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พลังเสียง Hi-Fi ในขนาดกะทัดรัด
Philips DVD Micro Theater MCD908 ขนาดกะทัดรัดสวยงามที่มีหลอดเสียง Hi-Fi tube จึงเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดกับโทรทัศน์จอแบบ เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ด้วยเสียงดุจมาจากเครื่องเสียงชั้นนำ และเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์และภาพถ่าย JPEG ความละเอียดสูง
มรดกแห่งเสียงเพลง
ด้วยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปกติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทำให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้น เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ำ ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุ่น เป็นธรรมชาติ
ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย
ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชัดสดใสจากด้านหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้หลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด แต่ทวีตเตอร์ริบบิ้น Neodymium แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวีตสปอตเพื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก
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3.5
จาก 5
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Rom22
17/08/2017
Singapore
Excellent sound.
Improves every movie with great surround and deep bases.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater
Peng.osk
08/03/2025
ประเทศไทย
Obsolete mcd 908 remote control
Phillips mcd908 รีโมทเสีย ทดแทนได้ด้วยรีโมทใดได้บ้าง? หรือ ทำอย่างไรกับตัวเครื่องจึงควบคุม การเปลี่ยน ภาษา subtitle ครับ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater
วันที่ใช้ 2023-03-08
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater
วันที่ใช้ 2023-03-08