11012U3550X2
ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง
ประกาศความมุ่งมั่น อวดสไตล์ของคุณในความมืด Philips Ultinon Rally 3550 ให้ไฟ LED สีขาวทรงพลัง 50 วัตต์ในจุดที่ต้องการ ระบบระบายความร้อนที่ชาญฉลาดและดีไซน์คุณภาพของ Philips ทำให้แสงเจิดจ้าเป็นพิเศษนั้นอยู่ได้นานดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
เนื่องด้วยดีไซน์กำลังแรงสูง ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 จึงให้คุณเพลิดเพลินกับความสว่างสูงสุดถึง 50 W และ 4500 lm รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรับความสว่างเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้คุณตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น
การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัย เพิ่มทัศนวิสัยและให้คันอื่นเห็นคุณด้วยไฟสีขาวมีสไตล์ 6500 เคลวินเพื่อความสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากดูดีแล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำส่งความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดียิ่งขึ้น
รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเกรดเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่****
ไฟ LED กำลังแรงสูงทำให้เกิดความร้านมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เอาต์พุตแสงน้อยลงและใช้งานหลอดไฟได้สั้นลง หลอดไฟ LED จัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 มาพร้อมกับระบบจัดการความร้อนขั้นสูง Aircool+ ซึ่งมีท่อระบายความร้อนทองแดงพิเศษและนวัตกรรมดีไซน์ฮีตซิงก์ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมจริง และทำงานได้ในรถของคุณอย่างไร้ปัญหา ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากติดตั้งหลอดไฟของ Philips แล้ว คุณจะได้หลอดไฟที่สว่างและมีคุณภาพพร้อมทั้งใช้งานได้นาน
แม้การมองเห็นให้ชัดขึ้นจะสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ แต่การลดแสงจ้าจากไฟหน้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์กำลังสูงหลายชนิดให้ความสำคัญกับความความสะดวกสบายเหนือความปลอดภัย แต่ด้วยหลอดไฟ Philips Ultinon Rally 3550 คุณจะได้รับเอาต์พุตแสงที่สูงยิ่งยวดโดยมีระดับแสงจ้าที่สมเหตุสมผล
หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
You are about to visit a Philips global content pageContinue
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด