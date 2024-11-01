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    All-in-One Trimmer 5000 Series อุปกรณ์ 11 ชิ้นในเครื่องเล็มขนเครื่องเดียว

    MG5932/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง

    เครื่องเล็มขนเอนกประสงค์ของเรามีเครื่องมือคุณภาพถึง 11 ชิ้นที่ออกแบบมาสำหรับใบหน้า ศีรษะ และลำตัว รวมถึงใบมีดแบบลับคมในตัวที่จะรักษาความคมไว้เท่ากับวันที่ใช้งานครั้งแรกโดยไม่ต้องทาน้ำมัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    All-in-One Trimmer 5000 Series อุปกรณ์ 11 ชิ้นในเครื่องเล็มขนเครื่องเดียว

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    เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง

    สำหรับใบหน้า ผม และตามตัว

    • 11in1: ขนบนใบหน้า ผม และขนตามร่างกาย
    • ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัว
    • เทคโนโลยี BeardSense
    เครื่องมือทั้ง 11 อย่างเพื่อทุกความต้องการการจัดแต่งทรง

    เครื่องมือทั้ง 11 อย่างเพื่อทุกความต้องการการจัดแต่งทรง

    เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 11 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ

    ความแม่นยำสูงสุด ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ความแม่นยำสูงสุด ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด

    ให้การตัดเล็มที่ทรงพลังแม้หนวดเคราที่หนาแน่นที่สุด

    ให้การตัดเล็มที่ทรงพลังแม้หนวดเคราที่หนาแน่นที่สุด

    เทคโนโลยี BeardSense ในเครื่องกันหนวดเคราของเราจะทำการสแกนความหนาแน่นของหนวดเคราด้วยความเร็ว 125x ต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ที่มีหนวดเคราหนาแน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    เพิ่มความคมและความเนียนเรียบให้กับใบหน้าของคุณ

    เพิ่มความคมและความเนียนเรียบให้กับใบหน้าของคุณ

    ชุดหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนนั้นสามารถปรับความยาวได้ 7 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 มม. จนถึง 16 มม. เพิ่มคราวละ 1 มม. เพื่อการตัดเล็มเคราแบบสั้น หรือยาว การออกแบบที่เรียวของเครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียดจะช่วยให้สามารถสร้างเส้นที่คม และรายละเอียดเหนือชั้น ในขณะที่เครื่องเล็มขนโลหะจะตัดเล็มบริเวณแก้ม คาง และคอ เพื่อตัดแต่งเคราได้อย่างที่คุณต้องการ

    เล็มขนอย่างมีประสิทธิภาพ

    เล็มขนอย่างมีประสิทธิภาพ

    เล็มขนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหวีที่ได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยปกป้องผิวของพื้นที่บอบบางจากใบมีดขณะที่คุณตัด ให้ความอ่อนโยนที่เหนือกว่า

    เล็มผมในแบบของคุณ

    เล็มผมในแบบของคุณ

    ระบบหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนจะช่วยให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 16 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ ที่บ้าน

    ตัดแต่งขนจมูกและหูได้อย่างหมดจด

    ตัดแต่งขนจมูกและหูได้อย่างหมดจด

    เครื่องเล็มอเนกประสงค์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดขนจมูกและหูที่ไม่ต้องการอย่างอ่อนโยนและสะดวก ป้องกันการตัดอย่างผิดพลาด

    ใช้งานได้นานถึง 4 สัปดาห์จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว*

    ใช้งานได้นานถึง 4 สัปดาห์จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว*

    แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 120 นาที พร้อมทางเลือกในการชาร์จเร็วเพียง 5 นาที** เพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้เครื่องตัดแต่งเคราทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่เหนือกว่าที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • 1 ชั่วโมง
      • การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      เวลาในการใช้งาน
      120 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      สถานะแบตเตอรี่
      • สัญญาณแสดงการชาร์จ
      • สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ระดับพรีเมียม
      การตกแต่ง
      เทาอ่อน

    • บริการ

      รับประกัน
      สูงสุด 5 ปี***

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ขณะอาบน้ำจากฝักบัวได้ 100%
      สะดวกสบาย
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กระเป๋าเรียบง่าย

    • ข้อมูลสรุป

      พื้นที่ส่วนตัว
      ใบหน้า ผม และตามตัว
      เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม
      11
      การตั้งค่าความยาว
      • 0.5 – 16 มม.
      • 7
      ขั้นใบมีดแม่นยำ
      ควบคุมได้ใกล้ถึง 1 มม.

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรง

      พิเศษ
      • เครื่องเล็มขนโลหะ
      • ที่เล็มขนจมูก
      • เครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียด
      • ใบมีดแบบลับคมในตัว
      • เทคโนโลยี BeardSense

    • หวี

      ผม
      16 มม.
      เคราเส้นสั้นเป็นตอ
      • 1 มม.
      • 2 มม.
      เครา
      • 3 มม.
      • 5 มม.
      • 7 มม.
      ส่วนซ่อนเร้นของร่างกาย
      1 มม.

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อิงตามการตัดเล็มขนบนใบหน้า 2.3 ครั้งต่อสัปดาห์ เวลาเฉลี่ย 11.5 นาทีต่อครั้ง
    • * ตัวเลือกการชาร์จเร็วจะให้พลังงานพอสำหรับการตัดหนึ่งครั้ง
    • ** เมื่อลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 90 วันหลังจากที่ซื้อ

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