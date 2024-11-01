คำค้นหา

  • Lift&Cut Lift&Cut Lift&Cut

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้ง

    PT720/14

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    Lift&Cut

    Philips PowerTouch เพิ่มพลังให้ยามเช้าของคุณ เพียงเสียบปลั๊กแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานอีกต่อไป ใบมีดแบบ Lift and Cut ทำให้โกนหนวดได้แนบสนิท ด้วย PowerTouch คุณจะทำกิจวัตรยามเช้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,590.00

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้ง

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องโกนหนวดรุ่นต่างๆ ทั้งหมด

    Lift&Cut

    สำหรับการโกนอย่างใกล้ชิด

    • หัวโกนยืดหยุ่น Lift & Cut
    • ใช้งานไร้สาย 40 นาที/การชาร์จ 8 ชม.
    ใบมีด Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ใบมีด Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ระบบใบมีดแฝด Lift & Cut ดึงเส้นขนใต้ผิวเพื่อการตัดได้แสนสบาย

    Flex & Float ปรับตามความโค้งใบหน้าและคอ

    Flex & Float ปรับตามความโค้งใบหน้าและคอ

    หัวโกนปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัติ ทำให้โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

    ใบมีด Super Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ใบมีด Super Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ใบมีดแรกจะดึงเส้นขนแต่ละเส้น ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัดเส้นขนใต้ระดับผิวหนังอย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ

    โกนได้นานกว่า 45 นาที ชาร์จ 8 ชั่วโมง

    โกนได้นานกว่า 45 นาที ชาร์จ 8 ชั่วโมง

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณโกนได้มากกว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง คุณจะมีเวลาในการโกนนานกว่า 45 นาที - เท่ากับการโกนประมาณ 15 ครั้ง - หลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง เสียบปลั๊กเพื่อชาร์จเป็นเวลา 3 นาทีเพื่อพลังงานที่เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง

    สามารถใช้งานทั้งแบบต่อสายและไร้สาย

    สามารถใช้งานทั้งแบบต่อสายและไร้สาย

    สามารถใช้งานทั้งแบบต่อสายและไร้สาย

    ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

    ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

    เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ

    จอแสดงผล LED

    จอแสดงผล LED

    แสดงถึง: แบตเตอรี่เต็ม, แบตเตอรี่อ่อน, กำลังชาร์จ, เปลี่ยนหัวโกน, ชาร์จไฟรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      < 0.2  วัตต์
      การใช้พลังงานสูงสุด
      5.4  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      ไม่มี
      การตกแต่ง
      ไม่มี
      ด้ามจับ
      • กันลื่น
      • ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์
      • ยาง

    • บริการ

      การรับประกัน
      รับประกัน 2 ปี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      • HQ8 ได้ถูกเปลี่่ยนเป็น SH50
      • เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย HQ8

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      ใบมีด Lift & Cut
      Contour Following
      Dynamic contour response

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • ช่องเก็บเศษหนวดล้างทำความสะอาดรวดเร็ว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      การแสดงผลไฟ LED 1 ดวง
      เวลาในการโกน
      มากกว่า 45 นาที โกนได้สูงถึง 15 ครั้ง
      การใช้งาน
      • แบบต่อสายและไร้สาย
      • แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้
      เวลาในการชาร์จ
      • 8 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็ว 3 นาทีสำหรับโกน 1 ครั้ง
      จอแสดงผลจะแสดง
      • แบตเตอรี่เต็ม
      • แบตเตอรี่อ่อน
      • การชาร์จ
      • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
      • เปลี่ยนหัวโกน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด