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เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ
PerfectCare ซีรีส์ 8000 ให้คุณรีดผ้าได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตัวใหม่ของเรา เทคโนโลยีนี้รีดผ้าได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ โหมดความเร็วจะปรับปริมาณไอน้ำตามความเร็วในการรีดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
มั่นใจได้ว่าการรีดผ้าของคุณจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่รับรู้เมื่อคุณขยับเตารีดเพื่อปล่อยไอน้ำโดยอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใหม่ที่จดจำการเคลื่อนไหวของคุณในทุกทิศทาง เราจึงสามารถมอบประสบการณ์ที่ง่ายดายในการรีดผ้าที่แขวนอยู่ ผ้าม่านและผ้าปูเตียงโดยอัตโนมัติด้วยไอน้ำ
พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด
แท็งก์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท็งก์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณเพื่อให้คุณสามารถเติมน้ำได้ทุกเวลาอย่างง่ายดายจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด
เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักน้อยที่ 800 กรัม ยังช่วยให้รีดไอน้ำผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนในแนวตั้งได้ง่ายอีกด้วย
ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย
รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยโหมดความเร็ว โดยเตารีดจะปรับปริมาณไอน้ำให้เหมาะสมกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อกำหนดทั่วไป
ใช้งานง่าย
เทคโนโลยี
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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