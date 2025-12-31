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LongLifeแบตเตอรี่

R6L10S/97

แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุดควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (LongLife) โดยเทคโนโลยี Zinc-Chloride มีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนาฬิกา, วิทยุ, เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรล

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แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

  • AA

  • Zinc Chloride

สีทำให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด

เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่าแบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานยาวนาน เมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ

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