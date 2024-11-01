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  • เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

    arcitec เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

    RQ1060/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

    สำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips Arcitec RQ1060 ที่ผสานระบบ Flex & Pivot Action เข้ากับหัวโกน Triple-track เพื่อการโกนหนวดได้อย่างเกลี้ยงเกลา แม้แต่บริเวณลำคอ

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    arcitec เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

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    เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

    โกนได้เกลี้ยงเกลาแม้บริเวณลำคอ

    • ที่มีหน้าจอกระจก
    Flex & Pivot Action ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัตื ทำให้โกนหนวดได้อย่างทั่วถึง

    Flex & Pivot Action ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัตื ทำให้โกนหนวดได้อย่างทั่วถึง

    มีหัวโกน 3 ชิ้นที่โค้งงอยืดหยุ่นได้อย่างอิสระในชุดหัวโกนที่หมุนรับทุกการเคลื่อนไหวผสานการทำงานอย่างมีเอกลักษณ์ ช่วยให้แนบกับผิวได้ดีในบริเวณที่โค้งนูนเพื่อโกนหนวดที่ยากเข้าถึงบริเวณคอ

    Triple-Track เพิ่มพื้นที่สัมผัสบริเวณหัวโกนมากขึ้น 50%

    Triple-Track เพิ่มพื้นที่สัมผัสบริเวณหัวโกนมากขึ้น 50%

    Triple-Track เพิ่มพื้นที่สัมผัสบริเวณหัวโกนมากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวโกนทั่วไป ทำให้โกนหนวดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย

    ระบบ Precision Cutting

    ระบบ Precision Cutting

    เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

    ที่กันจอนแบบกลม เพื่อการทำงานที่แม่นยำ

    ที่กันจอนแบบกลม เพื่อการทำงานที่แม่นยำ

    ที่กันจอนแบบกลมได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยทำให้สามารถกันจอนและตกแต่งหนวดเคราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    เครื่องโกนหนวดที่ล้างทำความสะอาดได้

    เครื่องโกนหนวดที่ล้างทำความสะอาดได้

    ล้างเครื่องโกนหนวดที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน
      ขาตั้ง
      Power pod

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      หน้าจอเคลือบกระจก

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • หัวโกนแบบ Triple Track
      • ระบบ Precision Cutting
      • เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut
      Contour Following
      • Flex & Pivot Action
      • ชุดหัวโกน Pivoting
      จัดแต่งทรง
      ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

    • ใช้งานง่าย

      การชาร์จ
      • ชาร์จใหม่ได้
      • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
      การทำความสะอาด
      • ล้างทำความสะอาดได้
      • สัญญาณแสดงการทำความสะอาด
      จอแสดงผล
      • ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
      • ไฟแสดงการชาร์จ
      • สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน
      • ระบบล็อคสำหรับพกพา
      การชาร์จ
      1 ชั่วโมง
      เวลาในการโกน
      21 วัน

    Badge-D2C

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