HX9912/36
เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน
ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลยดูประโยชน์ทั้งหมด
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ขจัดคราบที่ผิวฟันและเพลิดเพลินกับรอยยิ้มที่ขาวขึ้นด้วยหัวแปรง W3 Premium White หัวแปรงที่มีขนแปรงหนาแน่นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับคราบและผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถขจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาเพียงสามวัน***
ให้คุณได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกที่สุดด้วยหัวแปรง C3 Premium Plaque Control ขนแปรงที่นุ่มและยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาให้โค้งมนไปตามรูปทรงของฟัน ช่วยให้คุณสัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า** และสามารถขจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากจุดที่เข้าถึงยาก
คลิกที่หัวแปรง W3 Premium White เพื่อขจัดคราบบนผิวฟันและเผยรอยยิ้มที่ขาวสะอาดตาของคุณ ขนแปรงขจัดคราบที่อัดแน่นตรงกลางช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นตั้งแต่วันแรก
หัวแปรง C3 Premium Plaque Control ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสะอาดล้ำลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านและขนแปรงที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลโค้งมนไปตามรูปทรงของฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณสัมผัสผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่าและช่วยให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก*
DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
DiamondClean 9000 มาพร้อมกับ Clean, White+, Gum Health และ Deep Clean+ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแปรงฟันของคุณ โหมด Clean เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในทุกๆ วัน, White+ สำหรับขจัดคราบ, Gum Health จะให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสำหรับเหงือกและ Deep Clean+ ช่วยให้คุณทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ความแรงสามระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างการตั้งค่าที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสะอาดและระดับต่ำลงสำหรับช่องปากที่มีความบอบบางมากกว่า
หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium White เทคโนโลยี BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะซิงค์หัวแปรงของคุณกับโหมด White+ โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น
คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณแปรงฟันแรงเกินไปหรือไม่ แต่ DiamondClean 9000 รู้ หากคุณต้องการรู้ แปรงสีฟันจะส่งเสียงสั่นเป็นจังหวะ ซึ่งหัวแปรงจะทำงานให้คุณเอง 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีกว่า
หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรอไปตามเวลา คุณจึงต้องคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะแปรง การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync บนด้ามจับของคุณและเสียงบี๊บสั้นๆ จะช่วยให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน
DiamondClean 9000 ของคุณจะใช้งานได้นานถึงสองสัปดาห์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยการใช้งานเป็นประจำ
การเชื่อมต่อ
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ
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