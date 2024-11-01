คำค้นหา

  • เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด* เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด* เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด*
  • Play Pause

    PerfectCare Steam Generator 8000 Series การดูแลผ้า

    PSG8300/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด*

    เตารีดแรงดันไอน้ำที่ทรงพลังที่สุดในตลาด เตารีดแรงดันไอน้ำรุ่นใหม่ Philips ซีรีส์ 8000 มาพร้อมเทคโนโลยี AI Motion อัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับระดับไอน้ำให้สอดคล้องกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี OptimalTemp รับประกันว่าจะไม่มีการเกิดรอยไหม้บนผ้าทุกประเภทที่สามารถรีดได้ เพื่อมอบประสบการณ์การรีดผ้าที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PerfectCare Steam Generator 8000 Series การดูแลผ้า

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ ทั้งหมด

    เครื่องทำไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด*

    เซนเซอร์ AI ที่ปรับระดับไอน้ำให้เหมาะสมกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ

    • พลังไอน้ำสูงสุด 215 ก./นาที และพลังไอน้ำพิเศษ 850 ก.
    • OptimalTEMP จะรับประกันไม่เกิดรอยไหม้
    • ระบบพ่นไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
    • แท้งค์น้ำขนาด 1.4 ลิตรจะช่วยให้รีดผ้าได้นานถึง 1 ชั่วโมง
    • ระบบ Easy De-Calc เพื่อความง่ายในการบำรุงรักษา
    TurboPower ที่จะให้ไอน้ำที่ทรงพลัง

    TurboPower ที่จะให้ไอน้ำที่ทรงพลัง

    TurboPower ที่จะให้ประสบการณ์การรีดที่เหนือกว่า ไอน้ำที่มีพลังและราบรื่นยิ่งขึ้น เครื่อง TurboPower จะไม่ทำให้เกิดจุดเปียกบนผ้าของคุณระหว่างการรีด* นำไปเก็บได้โดยไม่ต้องตากให้แห้ง

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP ช่วยรับประกันไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดที่ทุกระดับไอน้ำ รีดผ้าได้ทุกประเภทตั้งแต่ผ้าไหม ไปจนถึงผ้าฝ้ายได้อย่างวางใจ โดยไม่เกิดรอยไหม้เมื่อใช้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดแม้ว่าจะวางเตารีดทิ้งไว้บนผ้า หรือโต๊ะรองรีด

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่ง่ายดาย

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่ง่ายดาย

    เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอัจฉริยะด้วย AI จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผ้าและปล่อยไอน้ำอันทรงพลังโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรีดผ้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    SteamGlide Elite นั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบลื่นอย่างเหนือชั้น และทนต่อการขีดข่วนเป็นเลิศ ชั้น Nano-Titanium อันล้ำสมัยให้ความเนียนเรียบที่เหนือกว่าบนเนื้อผ้าทุกประเภทเพื่อการรีดที่รวดเร็ว

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    ระบบ Easy De-Calc เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.4 ลิตรที่เติมได้ง่าย

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาดใหญ่ 1.4 ลิตรที่เติมได้ง่าย

    แท้งค์น้ำ 1.4 ลิตรช่วยให้รีดได้อย่างไม่สะดุดนานถึง 1 ชั่วโมง เมื่อน้ำหมดแท้งค์เครื่องจะเตือนให้คุณเติมน้ำด้วยสัญญาณไฟและเสียง โดยคุณเติมได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดก๊อกเติมลงในช่องขนาดใหญ่

    รีดในแนวตั้งได้ง่ายกว่าด้วยระบบไอน้ำในแนวตั้งอัตโนมัติ

    รีดในแนวตั้งได้ง่ายกว่าด้วยระบบไอน้ำในแนวตั้งอัตโนมัติ

    เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ใช้งานในแนวตั้งได้ง่าย เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่จะรับรู้การเคลื่อนไหวในทุกทิศทาง เราจะนำเสนอประสบการณ์ของพลังไอน้ำบนผ้าที่แขวน ผ้าม่าน และเครื่องนอนได้อย่างง่ายดาย

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้เพื่อให้คุณวางใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าคุณจะลืมเสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อออกจากบ้าน

    ประหยัดพลังงานได้ถึง 50%**

    ประหยัดพลังงานได้ถึง 50%**

    โหมด ECO ช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง 50%** เลือกโหมด ECO สำหรับผ้าเนื้อละเอียดอ่อน โดยจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไปพร้อมกับได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

    ด้ามที่ช่วยให้จับถืออุปกรณ์ได้อย่างสะดวก

    ด้ามที่ช่วยให้จับถืออุปกรณ์ได้อย่างสะดวก

    การออกแบบใหม่ที่มีด้ามและล็อคที่ปลอดภัยจะช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย ที่จับที่พับได้จะช่วยให้ไม่เกะกะขณะรีดผ้า และจัดเก็บโดยใช้พื้นที่น้อยกว่า

    เตารีดของคุณจะปรับตามความเร็วในการรีดผ้า

    เตารีดของคุณจะปรับตามความเร็วในการรีดผ้า

    รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยโหมดความเร็วแบบใหม่ โดยเตารีดจะปรับปริมาณไอน้ำให้เหมาะสมกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ

    ไอน้ำสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*** เพื่อความสะอาด

    ไอน้ำสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*** เพื่อความสะอาด

    ไอน้ำจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคให้เครื่องนุ่งห่มและผ้าภายในบ้านอย่างง่ายดาย เป็นธรรมชาติด้วยการยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก

    สายไฟที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมจะให้ความทนทานที่เหนือกว่า

    สายไฟที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมจะให้ความทนทานที่เหนือกว่า

    สายไฟถักที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมให้ความทนทานที่เหนือกว่า คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าสายจะฉีกขาด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องทำไอน้ำพลังแรง
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
      มี
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      ดีที่สุด
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      ดีที่สุด
      วิธีขจัดตะกรัน
      ขจัดตะกรันได้ง่าย
      เตือนการขจัดตะกรัน
      ไฟ
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.4 ลิตร
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      คำเตือนระดับน้ำต่ำ
      มี
      ใช้พลังไอน้ำรีดในแนวตั้ง
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      ระบบจัดการสายไฟด้วยคลิปพลาสติก
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      การรับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      3120 W
      แรงดัน
      9 บาร์
      พร้อมใช้งาน
      เสียง & สัญญาณไฟ
      ปริมาณไอน้ำต่อเนื่อง/อัตราการผลิตไอน้ำ
      สูงสุด 215 กรัม/นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      850 กรัม
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      OptimalTEMP
      มี

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      มี
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      24.6 x 28.5 x 44.7 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ยาว)
      34.5 x 36.4 x 49.6 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.6 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.8 ม.
      น้ำหนักเตารีด
      0.9 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.5 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      7,5 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      Louros Blue

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ถุงมือ
      ไม่มี
      ถาดตะกรัน
      ไม่มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 50%

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *อัตราไอน้ำ (norm IEC60311) เทียบกับเครื่องทำไอน้ำอื่นๆ; มิถุนายน 2025
    • **เทียบกับ PSG8000S
    • ***เปรียบเทียบกับโหมด MAX
    • ****ผ่านการทดสอบร่างกายภายนอกด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 1 นาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli 8739 Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด