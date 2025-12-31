รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
MCD179/12
เปลี่ยนห้องธรรมดาให้เป็นโรงภาพยนตร์
MCD179 DVD Micro Theater เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่บ้าน ด้วยระบบลำโพง 2.1 และ Dolby Digital ที่คุณดื่มด่ำกับพลังเสียง และ Progressive Scan เพื่อให้คุณภาพของภาพที่เหมาะสมที่สุด คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงได้อย่างแท้จริง!
2.1
การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX
ออกแบบส่วนประกอบอย่างสัมพันธ์กัน
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
ความคิดเห็น