PQ206/18
โกนสะอาดเพื่อความมั่นใจ
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จใหม่ได้ Philips PQ206 ผสานรวมระบบการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาเข้ากับหัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ คุณจึงมั่นใจว่าดูดีทุกวันดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวโกนที่นำเข้าให้ประสบการณ์การโกนที่แนบสนิท
ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น; หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระจะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า
ใบมีดแบบลับคมในตัวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึงสองปี
โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาที
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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