน
กระเป๋าสำหรับเดินทางแบบพรีเมียมของเราให้คุณสามารถเก็บแปรงสีฟันได้อย่างสะอาด ในขณะที่แท่นชาร์จขนาดกะทัดรัดแบบพกพาให้คุณชาร์จในขณะเดินทางได้ คุณก็จะสามารถใช้แปรงตามปกติได้ยาวนานถึงสองสัปดาห์ด้วยการชาร์จจนเต็มเพียงรอบเดียว คุณจึงไม่พลาดความรู้สึกสดชื่นในช่องปากแม้ในขณะเดินทาง
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
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