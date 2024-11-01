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  • ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง

    Nose trimmer series 3000 ที่เล็มขนจมูก หู และคิ้ว

    NT3650/16

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง

    เครื่องเล็มขนจมูก Philips Series 3000 ตัดแต่งขนจมูก หู และคิ้วได้อย่างสะดวกสบาย ใหม่เทคโนโลยี PrecisionTrim และระบบการป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตัดแต่งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องดึง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿790.00

    Nose trimmer series 3000 ที่เล็มขนจมูก หู และคิ้ว

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    ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง

    เล็มขนจมูก หู และคิ้วได้อย่างสะดวกสบายสูงสุด

    • ความสบาย 100% โดยไม่ต้องดึง
    • ระบบการป้องกัน
    • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด แบตเตอรี่ AA
    • หวีสำหรับคิ้ว 2 อัน พร้อมกระเป๋าเก็บ
    เล็มขนจมูก หู และคิ้วได้อย่างสะดวกสบาย

    เล็มขนจมูก หู และคิ้วได้อย่างสะดวกสบาย

    เข้าถึงและขจัดขนจมูกและขนหูที่ไม่ต้องการได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูจมูกของคุณสะอาดก่อนใช้งาน และค่อย ๆ สอดที่เล็มขนเข้าไปในจมูกของคุณไม่เกิน 0.5 ซม. แล้วค่อย ๆ หมุน เมื่อเล็มขนหู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขี้หู สำหรับขนคิ้ว ให้สอดหวีหนึ่งในสองอัน (3 และ 5 มม.) เข้าไปในร่องแล้วเล็มด้วยแรงกดเบา ๆ เคลื่อนไปตามขนเพื่อให้การแต่งคิ้วเท่ากันตามความยาวที่คุณต้องการ

    เล็มขนได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แหว่งหรือบาด

    เล็มขนได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แหว่งหรือบาด

    ที่เล็มขนจมูก หู และคิ้วที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ระบบป้องกันจะครอบใบมีดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง นอกจากนี้ยังทำขึ้นเพื่อลดปัญหาขนขาดหลุดร่วง การดึง หรือการกระชาก

    เล็มขนได้ง่ายจากทุกมุม

    เล็มขนได้ง่ายจากทุกมุม

    ที่เล็มขนสองด้านด้วยนวัตกรรมของเราจะเล็มขนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกมุมและทุกทิศทาง

    ด้ามจับแบบมีพื้นผิวสัมผัสเพื่อการจับที่ดีเยี่ยมแม้ในขณะเปียก

    ด้ามจับแบบมีพื้นผิวสัมผัสเพื่อการจับที่ดีเยี่ยมแม้ในขณะเปียก

    ด้ามจับแบบมีพื้นผิวสัมผัสช่วยให้คุณจับกระชับมือและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ที่เล็มขนจมูกสำหรับผู้ชาย และสวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย

    สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมดเพื่อความสะดวก

    สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมดเพื่อความสะดวก

    ที่เล็มขนจมูกและหูที่ดีที่สุดคือตัวที่เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ เพียงล้างที่เล็มขนของคุณหลังจากใช้งานเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

    พร้อมใช้งาน

    พร้อมใช้งาน

    เริ่มใช้ที่เล็มขนหูและจมูกของคุณได้ทันที โดยมาพร้อมแบตเตอรี่ AA ที่ให้มาในกล่อง

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปีโดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      หวีรอง
      • หวีรองสำหรับคิ้ว
      • หวีรองแม่นยำขนาด 5 มม.
      กระเป๋า
      กระเป๋าพกพา

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      AA

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
      สี
      สีเทา

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ระบบตัด

      ระบบการโกน
      ใบมีดสแตนเลสสตีล
      ใบมีดประสิทธิภาพสูง
      เพื่อการเล็มที่อ่อนโยน

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      กันน้ำ
      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      มี

    Badge-D2C

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