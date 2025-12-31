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Micro Hi-Fi System

MCM108D/98

ต่อและเล่น GoGear หรือ iPod ของคุณ

เพียงต่อ GoGear หรือเครื่องเล่น iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่พิถีพิถัน เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็เพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวันในแบบของคุณ

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ต่อและเล่น GoGear หรือ iPod ของคุณ

  • เล่น MP3/WMA-CD

  • ขนาดกะทัดรัด

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด

ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด

นาฬิกาปลุกโดยทั่วไปจะมีการตั้งตัวเลือกสัญญาณปลุกในแบบต่างๆ แต่วิทยุนาฬิกาของ Philips จะปลุกคุณด้วยเสียงจากวิทยุ หรือเป็นเสียง buzzer แบบทั่วไป ระบบตั้งเวลาปิดช่วยให้คุณสามารถตั้งระยะเวลาให้นานพอที่จะกล่อมคุณให้หลับไปกับเสียงเพลง ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด จะเป็นการฟังเสียง buzzer เรียกปลุกตอนเช้าที่ดังต่อเนื่อง หรือฟังเพลงโปรดของคุณเมื่อกำลังเข้านอน วิทยุนาฬิกานี้ตอบสนองคุณได้ทุกประการ

การจูนระบบสเตอริโอด้วยการอ่านข้อมูลดิจิตอล

ข้อมูลทางเทคนิค

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