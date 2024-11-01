Shaver series 9000 SensoTouch เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด
เครื่องโกนหนวดที่ล้ำหน้าที่สุดของเราในขณะนี้ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips SensoTouch 3D RQ1280 ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D จะเคลื่อนไปตามทุกส่วนโค้งของใบหน้าและด้วยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack ช่วยให้คุณโกนหนวดทุกเส้นได้อย่างเกลี้ยงเกลา ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿19,990.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Shaver series 9000 SensoTouch เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด
ด้วยระบบ GyroFlex 3D
- UltraTrack และ GyroFlex 3D
- ใช้งานไร้สาย 60 นาที/การชาร์จ 1 ชม.
- ที่กันจอน
- ระบบ Jet Clean System
ที่จับที่ออกแบบตามสรีรศาสตร์สำหรับการควบคุมได้สมบูรณ์แบบ
ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ
ระบบ Jet Clean+ ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จเครื่องโกนหนวด
ระบบ Jet Clean+ ทำความสะอาด หล่อลื่นใบมีดและชาร์จไฟแบตเตอรี่ และชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานทุกครั้ง ระบบนี้มีการตั้งค่าทำความสะอาด 3 แบบ: อัตโนมัติสำหรับการใช้งานปกติ, ECO สำหรับประหยัดพลังงานลง 40%, และทำความสะอาดอย่างทั่วถึงสำหรับการทำความสะอาดลึกล้ำเป็นพิเศษ
ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว
ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลทางด้าน Logistic
- ปริมาณต่อกล่อง A Box
-
2
ชิ้น
- EAN
-
87-1010352336-9
- ขนาด
-
ยาว 13.6 x กว้าง 25.5 x สูง 24.5
ซม.
- น้ำหนัก
-
1.745
กก.
-
อุปกรณ์เสริม
- กระเป๋า
-
กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
- ขาตั้ง
-
แท่นวางสำหรับชาร์จแบบพับเก็บได้
- การบำรุงรักษา
-
-
แปรงสำหรับทำความสะอาด
-
ฝาครอบป้องกัน
- กระเป๋าสำหรับใส่พกพา ดีไซน์หรู
-
ได้
- ระบบ Jet Clean System
-
ได้
-
กำลังไฟ
- ประเภทแบตเตอรี่
-
ลิเธียมไอออน
- เวลาในการใช้งาน
-
60
นาที
- พลังงานขณะสแตนด์บาย
-
0.15
วัตต์
- การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
-
5.4
วัตต์
- ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
-
100-240
V
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำ
- ด้ามจับ
-
-
ด้ามจับเพรียวบาง
-
ที่จับกันลื่น
-
ด้ามจับกันลื่น
- การตกแต่ง
-
-
เฟรมโครเมียม
-
จอแสดงผล LED
-
บริการ
- รับประกัน 2 ปี
-
มี
- หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
-
เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย RQ12
-
ประสิทธิภาพการโกน
- ระบบการโกน
-
- Contour Following
-
GyroFlex 3D contour following
- SkinComfort
-
SkinGlide
- จัดแต่งทรง
-
ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว
-
ใช้งานง่าย
- การทำความสะอาด
-
ล้างทำความสะอาดได้
- เปียกและแห้ง
-
- การชาร์จ
-
-
1 ชั่วโมง
-
ชาร์จใหม่ได้
-
ไร้สาย
-
การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
- จอแสดงผล
-
- เวลาในการโกน
-
สูงถึง 20 วัน
- Jet Clean+
-
มีอะไรในกล่อง
รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แปรงสำหรับทำความสะอาด
- กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
- ฝาครอบป้องกัน
- Jet Clean+
- น้ำยาทำความสะอาด
- แท่นวางสำหรับชาร์จ
- สายไฟ
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