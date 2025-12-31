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MCM149/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพดีเยี่ยมจากเครื่องขนาดกะทัดรัดและสวยงามมีสไตล์ของ Philips ระบบ Micro Hi-Fi สนุกสนานกับเสียงเพลงของ MP3-CD ที่เต็มอิ่มด้วย Dynamic Bass Boost อันทรงพลัง
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
เล่นเทปและ MP3-CD
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
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