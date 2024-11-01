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    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

    PQ206/18

    โกนสะอาดเพื่อความมั่นใจ

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จใหม่ได้ Philips PQ206 ผสานรวมระบบการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาเข้ากับหัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ คุณจึงมั่นใจว่าดูดีทุกวัน

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿690.00

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

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    • ใช้ไฟแบตเตอรี่
    • เคลื่อนย้ายสะดวก
    โกนหนวดแนบสนิท

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    หัวโกนที่นำเข้าให้ประสบการณ์การโกนที่แนบสนิท

    ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

    ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

    ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น; หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระจะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

    ใบมีดแบบลับคมในตัว

    ใบมีดแบบลับคมในตัว

    ใบมีดแบบลับคมในตัวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึงสองปี

    เครื่องโกนหนวดแบตเตอรี่ 2AA แบบไร้สาย

    เครื่องโกนหนวดแบตเตอรี่ 2AA แบบไร้สาย

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      AA

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยนที่จำหน่ายในประเทศจีน
      เปลี่ยนภายใน 2 ปีด้วย HQ4+
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยนที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศจีน
      เปลี่ยนภายใน 2 ปีด้วย HQ56

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • CloseCut
      • นำเข้าจากยุโรป
      Contour Following
      หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

    • ใช้งานง่าย

      การชาร์จ
      ทำงานด้วยแบตเตอรี่

    Badge-D2C

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