PSG7050/30
ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง
PerfectCare 7000 Series ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคุณ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและใช้งานง่ายพร้อมไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณรีดผ้าเรียบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย
พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด
รีดตั้งแต่ผ้าไหมไปจนถึงผ้ายีนส์ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิและรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ รวมทั้งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือตั้งค่าใดๆ เพราะมี OptimalTEMP คุณจึงไม่ต้องคอยแยกเสื้อผ้าหรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลงอีกต่อไป เพื่อให้คุณพร้อมรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้ตลอดเวลา
เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักน้อยที่ 800 กรัม ยังช่วยให้รีดไอน้ำผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนในแนวตั้งได้ง่ายอีกด้วย
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ข้อกำหนดทั่วไป
ใช้งานง่าย
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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