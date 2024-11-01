MG9532/15
ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล
เครื่องเล็มขนอเนกประสงค์ของเราจะให้ทั้งความอเนกประสงค์และความแม่นยำที่คุณต้องการ เครื่องมือที่ผ่านการรับรองถึง 16 ชิ้นนั้นถูกออกแบบมาสำหรับใบหน้า ศีรษะและลำตัว ใบมีดแบบลับคมในตัวจะรักษาความคมไว้เท่ากับวันแรกที่ใช้งาน และหวีความแม่นยำระดับพรีเมี่ยม จะช่วยจัดแต่งทรงและสไตล์ในแบบที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 16 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ
หวีที่มีความแม่นยำระดับพรีเมียมที่ปรับความยาวได้ 11 ระดับทีละ 0.2 มม. ตั้งแต่ 1 ถึง 3 มม. เพื่อการตัดเล็มได้อย่างแม่นยำในความยาวที่คุณต้องการ เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด
เทคโนโลยี BeardSense ในเครื่องกันหนวดเคราของเราจะทำการสแกนความหนาแน่นของหนวดเคราด้วยความเร็ว 125x ต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ที่มีหนวดเคราหนาแน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ชุดหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนนั้นสามารถปรับความยาวได้ 26 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 มม. จนถึง 20 มม. เพิ่มคราวละ 0.2 มม. เพื่อการตัดเล็มเคราแบบสั้น หรือยาว การออกแบบที่เรียวของเครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียดจะช่วยให้สามารถสร้างเส้นที่คม และรายละเอียดเหนือชั้น ในขณะที่เครื่องเล็มขนโลหะจะตัดเล็มบริเวณแก้ม คาง และคอ เพื่อตัดแต่งเคราได้อย่างที่คุณต้องการ
สัมผัสการตัดเล็มที่แนบสนิทและรู้สึกสบายที่ต่ำกว่าคอด้วยมีดโกนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา เครื่องโกนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มีปลายที่กลมมนเพื่อสัมผัสที่อ่อนโยน ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ของร่างกายที่บอบบางที่สุด
ระบบหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนจะช่วยให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 20 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ ที่บ้าน
อุปกรณ์เสริมเพื่อเล็มขนจมูก/รูหูจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่งคิ้วให้เนี้ยบและเรียบร้อยด้วยหวีรองคิ้วที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 120 นาที พร้อมทางเลือกในการชาร์จเร็วเพียง 5 นาที** เพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง
การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้เครื่องตัดแต่งเคราทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย
สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
เครื่องเล็มขนสเตนเลสระดับพรีเมียมมีที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยให้จับและควบคุมได้อย่างง่ายดายและสะดวก
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
บริการ
ใช้งานง่าย
ข้อมูลสรุป
อุปกรณ์จัดแต่งทรง
หวี
ความยั่งยืน
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