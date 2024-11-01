คำค้นหา

  • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง

    PerfectCare 7000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    PSG7050/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง

    PerfectCare 7000 Series ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคุณ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและใช้งานง่ายพร้อมไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณรีดผ้าเรียบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PerfectCare 7000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ ทั้งหมด

    ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง

    รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    • รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*
    • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
    • เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด

    การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียวสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียวสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    รีดตั้งแต่ผ้าไหมไปจนถึงผ้ายีนส์ได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิและรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ รวมทั้งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือตั้งค่าใดๆ เพราะมี OptimalTEMP คุณจึงไม่ต้องคอยแยกเสื้อผ้าหรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลงอีกต่อไป เพื่อให้คุณพร้อมรีดเนื้อผ้าทุกชนิดได้ตลอดเวลา

    เตารีดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    เตารีดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักน้อยที่ 800 กรัม ยังช่วยให้รีดไอน้ำผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนในแนวตั้งได้ง่ายอีกด้วย

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.7 ม.
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      ความยาวสายไฟ
      1.65 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มีแถบผ้ารัดสายไฟ
      รับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2.  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1800  ml
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      การเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 120 กรัม/นาที
      แรงดัน
      สูงสุด 8.0 บาร์
      กำลังไฟ
      สูงสุด 2100  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      มากถึง 600  g
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      ประหยัดพลังงาน*
      30  %

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Easy De-calc Plus
      เตือนการขจัดตะกรัน
      ไฟ

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.8  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      31.5 x 31.5 x 47.5  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      24 x 27.5 x 42  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      5.3  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      3.85  kg

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
    • *ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 ในโหมด NORMAL เมื่อเปรียบเทียบกับโหมด MAX

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด