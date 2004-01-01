LUM11342U3590X2/20
ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น
เพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณให้เหนือระดับ ด้วยดีไซน์สุดล้ำและพลังแรงเหนือชั้นด้วย Philips Ultinon Rally 3590 ที่มอบพลังแสง LED สีขาวความสว่างสูงถึง 180 วัตต์** ตรงจุดที่คุณต้องการ ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ AirCool+ และการออกแบบคุณภาพจาก Philips ช่วยให้คุณได้รับแสงสว่างทรงพลังที่ใช้งานได้ยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ความสว่างที่น่าเหลือเชื่อของหลอดไฟ LED Philips Ultinon Rally 3590 ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับความสว่างสูงสุดถึง 180 W และ 8800/11800 lm** รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรูปแบบลำแสงเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้คุณตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟของคุณนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่สำคัญด้านยานยนต์ มีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ AirCool+ นั้นมาพร้อมกับท่อนำความร้อนคู่และพัดลมประสิทธิภาพสูง Philips Ultinon Rally 3590 LED นั้นถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพการใช้งานจริงอย่างไร้ปัญหา ต่างจากหลอดไฟของผู้ผลิตรายอื่น เราออกแบบให้มีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ากับรถของคุณมากที่สุด และการทนต่ออุณหภูมิที่สูง เพื่อให้คุณแน่ใจว่าหลอดไฟ Philips จะให้ทั้งความสว่างและคุณภาพที่ยาวนาน
หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ
การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3590 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัย เพิ่มทัศนวิสัยและให้คันอื่นเห็นคุณด้วยไฟสีขาวมีสไตล์ 6500 เคลวินเพื่อความสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากดูดีแล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำส่งความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดียิ่งขึ้น
หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Rally 3590 LED นั้นมีการทำงานที่วัตต์สูง สูงยิ่งกว่าหลอดไฟฮาโลเจนเสียอีก จะไม่ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแดชบอร์ด การทำงานที่วัตต์สูง ช่วยให้หลอดไฟเหล่านี้ปราศจาก CANbus*** ทำให้ไม่ยุ่งยาก และช่วยคุณคุมค่าใช้จ่าย
