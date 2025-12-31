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MCD289/98
ไมโครเธียเตอร์ติดผนังได้ที่มีรูปทรงเพรียวบาง
เพิ่มความบันเทิงในการเล่นเพลงและภาพยนตร์ด้วย MCD289 และสัมผัสประสบการณ์การติดตั้งที่แสนง่ายและเรียบร้อย ด้วยซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอล สามารถเล่น DVD, DivX และเล่นผ่าน USB Direct โดยมาพร้อมกับตัวเลือกสำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะ
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอลเพิ่มความถี่เสียงเบสให้หนักแน่นยิ่งขึ้น จึงให้เสียงเบสอันลุ่มลึกปราศจากความผิดเพี้ยน
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