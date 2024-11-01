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  • รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ
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    ซีรีส์ 7000 เครื่องทำไอน้ำ PerfectCare

    PSG7300/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    PerfectCare 7000 Series โฉมใหม่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรีดผ้าได้ง่ายด้วยไอน้ำอัตโนมัติ เทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราจะทำการปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้นรีด เทคโนโลยี OptimalTEMP จะช่วยป้องกันการไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

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    ซีรีส์ 7000 เครื่องทำไอน้ำ PerfectCare

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    รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    • เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวไอน้ำอัตโนมัติ
    • พลังไอน้ำรีดแนวตั้งสำหรับม่านและผ้าแขวน
    • OptimalTEMP จะรับประกันไม่เกิดรอยไหม้
    • ไอน้ำสูงสุด 170 กรัม/นาที ถึง 650 กรัม
    • แท้งค์น้ำ 1.5 ลิตร รีดผ้านาน 1 ชั่วโมง
    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่ง่ายดาย

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่ง่ายดาย

    เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผ้าและปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรีดผ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

    เครื่องทำไอน้ำ TurboPower ที่จะให้ไอน้ำที่ทรงพลัง

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    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    SteamGlide Elite นั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่นอย่างเหนือชั้น และทนต่อการขีดข่วนเป็นเลิศ ชั้น Nano-Titanium อันล้ำสมัยให้ความเนียนเรียบที่เหนือกว่าบนเนื้อผ้าทุกประเภทเพื่อการรีดที่รวดเร็ว

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.5 ลิตรที่เติมได้ง่าย

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.5 ลิตรที่เติมได้ง่าย

    แท้งค์น้ำ 1.5 ลิตรช่วยให้รีดได้อย่างไม่สะดุดนานถึง 1 ชั่วโมง เมื่อน้ำหมดแท้งค์เครื่องจะเตือนให้คุณเติมน้ำด้วยสัญญาณไฟและเสียง โดยคุณเติมได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดก๊อกเติมลงในช่องขนาดใหญ่

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ช่วยรับประกันไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดที่ทุกระดับไอน้ำ รีดผ้าได้ทุกประเภทตั้งแต่ผ้าไหม ไปจนถึงผ้าฝ้ายได้อย่างวางใจ โดยไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดแม้ว่าจะวางเตารีดทิ้งไว้บนผ้า หรือโต๊ะรองรีด

    โหมด ECO เพื่อการประหยัดพลังงาน

    โหมด ECO เพื่อการประหยัดพลังงาน

    โหมด ECO ช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง 50%** เลือกโหมด ECO สำหรับผ้าเนื้อละเอียดอ่อน โดยจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไปพร้อมกับได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    เตารีดน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    เตารีดน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    รีดชุด แจ็คเก็ต และม่านในแนวตั้งด้วยพลังไอนี้ด้วยเตารีดน้ำหนักเบาที่จับถือได้ง่ายรุ่นนี้ ที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นและข้อมือไม่เมื่อยล้า

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้เพื่อให้คุณวางใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าคุณจะลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อออกจากบ้าน

    สายไฟที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมจะให้ความทนทานที่เหนือกว่า

    สายไฟที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมจะให้ความทนทานที่เหนือกว่า

    สายไฟถักที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมให้ความทนทานที่เหนือกว่า คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าสายจะฉีกขาด

    ปุ่มล็อคนิรภัยขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคนิรภัยขณะพกพาเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานเครื่องทำไอน้ำอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    ไอน้ำสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*** เพื่อความสะอาด

    ไอน้ำสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*** เพื่อความสะอาด

    ไอน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรคให้เครื่องนุ่งห่มและผ้าภายในบ้านอย่างง่ายดาย เป็นธรรมชาติด้วยการฆ่าแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.5 ลิตร
      ใช้พลังไอน้ำรีดในแนวตั้ง
      มี
      การรับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      3120 W
      แรงดัน
      8.5 บาร์
      พร้อมใช้งาน
      ไฟ
      ปริมาณไอน้ำต่อเนื่อง/อัตราการผลิตไอน้ำ
      สูงถึง 170 ก./นาที
      พลังไอน้ำพิเศษ
      650 กรัม
      ความถี่
      50 – 60 Hz
      แรงดันไฟฟ้า
      220V-240 V
      เทคโนโลยี
      OptimalTEMP

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      24 x 28.8 x 44.4 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ยาว)
      31 x 28.8 x 49 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.65 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.7 ม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      • 4.55 กก.
      • น้ำหนักเตารีด+ฐาน : 4.69 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      6.4 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      • สีดำดีพแบล็ค (Deep Black)
      • สีเทาแคชเมียร์

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อินโดนีเซีย

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • *เทียบกับ PSG8000S
    • **เทียบกับโหมด MAX
    • ***ผ่านการทดสอบร่างกายภายนอกด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli 8739 Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231

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