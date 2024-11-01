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เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด*
เตารีดแรงดันไอน้ำที่ทรงพลังที่สุดในตลาด เตารีดแรงดันไอน้ำรุ่นใหม่ Philips ซีรีส์ 8000 มาพร้อมเทคโนโลยี AI Motion อัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับระดับไอน้ำให้สอดคล้องกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี OptimalTemp รับประกันว่าจะไม่มีการเกิดรอยไหม้บนผ้าทุกประเภทที่สามารถรีดได้ เพื่อมอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TurboPower ที่จะให้ประสบการณ์การรีดที่เหนือกว่า ไอน้ำที่มีพลังและราบรื่นยิ่งขึ้น เครื่อง TurboPower จะไม่ทำให้เกิดจุดเปียกบนผ้าของคุณระหว่างการรีด* นำไปเก็บได้โดยไม่ต้องตากให้แห้ง
เทคโนโลยี OptimalTEMP ช่วยรับประกันไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดที่ทุกระดับไอน้ำ รีดผ้าได้ทุกประเภทตั้งแต่ผ้าไหม ไปจนถึงผ้าฝ้ายได้อย่างวางใจ โดยไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดแม้ว่าจะวางเตารีดทิ้งไว้บนผ้า หรือโต๊ะรองรีด
เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอัจฉริยะด้วย AI จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผ้าและปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรีดผ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
SteamGlide Elite นั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่นอย่างเหนือชั้น และทนต่อการขีดข่วนเป็นเลิศ ชั้น Nano-Titanium อันล้ำสมัยให้ความเนียนเรียบที่เหนือกว่าบนเนื้อผ้าทุกประเภทเพื่อการรีดที่รวดเร็ว
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
แท้งค์น้ำ 1.4 ลิตรช่วยให้รีดได้อย่างไม่สะดุดนานถึง 1 ชั่วโมง เมื่อน้ำหมดแท้งค์เครื่องจะเตือนให้คุณเติมน้ำด้วยสัญญาณไฟและเสียง โดยคุณเติมได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดก๊อกเติมลงในช่องขนาดใหญ่
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ใช้งานในแนวตั้งได้ง่าย เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่จะรับรู้การเคลื่อนไหวในทุกทิศทาง เราจะนำเสนอประสบการณ์ของพลังไอน้ำบนผ้าที่แขวน ผ้าม่าน และเครื่องนอนได้อย่างง่ายดาย
ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้เพื่อให้คุณวางใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าคุณจะลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อออกจากบ้าน
โหมด ECO ช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง 50%** เลือกโหมด ECO สำหรับผ้าเนื้อละเอียดอ่อน โดยจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไปพร้อมกับได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
การออกแบบใหม่ที่มีด้ามและล็อคที่ปลอดภัยจะช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย ที่จับที่พับได้จะช่วยให้ไม่เกะกะขณะรีดผ้า และจัดเก็บโดยใช้พื้นที่น้อยกว่า
รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยโหมดความเร็วแบบใหม่ โดยเตารีดจะปรับปริมาณไอน้ำให้เหมาะสมกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ
ไอน้ำจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคให้เครื่องนุ่งห่มและผ้าภายในบ้านอย่างง่ายดาย เป็นธรรมชาติด้วยการยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก
สายไฟถักที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมให้ความทนทานที่เหนือกว่า คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าสายจะฉีกขาด
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
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