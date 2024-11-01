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  • ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล

    All-in-One Trimmer 9000 Series อุปกรณ์ 16 ชิ้นในเครื่องเล็มขนเครื่องเดียว

    MG9532/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล

    เครื่องเล็มขนอเนกประสงค์ของเราจะให้ทั้งความอเนกประสงค์และความแม่นยำที่คุณต้องการ เครื่องมือที่ผ่านการรับรองถึง 16 ชิ้นนั้นถูกออกแบบมาสำหรับใบหน้า ศีรษะและลำตัว ใบมีดแบบลับคมในตัวจะรักษาความคมไว้เท่ากับวันแรกที่ใช้งาน และหวีความแม่นยำระดับพรีเมี่ยม จะช่วยจัดแต่งทรงและสไตล์ในแบบที่คุณต้องการ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,990.00

    All-in-One Trimmer 9000 Series อุปกรณ์ 16 ชิ้นในเครื่องเล็มขนเครื่องเดียว

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    ความแม่นยำระดับสเตนเลสสตีล

    สำหรับใบหน้า ผม และตามตัว

    • 16in1: ขนบนใบหน้า ผม และขนตามร่างกาย
    • หวีคุณภาพพรีเมียมที่มีความแม่นยำสูง
    • ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัว
    • เทคโนโลยี BeardSense
    เครื่องมือทั้ง 16 อย่างเพื่อทุกความต้องการการจัดแต่งทรง

    เครื่องมือทั้ง 16 อย่างเพื่อทุกความต้องการการจัดแต่งทรง

    เครื่องโกนของเรามาพร้อมเครื่องมือ 16 อย่างเพื่อให้คุณโกนและจัดแต่งขนบนใบหน้า เล็มผม และขนบนร่างกายของคุณได้ทุกความต้องการ

    ตัดเล็มอย่างสม่ำเสมอที่ระดับความยาวที่แม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    ตัดเล็มอย่างสม่ำเสมอที่ระดับความยาวที่แม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    หวีที่มีความแม่นยำระดับพรีเมียมที่ปรับความยาวได้ 11 ระดับทีละ 0.2 มม. ตั้งแต่ 1 ถึง 3 มม. เพื่อการตัดเล็มได้อย่างแม่นยำในความยาวที่คุณต้องการ เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    ความแม่นยำสูงสุด ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ความแม่นยำสูงสุด ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด คงความคมเหมือนวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด

    ให้การตัดเล็มที่ทรงพลังแม้หนวดเคราที่หนาแน่นที่สุด

    ให้การตัดเล็มที่ทรงพลังแม้หนวดเคราที่หนาแน่นที่สุด

    เทคโนโลยี BeardSense ในเครื่องกันหนวดเคราของเราจะทำการสแกนความหนาแน่นของหนวดเคราด้วยความเร็ว 125x ต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ที่มีหนวดเคราหนาแน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    เพิ่มความคมและความเนียนเรียบให้กับใบหน้าของคุณ

    เพิ่มความคมและความเนียนเรียบให้กับใบหน้าของคุณ

    ชุดหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนนั้นสามารถปรับความยาวได้ 26 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 มม. จนถึง 20 มม. เพิ่มคราวละ 0.2 มม. เพื่อการตัดเล็มเคราแบบสั้น หรือยาว การออกแบบที่เรียวของเครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียดจะช่วยให้สามารถสร้างเส้นที่คม และรายละเอียดเหนือชั้น ในขณะที่เครื่องเล็มขนโลหะจะตัดเล็มบริเวณแก้ม คาง และคอ เพื่อตัดแต่งเคราได้อย่างที่คุณต้องการ

    เล็มขนได้สะดวกสบาย แม้ในพื้นที่ที่บอบบาง

    เล็มขนได้สะดวกสบาย แม้ในพื้นที่ที่บอบบาง

    สัมผัสการตัดเล็มที่แนบสนิทและรู้สึกสบายที่ต่ำกว่าคอด้วยมีดโกนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา เครื่องโกนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มีปลายที่กลมมนเพื่อสัมผัสที่อ่อนโยน ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ของร่างกายที่บอบบางที่สุด

    เล็มผมในแบบของคุณ

    เล็มผมในแบบของคุณ

    ระบบหวีอเนกประสงค์ของเครื่องเล็มขนจะช่วยให้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 20 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ ที่บ้าน

    เก็บรายละเอียดได้ถูกต้อง

    เก็บรายละเอียดได้ถูกต้อง

    อุปกรณ์เสริมเพื่อเล็มขนจมูก/รูหูจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่งคิ้วให้เนี้ยบและเรียบร้อยด้วยหวีรองคิ้วที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ

    ใช้งานได้นานถึง 4 สัปดาห์จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว*

    ใช้งานได้นานถึง 4 สัปดาห์จากการชาร์จเพียงครั้งเดียว*

    แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 120 นาที พร้อมทางเลือกในการชาร์จเร็วเพียง 5 นาที** เพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้เครื่องตัดแต่งเคราทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

    ถือและควบคุมง่าย

    ถือและควบคุมง่าย

    เครื่องเล็มขนสเตนเลสระดับพรีเมียมมีที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยให้จับและควบคุมได้อย่างง่ายดายและสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      สะดวกสบาย
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กระเป๋าเรียบง่าย

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      120 นาที
      การชาร์จ
      • 60 นาที
      • การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      สถานะแบตเตอรี่
      • สัญญาณแสดงการชาร์จ
      • สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน

    • บริการ

      รับประกัน
      สูงสุด 5 ปี***

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ขณะอาบน้ำจากฝักบัวได้ 100%
      โซลูชันการพกพา
      อุปกรณ์เสริมระบบล็อกเพื่อการพกพา

    • ข้อมูลสรุป

      พื้นที่ส่วนตัว
      ใบหน้า ผม และตามตัว
      เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม
      16
      การตั้งค่าความยาว
      • 0.5 – 20 มม.
      • 26
      ขั้นใบมีดแม่นยำ
      ควบคุมได้ใกล้ถึง 0.2 มม.

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรง

      พิเศษ
      • เครื่องเล็มขนโลหะ
      • ที่เล็มขนจมูก
      • เครื่องเล็มขนเก็บรายละเอียด
      • เครื่องเล็มขนตามตัว
      • ใบมีดแบบลับคมในตัว
      • เทคโนโลยี BeardSense
      • หวีคุณภาพพรีเมียมที่มีความแม่นยำสูง

    • หวี

      สามารถปรับได้
      • 3-7 มม.
      • 9-13 มม.
      • 16-20 มม.
      ตัวเครื่อง
      • 3 มม.
      • 5 มม.
      เคราเส้นสั้นเป็นตอ
      • 1 มม.
      • 2 มม.
      คิ้ว
      6 มม.
      หวีคุณภาพพรีเมียมที่มีความแม่นยำสูง
      1-3 มม.
      ส่วนซ่อนเร้นของร่างกาย
      1 มม.

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษที่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง

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    ความคิดเห็น

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    • อิงตามการตัดเล็มขนบนใบหน้า 2.3 ครั้งต่อสัปดาห์ เวลาเฉลี่ย 11.5 นาทีต่อครั้ง
    • * ตัวเลือกการชาร์จเร็วจะให้พลังงานพอสำหรับการตัดหนึ่งครั้ง
    • ** เมื่อลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 90 วันหลังจากที่ซื้อ

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