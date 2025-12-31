รับประกัน 2 ปีเต็ม
LUM11258U2510X2/20
1125825102
ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ
"เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!*"
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หลอดไฟ LED แบบติดตั้งโดยตรง
ไฟสีขาวนวล 3500 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ให้แสงสว่างคล้ายหลอดไฟฮาโลเจนที่หรูหราที่ 3500 เคลวิน ช่วยให้รถของคุณมีสไตล์ล้ำสมัยพร้อมทั้งให้ความสว่างพิเศษจาก LED สัมผัสประสบการณ์การมองเห็นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่ขับขี่ยาก เช่น หิมะและหมอก ต้องขอบคุณการลดแสงสะท้อน
หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยาวนาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟฮาโลเจนที่ในรุ่นเดียวกันสูงสุดถึงสามเท่าและมีแสงที่เป็นเนื้อเดียวกันตลอดอายุการใช้งานของหลอดไฟ นโยบายการรับประกันของ Philips ครอบคลุมหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision*** เพลิดเพลินกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision
หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED มีประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่า ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและเข้ากันได้กับรถทุกแบบ ด้วยการใช้นวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี LED ทำให้ความสว่างของหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน ECE ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพแสงด้วยการใช้พลังงานที่ลดลง หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นท้องถนนได้ดีขึ้น ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้นและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
มาตรฐาน 2 ปี