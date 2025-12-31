ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Micro Hi-Fi System

MCM149/98

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพดีเยี่ยมจากเครื่องขนาดกะทัดรัดและสวยงามมีสไตล์ของ Philips ระบบ Micro Hi-Fi สนุกสนานกับเสียงเพลงของ MP3-CD ที่เต็มอิ่มด้วย Dynamic Bass Boost อันทรงพลัง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

  • เล่นเทปและ MP3-CD

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 20 สถานีเพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 20 สถานีเพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

0

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี