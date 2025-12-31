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ยกเลิกการผลิต
MCM108D/98
ต่อและเล่น GoGear หรือ iPod ของคุณ
เพียงต่อ GoGear หรือเครื่องเล่น iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่พิถีพิถัน เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็เพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวันในแบบของคุณ
เล่น MP3/WMA-CD
ขนาดกะทัดรัด
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
นาฬิกาปลุกโดยทั่วไปจะมีการตั้งตัวเลือกสัญญาณปลุกในแบบต่างๆ แต่วิทยุนาฬิกาของ Philips จะปลุกคุณด้วยเสียงจากวิทยุ หรือเป็นเสียง buzzer แบบทั่วไป ระบบตั้งเวลาปิดช่วยให้คุณสามารถตั้งระยะเวลาให้นานพอที่จะกล่อมคุณให้หลับไปกับเสียงเพลง ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด จะเป็นการฟังเสียง buzzer เรียกปลุกตอนเช้าที่ดังต่อเนื่อง หรือฟังเพลงโปรดของคุณเมื่อกำลังเข้านอน วิทยุนาฬิกานี้ตอบสนองคุณได้ทุกประการ
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