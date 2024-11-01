RQ1090
เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก
สำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips Arcitec RQ1090 ที่ผสานระบบ Flex & Pivot Action เข้ากับหัวโกน Triple-track เพื่อการโกนหนวดได้อย่างเกลี้ยงเกลา แม้แต่บริเวณลำคอดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีหัวโกน 3 ชิ้นที่โค้งงอยืดหยุ่นได้อย่างอิสระในชุดหัวโกนที่หมุนรับทุกการเคลื่อนไหวผสานการทำงานอย่างมีเอกลักษณ์ ช่วยให้แนบกับผิวได้ดีในบริเวณที่โค้งนูนเพื่อโกนหนวดที่ยากเข้าถึงบริเวณคอ
Triple-Track เพิ่มพื้นที่สัมผัสบริเวณหัวโกนมากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวโกนทั่วไป ทำให้โกนหนวดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย
เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
ที่กันจอนแบบกลมได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยทำให้สามารถกันจอนและตกแต่งหนวดเคราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ล้างเครื่องโกนหนวดที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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