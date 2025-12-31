ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

Ultinon WeatherVisionหลอดไฟหน้ารถยนต์

LUM11258U2510X2/20

1125825102

ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

"เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!*"

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สีฮาโลเจนที่ตรงกัน ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพไฟแบบ LED

ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

  • LED-HL [≈H1]

  • หลอดไฟ LED แบบติดตั้งโดยตรง

  • ไฟสีขาวนวล 3500 K

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

เพลิดเพลินกับความอบอุ่นของแสงแบบคลาสสิก 3500K

หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ให้แสงสว่างคล้ายหลอดไฟฮาโลเจนที่หรูหราที่ 3500 เคลวิน ช่วยให้รถของคุณมีสไตล์ล้ำสมัยพร้อมทั้งให้ความสว่างพิเศษจาก LED สัมผัสประสบการณ์การมองเห็นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่ขับขี่ยาก เช่น หิมะและหมอก ต้องขอบคุณการลดแสงสะท้อน

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยาวนาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟฮาโลเจนที่ในรุ่นเดียวกันสูงสุดถึงสามเท่าและมีแสงที่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดอายุการใช้งานของหลอดไฟ นโยบายการรับประกันของ Philips ครอบคลุมหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision*** เพลิดเพลินกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision

ประสิทธิภาพแสงที่ดีกว่าหลอดไฟฮาโลเจน**

หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED มีประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่า ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและเข้ากันได้กับรถทุกแบบ ด้วยการใช้นวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี LED ทำให้ความสว่างของหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน ECE ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพแสงด้วยการใช้พลังงานที่ลดลง หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นท้องถนนได้ดีขึ้น ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้นและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. กำลังดึงข้อมูล รอสักครู่แล้วลองตัดหรือคัดลอกอีกครั้ง

  2. เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

  3. มาตรฐาน 2 ปี