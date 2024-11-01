คำค้นหา

  • แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED

    Ultinon Pro3021 ไฟ LED ดีไซน์ทันสมัย

    LUM11362U3021X2

    แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED

    หลอดไฟหน้า LED ของ Philips** ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มค่าที่โดดเด่น การส่องสว่างที่สะดวกสบาย และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ สร้างขึ้นเพื่ออายุการใช้งานยาวนานและติดตั้งง่าย หลอดไฟเหล่านี้เป็นการอัปเกรดที่สมบูรณ์แบบของคุณจากเทคโนโลยีฮาโลเจนเป็น LED

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Ultinon Pro3021 ไฟ LED ดีไซน์ทันสมัย

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไฟหน้า ทั้งหมด

    ดูโปรโมชั่นล่าสุดของ
    เราที่นี่

    TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
    Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
    บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392

    คลิก

    แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED

    ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

    • ประเภทของหลอดไฟ: H11
    • เพิ่มความสว่างสูงสุดถึง 100%
    • ไฟสีขาวเย็น 6,000 K
    • รับประกัน 2 ปี
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2

    แสงสีขาวนวลคุณภาพ

    สำหรับรูปลักษณ์แสงสีขาวนวลร่วมสมัย อัปเกรดไฟหน้ารถของคุณด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro3021 ด้วยชิป LED อันทรงพลังที่มีอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน หลอดไฟที่เหนือชั้นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่สูงสุด มองเห็นสิ่งกีดขวางได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นต้องตาพร่า รับทั้งประสิทธิภาพและสไตล์ด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro3021 ของเรา

    หลอดไฟอายุการใช้งานยาวนาน

    ไฟ LED ที่เหมาะสมคือแสงที่มีคุณภาพซึ่งใช้งานได้ยาวนานกว่า หลอดไฟ Philips Ultinon Pro3021 มีการออกแบบที่ทนทานพร้อมแผงระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงที่ระบายความร้อนออกจากส่วนประกอบสำคัญของไฟ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานกว่าหลอดฮาโลเจนที่เปลี่ยนใหม่ถึงสี่เท่า***

    ติดตั้งง่าย

    ขนาดหลอดไฟ LED ที่ปรับให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเลนส์บางตัวอาจมีขนาดเล็กมาก ในขณะที่โซลูชัน LED สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมอื่นๆ ในตลาดอาจมีกล่องไดรเวอร์ภายนอก แต่ Philips Ultinon Pro3021 LED ของเรามีกล่องไดรเวอร์ในตัว ทำให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก การออกแบบที่กะทัดรัดนี้เหมาะกับรถยนต์รุ่นต่างๆ มากมาย และสามารถติดตั้งได้โดยง่ายโดยช่างผู้ชำนาญการ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการได้เลย! ปฏิบัติตามคำแนะนำทีละขั้นตอนที่นี่**** และดูรายการความเข้ากันได้ตามที่แสดงไว้ที่นี่*****

    เพิ่มความสว่างสูงสุดถึง 100%*

    หลอดไฟหน้ารถ LED Philips Ultinon Pro3021 เพิ่มทัศนียภาพขึ้นสูงสุด 100%* ในขณะที่หลอดไฟ LED อื่นๆ บางชนิดอาจทำให้คุณผิดหวังเนื่องจากลูเมนและความสว่างของหลอดตามปกติแล้วอาจมีประสิทธิภาพลดลงในสภาพแวดล้อมจริง แต่บรรดาหลอดไฟที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้และมีไฟที่มีคุณภาพ โดยมีลำแสงที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ตาพร่า และมีความส่องสว่างที่มั่นใจได้ว่ามีเอาต์พุตแสงจากหน้ารถที่สม่ำเสมอ สำหรับลำแสงหน้ารถแล้ว การมีตำแหน่งหลอดไฟ LED ที่ถูกต้องในหน่วยไฟหน้ามีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้น จงอย่ามองข้ามการจัดเรียงหลอด ใช้เวลาและจัดเรียงให้ถูกต้อง

    อัปเกรดได้อย่างง่ายดาย

    รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเกรดเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่*****

    เชื่อมั่นในแบรนด์ - คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      แสงสีขาวมีสไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟ LED สว่าง ติดตั้งง่าย

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PGJ19-2
      การกำหนด
      LED-HL [˜H11]
      การรับรองจาก ECE
      ไม่ ใช้งานบนทางวิบากเท่านั้น
      รุ่น
      Ultinon Pro3021
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-HL [~H11]
      อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
      อะแดปเตอร์ CANbus (สำหรับสัญลักษณ์เตือนบนแดชบอร์ด), Light Repair CANBus (สำหรับไฟกะพริบและไฟหรี่), แหวนอะแดปเตอร์ (เพื่อให้พอดีกับเบ้าฮาโลเจนดั้งเดิมที่หลากหลาย)

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงถึง 2000 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1800 (± 20%)
      อุณหภูมิสี
      6000 เคลวิน

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      20  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12 V และ 24 V เข้ากันได้กับรถยนต์และรถบรรทุก

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      LUM11362U3021X2/20
      รหัสการสั่งซื้อ
      72349531

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2
      EAN1
      6974260723495
      EAN3
      6974260723501

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      6 ชุด/ 12 ชิ้น
      ความยาว [ซม.]
      10.6
      ความกว้าง [ซม.]
      4.8
      ความสูง [ซม.]
      10
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]
      47.3
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]
      124.1

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      23.5  ซม.
      ความกว้าง
      16.8  ซม.
      ความสูง
      15  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      918  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      1.003  กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    • *เทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายขั้นต่ำสำหรับหลอดไฟฮาโลเจน
    • **เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ไฟ LED สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้หรือไม่ ไม่อนุญาตให้ใช้หลอดไฟบนถนนสาธารณะ
    • ***เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดได้ที่ Philips.com/AutomotiveSupport
    • ****หาซื้อได้ที่ Philips.com/LEDcompatibility-check
    • *****เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ Philips.com/LED-bulbs
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. สงวนลิขสิทธิ์.

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด