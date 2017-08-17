ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

DVD Micro Theater

MCD908/98

3.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

พลังเสียง Hi-Fi ในขนาดกะทัดรัด

Philips DVD Micro Theater MCD908 ขนาดกะทัดรัดสวยงามที่มีหลอดเสียง Hi-Fi tube จึงเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดกับโทรทัศน์จอแบบ เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ด้วยเสียงดุจมาจากเครื่องเสียงชั้นนำ และเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์และภาพถ่าย JPEG ความละเอียดสูง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พลังเสียง Hi-Fi ในขนาดกะทัดรัด

  • มรดกแห่งเสียงเพลง

หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

ด้วยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปกติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทำให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้น เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ำ ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุ่น เป็นธรรมชาติ

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง

ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง

ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชัดสดใสจากด้านหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้หลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด แต่ทวีตเตอร์ริบบิ้น Neodymium แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวีตสปอตเพื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
1

17/08/2017

Singapore

Singapore

Excellent sound.

Improves every movie with great surround and deep bases.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater

08/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Obsolete mcd 908 remote control

Phillips mcd908 รีโมทเสีย ทดแทนได้ด้วยรีโมทใดได้บ้าง? หรือ ทำอย่างไรกับตัวเครื่องจึงควบคุม การเปลี่ยน ภาษา subtitle ครับ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater

วันที่ใช้ 2023-03-08

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD908 DVD Micro Theater

วันที่ใช้ 2023-03-08

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี