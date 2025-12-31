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ยกเลิกการผลิต
MCM280D/12
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลิดเพลินไปกับบทเพลงจาก iPhone/iPod ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips ระบบ Micro Hi-Fi MCM280D ตัวเครื่องดีไซน์ทันสมัย สามารถชาร์จ iPhone/iPod ของคุณได้ขณะเล่นเพลง อีกทั้งสามารถริปเพลงจากแผ่น CDs ให้เป็น MP3 ได้ และเล่นเพลง MP3/WMA จากอุปกรณ์พกพาผ่าน USB Direct
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPhone/ iPod
ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 60W RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
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