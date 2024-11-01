รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แปรงสำหรับทำความสะอาด
S1103/02
ผลลัพธ์ที่เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดาย
เครื่องโกนซีรีส์ 1000 ใหม่ในราคาที่จับต้องได้จาก Philips ให้คุณโกนได้เกลี้ยงเกลาอย่างง่ายดายพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง ใบมีดแบบลับคมในตัวและหัวโกนยืดหยุ่นที่ปรับได้ 3 ทิศทางให้คุณมั่นใจได้ถึงประสบการณ์การโกนหนวดอันเพลิดเพลินดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวโกนจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถจับเส้นขนได้ดีขึ้นแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก
ฝาครอบป้องกันจะอยู่ระหว่างใบมีดหมุนและใบหน้าของคุณเพื่อป้องกันการระคายเคืองและการเกิดบาดแผล
หมั่นหมุนฝาครอบเพื่อให้ใบมีดโกนคมอยู่เสมอและป้องกันการระคายเคืองผิว
เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก
โกนแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาทีหลังจากชาร์จ 8 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้สามารถใช้งานได้ในโหมดไร้สายเท่านั้น
จับเครื่องโกนหนวด Philips ได้อย่างมั่นใจด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าที่คุณทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องกังวล ระดับ IPX7 หมายความว่าสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยสูงสุด 1 เมตรเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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