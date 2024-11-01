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    Shaver series 9000 SensoTouch เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

    RQ1280/21

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด

    เครื่องโกนหนวดที่ล้ำหน้าที่สุดของเราในขณะนี้ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips SensoTouch 3D RQ1280 ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D จะเคลื่อนไปตามทุกส่วนโค้งของใบหน้าและด้วยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack ช่วยให้คุณโกนหนวดทุกเส้นได้อย่างเกลี้ยงเกลา

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿19,990.00

    Shaver series 9000 SensoTouch เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

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    สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด

    ด้วยระบบ GyroFlex 3D

    • UltraTrack และ GyroFlex 3D
    • ใช้งานไร้สาย 60 นาที/การชาร์จ 1 ชม.
    • ที่กันจอน
    • ระบบ Jet Clean System
    ที่จับที่ออกแบบตามสรีรศาสตร์สำหรับการควบคุมได้สมบูรณ์แบบ

    ที่จับที่ออกแบบตามสรีรศาสตร์สำหรับการควบคุมได้สมบูรณ์แบบ

    ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ

    ระบบ Jet Clean+ ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จเครื่องโกนหนวด

    ระบบ Jet Clean+ ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จเครื่องโกนหนวด

    ระบบ Jet Clean+ ทำความสะอาด หล่อลื่นใบมีดและชาร์จไฟแบตเตอรี่ และชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานทุกครั้ง ระบบนี้มีการตั้งค่าทำความสะอาด 3 แบบ: อัตโนมัติสำหรับการใช้งานปกติ, ECO สำหรับประหยัดพลังงานลง 40%, และทำความสะอาดอย่างทั่วถึงสำหรับการทำความสะอาดลึกล้ำเป็นพิเศษ

    ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

    ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

    ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ปริมาณต่อกล่อง A Box
      2  ชิ้น
      EAN
      87-1010352336-9
      ขนาด
      ยาว 13.6 x กว้าง 25.5 x สูง 24.5  ซม.
      น้ำหนัก
      1.745  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋า
      กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
      ขาตั้ง
      แท่นวางสำหรับชาร์จแบบพับเก็บได้
      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน
      กระเป๋าสำหรับใส่พกพา ดีไซน์หรู
      ได้
      ระบบ Jet Clean System
      ได้

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาในการใช้งาน
      60  นาที
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.15  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      5.4  วัตต์
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240  V

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      ด้ามจับ
      • ด้ามจับเพรียวบาง
      • ที่จับกันลื่น
      • ด้ามจับกันลื่น
      การตกแต่ง
      • เฟรมโครเมียม
      • จอแสดงผล LED

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย RQ12

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • หัวโกน UltraTrack
      • เทคโนโลยี Super Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      • หัวโกน Speed XL
      Contour Following
      GyroFlex 3D contour following
      SkinComfort
      SkinGlide
      จัดแต่งทรง
      ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      ล้างทำความสะอาดได้
      เปียกและแห้ง
      • ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      • Jet Clean
      การชาร์จ
      • 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จใหม่ได้
      • ไร้สาย
      • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
      จอแสดงผล
      • แสดงแบตเตอรี่เป็นตัวเลข
      • เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน
      • ไฟแสดงการชาร์จ
      • ระบบล็อคสำหรับพกพา
      • สัญญาณแสดงการทำความสะอาด
      • สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน
      เวลาในการโกน
      สูงถึง 20 วัน
      Jet Clean+
      • การตั้งค่าการทำความสะอาด 3 แบบ
      • อัตโนมัติ
      • ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จ
      • ทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
      • ประหยัดไฟ

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แปรงสำหรับทำความสะอาด
    • กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
    • ฝาครอบป้องกัน
    • Jet Clean+
    • น้ำยาทำความสะอาด
    • แท่นวางสำหรับชาร์จ
    • สายไฟ
    Badge-D2C

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