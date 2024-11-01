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  • เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    Ultinon Drive Projector HL ไฟหน้าโปรเจคเจอร์ LED กำลังสูง

    LUMUM5001X2/20

    เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ให้แสงสว่างมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยอยู่เสมอ ไฟ LED ที่ทรงพลัง (พร้อมฟังก์ชันไฟสูงและไฟต่ำ 2 แบบ) ช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลถึง 350 เมตร โดยการออกแบบที่กะทัดรัดนั้นเหมาะมากสำหรับไฟหน้าแบบเพรียวบาง

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    Ultinon Drive Projector HL ไฟหน้าโปรเจคเจอร์ LED กำลังสูง

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    บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392

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    เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    พลังและสไตล์ในดีไซน์กะทัดรัดที่ติดตั้งง่าย

    • ความยาวลำแสงสูงสุดถึง 350 เมตร*
    • รูปแบบลำแสงที่สามารถกำหนดได้
    • ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 34W
    • ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

    ลำแสงกว้างและสว่างกระจายครอบคลุม 6 เลน

    ไฟส่องสว่างทรงพลัง 34 วัตต์กระจายไปทั่ว 6 เลน ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไหร่ การขับขี่ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำ เริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้นด้วยโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

    แสงสว่างที่เข้มข้นส่องได้ไกลและกว้างช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น

    ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมหลอด LED ที่มีกำลังสูง ช่วยให้มองเห็นได้ไกลเป็นพิเศษถึง 350 เมตร* รูปแบบลำแสงที่สว่างและสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นถนนและข้างทางได้ไกลขึ้น จึงทำให้คุณมีเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าได้มากขึ้น *ทดสอบในห้องปฏิบัติการยานยนต์ของ Philips ในประเทศเยอรมนี

    มองเห็นและถูกมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสไตล์ 6000 เคลวิน

    อัปเกรดรถของคุณด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ที่ช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยของคุณ ไฟสีขาว 6000 เคลวินช่วยให้คุณมองเห็นและให้ผู้อื่นมองเห็นคุณได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เลนส์เหล่านี้ยังมอบความคมชัดที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรในที่มืดได้ดีขึ้น เมื่อคุณได้สัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงเดย์ไลท์นี้แล้ว คุณจะชอบโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ไปอีกนาน

    แสงสะท้อนจำกัด (น้อยกว่า 800cd) แม้จะใช้แสงที่มีกำลังสูง

    การขับรถในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งไฟหน้ารถ การปรับปรุงการมองเห็นด้านหน้าและรอบข้างจะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญก็คือไฟหน้ารถของคุณจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่า ไฟหน้ากำลังสูงหลายรุ่นให้ความสำคัญกับความสว่างมากกว่าความปลอดภัย โปรเจคเตอร์รุ่น Ultinon Drive จาก Philips สร้างลำแสงกำลังสูงพิเศษที่เหมาะสม ส่องสว่างบนท้องถนนตรงจุดที่คุณต้องการ ขณะเดียวกันผู้ขับขี่รายอื่นก็มองเห็นแสงได้อย่างพอเหมาะ

    การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะกับรถยนต์ส่วนใหญ่และไฟหน้าที่เพรียวบาง

    ด้วยดีไซน์และรูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด และตัวเลือกลำแสงหลายแบบ โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips จึงเข้ากันได้กับรถยนต์เกือบทุกรุ่น และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชุดไฟหน้าแบบบาง นอกจากนี้ การป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันขั้วกลับ และขายึดแบบสากลยังช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

    ระบบจัดการความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

    โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุด แผงระบายความร้อนที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เทคโนโลยีพัดลม AirCool ขั้นสูงใช้ MCU (microcontroller unit) เฉพาะเพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันก็ลดเสียงรบกวนขณะขับรถ นอกจากนี้ สายไฟทนความร้อนยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ความสว่างสูง กะทัดรัดยิ่งขึ้น และ AirCool+
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง ไฟต่ำ
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      อุณหภูมิในการทำงาน
      -40℃ ~ 80℃
      รุ่น
      Ultinon Drive 5000
      เทคโนโลยี
      LED
      ขอบเขต/หมวดหมู่
      ซีรีส์ UM

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      6000 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      6000 เคลวิน
      ความยาวลำแสง 1 ลักซ์
      350 เมตร*

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      LB: 31W; HB: 34W
      แรงดันไฟฟ้า
      9 - 16 V DC

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      LUMUM5001X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      33119230

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      6970128331192
      EAN3
      6970128331208
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      660  ก.
      ความยาว
      16.5  ซม.
      ความกว้าง
      14.7  ซม.
      ความสูง
      6.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      190.5  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2 ชิ้น
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      20

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      34  ซม.
      ความกว้าง
      31.5  ซม.
      ความสูง
      19  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      7.05  กก.

    Badge-D2C

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