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ยกเลิกการผลิต

DVD Micro Theater

MCD988/98

เสียงเซอร์ราวด์จากผนัง

MCD988 ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้เต็มอิ่มสูงสุดด้วย Philips Moving Surround Sound ระบบ Dolby Virtual Speakers ทำให้คุณชมภาพยนตร์ภายในห้องนั่งเล่นได้ดั่งรับชมในโรงภาพยนคร์

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ใช้เทคโนโลยี Dolby Virtual Speakers

เสียงเซอร์ราวด์จากผนัง

เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

Dual-DVD changer เพื่อความเพลินเพลินในการรับชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

1080i HDMI พร้อม Video Upconversion ความละเอียดสูง

1080i HDMI พร้อม Video Upconversion ความละเอียดสูง

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface (ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

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