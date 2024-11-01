PT720/14
Lift&Cut
Philips PowerTouch เพิ่มพลังให้ยามเช้าของคุณ เพียงเสียบปลั๊กแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานอีกต่อไป ใบมีดแบบ Lift and Cut ทำให้โกนหนวดได้แนบสนิท ด้วย PowerTouch คุณจะทำกิจวัตรยามเช้าของคุณได้อย่างรวดเร็วดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบใบมีดแฝด Lift & Cut ดึงเส้นขนใต้ผิวเพื่อการตัดได้แสนสบาย
หัวโกนปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัติ ทำให้โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น
ใบมีดแรกจะดึงเส้นขนแต่ละเส้น ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัดเส้นขนใต้ระดับผิวหนังอย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณโกนได้มากกว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง คุณจะมีเวลาในการโกนนานกว่า 45 นาที - เท่ากับการโกนประมาณ 15 ครั้ง - หลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง เสียบปลั๊กเพื่อชาร์จเป็นเวลา 3 นาทีเพื่อพลังงานที่เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง
สามารถใช้งานทั้งแบบต่อสายและไร้สาย
เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ
แสดงถึง: แบตเตอรี่เต็ม, แบตเตอรี่อ่อน, กำลังชาร์จ, เปลี่ยนหัวโกน, ชาร์จไฟรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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