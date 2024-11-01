LUM11342U2510X2/20
ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ
เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้แสงที่สวยงามเหมือนหลอดไฟฮาโลเจนที่ 3500 เคลวิน จะให้รถของคุณมีสไตร์ที่คลาสสิคในขณะที่ให้ความสว่างระดับ LED และให้ทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น มีหิมะและหมอก เนื่องจากแสงสะท้อนที่ลดลง
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision ให้ประสิทธิภาพลำแสงและความสว่างที่เหนือกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีขนาดที่กะทัดรัดและมีความเข้ากันได้ระดับสากล นวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยี LED ทำให้มีความสว่างเทียบเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ECE มาตรฐาน ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพของลำแสงและการใช้พลังงานที่ดีกว่า หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision จะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนที่ดีกว่า ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางและความปลอดภัยในการขับขี่ที่ดีกว่า
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision นั้นสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้งานของคุณง่าย! ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้หรือใช้แหวนแปลง: หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision มีขนาดกะทัดรัด และมีฐานในตัวตามมาตรฐาน IEC 60061 การออกแบบที่ติดตั้งได้โดยตรงทำให้มีขนาดเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ง่าย และเข้ากันได้กับรถจำนวนมาก*
เทคโนโลยีแสงสว่างอันล้ำหน้าของ Philips นั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยนตรกรรมมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ด้วยความตระหนักที่ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ของเรานั้นขึ้นกับความเข้ากันได้และความต้องการของสภาพการณ์ด้านยนตรกรรมของทุกวันนี้ เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากันได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สุด เราจึงออกแบบหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision ของเราตามมาตรฐาน EMI ในแง่ของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีความทนทานต่อการใช้งานด้านยนตรกรรมที่สมบุกสมบัน หลอดไฟของเราจะไม่รบกวนการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของรถ
หลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision นั้นได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด และตรวจสอบด้านความทนทานและประสิทธิภาพระยะยาว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานสูงกว่าหลอดไฟฮาโลเจนระดับเดียวกันถึงสามเท่า และให้แสงที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานของหลอด นโยบายการรับประกันของ Philips นั้นครอบคลุมหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision*** สัมผัสกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของหลอดไฟ LED Philips Ultinon WeatherVision
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
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