MG5932/15
เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง
เครื่องเล็มขนเอนกประสงค์ของเรามีเครื่องมือคุณภาพถึง 11 ชิ้นที่ออกแบบมาสำหรับใบหน้า ศีรษะ และลำตัว รวมถึงใบมีดแบบลับคมในตัวที่จะรักษาความคมไว้เท่ากับวันที่ใช้งานครั้งแรกโดยไม่ต้องทาน้ำมันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 11 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ
ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด
เทคโนโลยี BeardSense ในเครื่องกันหนวดเคราของเราจะทำการสแกนความหนาแน่นของหนวดเคราด้วยความเร็ว 125x ต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ที่มีหนวดเคราหนาแน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ชุดหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนนั้นสามารถปรับความยาวได้ 7 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 มม. จนถึง 16 มม. เพิ่มคราวละ 1 มม. เพื่อการตัดเล็มเคราแบบสั้น หรือยาว การออกแบบที่เรียวของเครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียดจะช่วยให้สามารถสร้างเส้นที่คม และรายละเอียดเหนือชั้น ในขณะที่เครื่องเล็มขนโลหะจะตัดเล็มบริเวณแก้ม คาง และคอ เพื่อตัดแต่งเคราได้อย่างที่คุณต้องการ
เล็มขนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหวีที่ได้รับการออกแบบมาอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยปกป้องผิวของพื้นที่บอบบางจากใบมีดขณะที่คุณตัด ให้ความอ่อนโยนที่เหนือกว่า
ระบบหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนจะช่วยให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 16 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ ที่บ้าน
เครื่องเล็มอเนกประสงค์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดขนจมูกและหูที่ไม่ต้องการอย่างอ่อนโยนและสะดวก ป้องกันการตัดอย่างผิดพลาด
แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 120 นาที พร้อมทางเลือกในการชาร์จเร็วเพียง 5 นาที** เพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง
การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้เครื่องตัดแต่งเคราทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย
สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่เหนือกว่าที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ใช้งานง่าย
ข้อมูลสรุป
อุปกรณ์จัดแต่งทรง
หวี
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