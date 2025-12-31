รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR20E2B/97
พลังมหาศาลสำหรับอุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก
คุณต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในแบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ที่ให้พลังมากกว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ทั่วไปถึง 30% และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง
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อัลตราอัลคาไลน์
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม