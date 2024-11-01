PSG7300/80
รีดผ้าได้รวดเร็วด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ
PerfectCare 7000 Series โฉมใหม่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรีดผ้าได้ง่ายด้วยไอน้ำอัตโนมัติ เทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราจะทำการปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้นรีด เทคโนโลยี OptimalTEMP จะช่วยป้องกันการไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผ้าและปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรีดผ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
เครื่องทำไอน้ำ TurboPower ที่จะให้ประสบการณ์การรีดที่เหนือกว่า ไอน้ำที่มีพลังและราบรื่นยิ่งขึ้น เครื่อง TurboPower จะไม่ทำให้เกิดจุดเปียกบนผ้าของคุณระหว่างการรีด* นำไปเก็บได้โดยไม่ต้องตากให้แห้ง
SteamGlide Elite นั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่นอย่างเหนือชั้น และทนต่อการขีดข่วนเป็นเลิศ ชั้น Nano-Titanium อันล้ำสมัยให้ความเนียนเรียบที่เหนือกว่าบนเนื้อผ้าทุกประเภทเพื่อการรีดที่รวดเร็ว
แท้งค์น้ำ 1.5 ลิตรช่วยให้รีดได้อย่างไม่สะดุดนานถึง 1 ชั่วโมง เมื่อน้ำหมดแท้งค์เครื่องจะเตือนให้คุณเติมน้ำด้วยสัญญาณไฟและเสียง โดยคุณเติมได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดก๊อกเติมลงในช่องขนาดใหญ่
เทคโนโลยี OptimalTEMP ช่วยรับประกันไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดที่ทุกระดับไอน้ำ รีดผ้าได้ทุกประเภทตั้งแต่ผ้าไหม ไปจนถึงผ้าฝ้ายได้อย่างวางใจ โดยไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดแม้ว่าจะวางเตารีดทิ้งไว้บนผ้า หรือโต๊ะรองรีด
โหมด ECO ช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง 50%** เลือกโหมด ECO สำหรับผ้าเนื้อละเอียดอ่อน โดยจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไปพร้อมกับได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
รีดชุด แจ็คเก็ต และม่านในแนวตั้งด้วยพลังไอนี้ด้วยเตารีดน้ำหนักเบาที่จับถือได้ง่ายรุ่นนี้ ที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นและข้อมือไม่เมื่อยล้า
ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้เพื่อให้คุณวางใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าคุณจะลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อออกจากบ้าน
สายไฟถักที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมให้ความทนทานที่เหนือกว่า คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าสายจะฉีกขาด
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานเครื่องทำไอน้ำอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ไอน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรคให้เครื่องนุ่งห่มและผ้าภายในบ้านอย่างง่ายดาย เป็นธรรมชาติด้วยการฆ่าแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
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