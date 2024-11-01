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  • ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง

    Ultinon Rally 3550 HL หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

    11012U3550X2

    ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง

    ประกาศความมุ่งมั่น อวดสไตล์ของคุณในความมืด Philips Ultinon Rally 3550 ให้ไฟ LED สีขาวทรงพลัง 50 วัตต์ในจุดที่ต้องการ ระบบระบายความร้อนที่ชาญฉลาดและดีไซน์คุณภาพของ Philips ทำให้แสงเจิดจ้าเป็นพิเศษนั้นอยู่ได้นาน

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    Ultinon Rally 3550 HL หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

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    บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392

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    ไฟ LED ที่มีความสว่างสูงพิเศษและมีกำลังแรงสูง

    ปลดปล่อยพลังแห่งแสงสว่าง

    • LED-HL [≈HIR2]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    • 12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
    • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

    เพลิดเพลินกับไฟที่มากขึ้นพร้อมมีกำลังและความสว่างสูง

    เนื่องด้วยดีไซน์กำลังแรงสูง ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 จึงให้คุณเพลิดเพลินกับความสว่างสูงสุดถึง 50 W และ 4500 lm รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรับความสว่างเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้คุณตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น

    แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

    การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัย เพิ่มทัศนวิสัยและให้คันอื่นเห็นคุณด้วยไฟสีขาวมีสไตล์ 6500 เคลวินเพื่อความสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากดูดีแล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำส่งความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดียิ่งขึ้น

    อัปเกรดได้อย่างง่ายดาย

    รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเกรดเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่****

    สมรรถภาพรถยนต์ที่ยั่งยืน

    ไฟ LED กำลังแรงสูงทำให้เกิดความร้านมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เอาต์พุตแสงน้อยลงและใช้งานหลอดไฟได้สั้นลง หลอดไฟ LED จัดการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3550 มาพร้อมกับระบบจัดการความร้อนขั้นสูง Aircool+ ซึ่งมีท่อระบายความร้อนทองแดงพิเศษและนวัตกรรมดีไซน์ฮีตซิงก์ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมจริง และทำงานได้ในรถของคุณอย่างไร้ปัญหา ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากติดตั้งหลอดไฟของ Philips แล้ว คุณจะได้หลอดไฟที่สว่างและมีคุณภาพพร้อมทั้งใช้งานได้นาน

    จำกัดแสงจ้าแม้มีเอาต์พุตแสงที่สูง

    แม้การมองเห็นให้ชัดขึ้นจะสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ แต่การลดแสงจ้าจากไฟหน้าก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์กำลังสูงหลายชนิดให้ความสำคัญกับความความสะดวกสบายเหนือความปลอดภัย แต่ด้วยหลอดไฟ Philips Ultinon Rally 3550 คุณจะได้รับเอาต์พุตแสงที่สูงยิ่งยวดโดยมีระดับแสงจ้าที่สมเหตุสมผล

    เชื่อมั่นในแบรนด์ - คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ความสว่างสูง เอาต์พุตลูเมนสูง AirCool+
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX22d
      การกำหนด
      HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Rally 3550 HL
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-HL [≈HIR2]
      ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความยาว (มม.)
      53
      ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความกว้าง (มม.)
      31
      ไดรเวอร์บ็อกซ์ - ความสูง (มม.)
      13

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      1500 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      4500 lm
      อุณหภูมิสี
      6500 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      50  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11012U3550X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      72737031

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      6974260727370
      EAN3
      6974260727387
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      11.1  ซม.
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความสูง
      15.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      107.5  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2 ชิ้น
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      6
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]
      291.6

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      23.5  ซม.
      ความกว้าง
      16  ซม.
      ความสูง
      16.6  ซม.
      น้ำหนักรวม [กก.]
      1.8904
      น้ำหนักสุทธิ [ก.]
      1749.6

    Badge-D2C

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