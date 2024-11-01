NT3650/16
ความสบายสูงสุดโดยไม่ต้องดึง
เครื่องเล็มขนจมูก Philips Series 3000 ตัดแต่งขนจมูก หู และคิ้วได้อย่างสะดวกสบาย ใหม่เทคโนโลยี PrecisionTrim และระบบการป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตัดแต่งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องดึงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เข้าถึงและขจัดขนจมูกและขนหูที่ไม่ต้องการได้อย่างง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูจมูกของคุณสะอาดก่อนใช้งาน และค่อย ๆ สอดที่เล็มขนเข้าไปในจมูกของคุณไม่เกิน 0.5 ซม. แล้วค่อย ๆ หมุน เมื่อเล็มขนหู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขี้หู สำหรับขนคิ้ว ให้สอดหวีหนึ่งในสองอัน (3 และ 5 มม.) เข้าไปในร่องแล้วเล็มด้วยแรงกดเบา ๆ เคลื่อนไปตามขนเพื่อให้การแต่งคิ้วเท่ากันตามความยาวที่คุณต้องการ
ที่เล็มขนจมูก หู และคิ้วที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ระบบป้องกันจะครอบใบมีดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง นอกจากนี้ยังทำขึ้นเพื่อลดปัญหาขนขาดหลุดร่วง การดึง หรือการกระชาก
ที่เล็มขนสองด้านด้วยนวัตกรรมของเราจะเล็มขนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกมุมและทุกทิศทาง
ด้ามจับแบบมีพื้นผิวสัมผัสช่วยให้คุณจับกระชับมือและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ที่เล็มขนจมูกสำหรับผู้ชาย และสวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย
ที่เล็มขนจมูกและหูที่ดีที่สุดคือตัวที่เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ เพียงล้างที่เล็มขนของคุณหลังจากใช้งานเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
เริ่มใช้ที่เล็มขนหูและจมูกของคุณได้ทันที โดยมาพร้อมแบตเตอรี่ AA ที่ให้มาในกล่อง
ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปีโดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
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