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  • ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

    Ultinon WeatherVision หลอดไฟหน้ารถ

    LUM11342U2510X2/20

    ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

    เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!

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    Ultinon WeatherVision หลอดไฟหน้ารถ

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    ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ

    สีฮาโลเจนที่ตรงกัน ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพไฟแบบ LED

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • หลอดไฟ LED แบบ Direct-fit
    • แสงไฟสีขาวอบอุ่น 3500 เคลวิน
    • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

    เพลิดเพลินกับความอบอุ่นจากแสงไฟคลาสสิค 3500 เคลวิน

    หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้แสงที่สวยงามเหมือนหลอดไฟฮาโลเจนที่ 3500 เคลวิน จะให้รถของคุณมีสไตร์ที่คลาสสิคในขณะที่ให้ความสว่างระดับ LED และให้ทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น มีหิมะและหมอก เนื่องจากแสงสะท้อนที่ลดลง

    ให้ประสิทธิภาพลำแสงที่ดีกว่าหลอดไฟฮาโลเจน**

    หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision ให้ประสิทธิภาพลำแสงและความสว่างที่เหนือกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีขนาดที่กะทัดรัดและมีความเข้ากันได้ระดับสากล นวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยี LED ทำให้มีความสว่างเทียบเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ECE มาตรฐาน ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพของลำแสงและการใช้พลังงานที่ดีกว่า หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนที่ดีกว่า ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางและความปลอดภัยในการขับขี่ที่ดีกว่า

    ติดตั้งได้ง่าย

    หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision นั้นสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้งานของคุณง่าย! ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้หรือใช้แหวนแปลง: หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision มีขนาดกะทัดรัด และมีฐานในตัวตามมาตรฐาน IEC 60061 การออกแบบที่ติดตั้งได้โดยตรงทำให้มีขนาดเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ง่าย และเข้ากันได้กับรถจำนวนมาก*

    เป็นไปตามมาตรฐานด้านยนตรกรรม

    เทคโนโลยีแสงสว่างอันล้ำหน้าของ Philips นั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยนตรกรรมมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ด้วยความตระหนักที่ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ของเรานั้นขึ้นกับความเข้ากันได้และความต้องการของสภาพการณ์ด้านยนตรกรรมของทุกวันนี้ เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากันได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สุด เราจึงออกแบบหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision ของเราตามมาตรฐาน EMI ในแง่ของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีความทนทานต่อการใช้งานด้านยนตรกรรมที่สมบุกสมบัน หลอดไฟของเราจะไม่รบกวนการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของรถ

    ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision นั้นได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด และตรวจสอบด้านความทนทานและประสิทธิภาพระยะยาว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานสูงกว่าหลอดไฟฮาโลเจนระดับเดียวกันถึงสามเท่า และให้แสงที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานของหลอด นโยบายการรับประกันของ Philips นั้นครอบคลุมหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision*** สัมผัสกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      หลอดไฟ LED แบบ Direct-fit
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง ไฟต่ำ
      การระบุประเภท LED
      [≈H4], [≈H19]
      อุณหภูมิในการทำงาน
      -40°C / +85°C
      รุ่น
      Ultinon WeatherVision
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      H4, H19
      การรับรอง ECE R37
      ไม่มี
      การรับรอง ECE R10
      ผ่านการรับรอง
      ปราศจากขั้วต่อ
      มี
      ฐาน
      P43t-38/PU43t-3
      การกำหนด
      LED H4/H19 11342 U2510 X2

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      1500 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1500 lm/1000 lm
      อุณหภูมิสี
      3500 เคลวิน

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      20W
      แรงดันไฟฟ้า
      12/24V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11342U2510X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      72909131

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      6974260729091
      EAN3
      6974260729107

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      4.8cm  ซม.
      ความกว้าง
      10.2cm  ซม.
      ความสูง
      10.6cm  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      2 ชิ้น
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      6 ชุด
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]
      44.3 กรัม
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]
      119.5 กรัม

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      15.5cm  ซม.
      ความกว้าง
      11cm  ซม.
      ความสูง
      22cm  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.85  กก.

    Badge-D2C

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    • * เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ไฟ LED สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้หรือไม่ ไม่อนุญาตให้ใช้โคมไฟบนถนนสาธารณะ
    • ** เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฮาโลเจนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
    • *** 2 ปีมาตรฐาน
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