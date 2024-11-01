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  • เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    All-in-One Trimmer 3000 Series เครื่องเล็มขนแบบ 7 in 1

    MG3911/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายและประสิทธิภาพ มาพร้อมอุปกรณ์เสริม 7 ชิ้น ใบมีดเหล็กที่ลับคมในตัวเพื่อความแม่นยำทนทาน และปลายใบมีดโค้งมนเพื่อการเล็มที่นุ่มนวล เครื่องเล็มขนนี้จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการในการดูแลตัวเองของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,790.00

    All-in-One Trimmer 3000 Series เครื่องเล็มขนแบบ 7 in 1

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    เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    สำหรับใบหน้า ผม และตามตัว

    • ใบมีดปลายมน
    • ใบมีดแบบลับคมในตัว
    • ไฟ LED แสดงการชาร์จ
    • ที่เล็มขนจมูก
    • หวีสำหรับจุดซ่อนเร้น
    เครื่องเล็มขน 7in1

    เครื่องเล็มขน 7in1

    เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 7 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ

    ตัดแต่งเคราที่สวยงามของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ

    ตัดแต่งเคราที่สวยงามของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ

    ใบมีดของเครื่องเล็ม และหวีเคราจะให้การตัดแต่งที่สะอาดหมดจด เป็นเส้นตรงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย

    ตัดแต่งขนจมูกและหูได้อย่างหมดจด

    ตัดแต่งขนจมูกและหูได้อย่างหมดจด

    เครื่องเล็มถูกออกแบบมาเพื่อขจัดขนจมูกและหูที่ไม่ต้องการอย่างอ่อนโยนและสะดวก ป้องกันการตัดอย่างผิดพลาด

    ความแม่นยำสูงสุด และประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ความแม่นยำสูงสุด และประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย

    ออกแบบมาสำหรับการตัดที่สบาย

    ออกแบบมาสำหรับการตัดที่สบาย

    เทคโนโลยีใบมีดอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มีปลายมนจะให้ความอ่อนโยนต่อผิวพรรณ เพื่อประสบการณ์การตัดที่สบาย

    ดีไซน์โดดเด่นเพื่อการตัดจุดซ่อนเร้นที่มีความบอบบางได้อย่างอ่อนโยน

    ดีไซน์โดดเด่นเพื่อการตัดจุดซ่อนเร้นที่มีความบอบบางได้อย่างอ่อนโยน

    หวีสำหรับจุดซ่อนเร้นที่ครบครันของเครื่องตัดได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยปกป้องผิวของพื้นที่บอบบางจากใบมีดขณะที่คุณตัด ให้ความอ่อนโยนที่เหนือกว่า

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    แบตเตอรี่อันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง

    รู้สถานะการทำงานตลอดในการใช้งานแต่ละครั้ง

    รู้สถานะการทำงานตลอดในการใช้งานแต่ละครั้ง

    ไฟสัญลักษณ์จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่เมื่อกำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

    อุปกรณ์เสริมที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

    อุปกรณ์เสริมที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

    ถอดหัวของเครื่องตัดของคุณแล้วล้างใต้ก๊อกน้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งก่อนประกอบกลับเข้ากับด้าม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • 8 ชั่วโมง
      • การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      ประเภทแบตเตอรี่
      Ni-MH
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      สถานะแบตเตอรี่
      สัญญาณแสดงการชาร์จ

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      สีเทากลาง
      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน
      สูงสุด 5 ปี*

    • ใช้งานง่าย

      สะดวกสบาย
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)
      กันน้ำ
      อุปกรณ์เสริมแบบล้างได้

    • ข้อมูลสรุป

      พื้นที่ส่วนตัว
      ใบหน้า ผม และตามตัว
      เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม
      7
      การตั้งค่าความยาว
      0.5 – 5 มม.
      ขั้นใบมีดแม่นยำ
      ควบคุมได้ใกล้ถึง 1 มม.

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรง

      ใบมีดกันขน
      ลับคมในตัว อ่อนโยนต่อผิว
      พิเศษ
      เครื่องเล็มขนจมูกและขนในรูหู

    • หวี

      ใกล้ชิด
      1 มม.
      เคราเส้นสั้นเป็นตอ
      • 1 มม.
      • 2 มม.
      เครา
      • 3 มม.
      • 5 มม.

    Badge-D2C

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