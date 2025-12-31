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DVD Micro Theater

MCD179/12

เปลี่ยนห้องธรรมดาให้เป็นโรงภาพยนตร์

MCD179 DVD Micro Theater เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่บ้าน ด้วยระบบลำโพง 2.1 และ Dolby Digital ที่คุณดื่มด่ำกับพลังเสียง และ Progressive Scan เพื่อให้คุณภาพของภาพที่เหมาะสมที่สุด คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงได้อย่างแท้จริง!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยลำโพง 2.1

เปลี่ยนห้องธรรมดาให้เป็นโรงภาพยนตร์

  • 2.1

  • การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

  • ออกแบบส่วนประกอบอย่างสัมพันธ์กัน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ลำโพงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม

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