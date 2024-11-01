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  • ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย

    Shaver series 1000 เครื่องโกนไฟฟ้า

    S1103/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย

    เครื่องโกนซีรีส์ 1000 ใหม่ในราคาที่จับต้องได้จาก Philips ให้คุณโกนได้เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดายพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง ใบมีดแบบลับคมในตัวและหัวโกนยืดหยุ่นที่ปรับได้ 3 ทิศทางให้คุณมั่นใจได้ถึงประสบการณ์การโกนหนวดอันเพลิดเพลิน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿990.00

    Shaver series 1000 เครื่องโกนไฟฟ้า

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    ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย

    ด้วยระบบปกป้องผิวหนังขั้นสูง

    • PowerCut Blades
    • ชุดหัวโกน ContourFlex
    • เหล็กนำเข้าคุณภาพสูง
    • เปียกและแห้ง
    หัวโกนแบบปรับขึ้นลงได้อิสระตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอของคุณ

    หัวโกนแบบปรับขึ้นลงได้อิสระตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอของคุณ

    หัวโกนจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถจับเส้นขนได้ดีขึ้นแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ฝาครอบป้องกันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองและการเกิดบาดแผล

    ฝาครอบป้องกันจะอยู่ระหว่างใบมีดหมุนและใบหน้าของคุณเพื่อป้องกันการระคายเคืองและการเกิดบาดแผล

    ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 ชิ้น คงความคมอยู่เสมอและป้องกันการระคายเคือง

    หมั่นหมุนฝาครอบเพื่อให้ใบมีดโกนคมอยู่เสมอและป้องกันการระคายเคืองผิว

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก

    โกนหนวดแบบไร้สายได้ 30 นาที หลังการชาร์จไฟ 8 ชั่วโมง

    โกนแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาทีหลังจากชาร์จ 8 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้สามารถใช้งานได้ในโหมดไร้สายเท่านั้น

    ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

    จับเครื่องโกนหนวด Philips ได้อย่างมั่นใจด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

    ป้องกันน้ำเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าที่คุณทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องกังวล ระดับ IPX7 หมายความว่าสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยสูงสุด 1 เมตรเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง
      เวลาในการใช้งาน
      30 นาที / โกน 9 ครั้ง

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      ชุดหัวโกน ContourFlex
      ระบบการโกน
      • ระบบใบมีด PowerCut
      • เหล็กนำเข้าคุณภาพสูง

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      การใช้งาน
      แบบไร้สายเท่านั้น

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แปรงสำหรับทำความสะอาด
    Badge-D2C

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