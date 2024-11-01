MG3911/15
เครื่องมือเดียว จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและรวดเร็ว
ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายและประสิทธิภาพ มาพร้อมอุปกรณ์เสริม 7 ชิ้น ใบมีดเหล็กที่ลับคมในตัวเพื่อความแม่นยำทนทาน และปลายใบมีดโค้งมนเพื่อการเล็มที่นุ่มนวล เครื่องเล็มขนนี้จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการในการดูแลตัวเองของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 7 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ
ใบมีดของเครื่องเล็ม และหวีเคราจะให้การตัดแต่งที่สะอาดหมดจด เป็นเส้นตรงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย
เครื่องเล็มถูกออกแบบมาเพื่อขจัดขนจมูกและหูที่ไม่ต้องการอย่างอ่อนโยนและสะดวก ป้องกันการตัดอย่างผิดพลาด
ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย
เทคโนโลยีใบมีดอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มีปลายมนจะให้ความอ่อนโยนต่อผิวพรรณ เพื่อประสบการณ์การตัดที่สบาย
หวีสำหรับจุดซ่อนเร้นที่ครบครันของเครื่องตัดได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยปกป้องผิวของพื้นที่บอบบางจากใบมีดขณะที่คุณตัด ให้ความอ่อนโยนที่เหนือกว่า
ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ
แบตเตอรี่อันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง
ไฟสัญลักษณ์จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่เมื่อกำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
ถอดหัวของเครื่องตัดของคุณแล้วล้างใต้ก๊อกน้ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งก่อนประกอบกลับเข้ากับด้าม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ใช้งานง่าย
ข้อมูลสรุป
อุปกรณ์จัดแต่งทรง
หวี
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