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- HQ110
S3133/57
โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น
Philips Shaver Series 3xxx จะให้การโกนที่สะดวกสบาย หัวโกนหมุนได้อิสระและยืดหยุ่นแบบ 5D, ระบบใบมีด PowerCut และฟังก์ชันแบบเปียกหรือแห้งจะให้ผลลัพธ์ที่สะอาดและสบายผิวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องโกนหนวด Philips 3000 มีแกนหมุน 5 ทิศทางที่เข้าได้กับทุกมุมและส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอของคุณ เครื่องโกนหนวดเครานี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิว เพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ
เครื่องโกน Philips เพื่อผิวตกแต่งเกลี้ยงสะบาย ใบมีด PowerCut จำนวน 27 ใบจะตัดเส้นขนเหนือระดับผิวพอดี ให้คุณโกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาในทุกๆ ครั้ง
เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก
เครื่องโกนหนวดสำหรับใช้ที่บ้านหรือพกติดตัว โกนหนวดได้นาน 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟต่อเนื่องได้ทันที
ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้
ใช้ไฟแสดงสถานะที่ใช้งานง่ายเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เครื่องโกนหนวดต่ำ หมด หรือชาร์จเต็มเมื่อใด
รีบอยู่ใช่ไหม เพียงเสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้ง
ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่มบนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำเพื่อการโกนที่สะอาดสม่ำเสมอ
โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย
จับเครื่องโกนหนวด Philips ได้อย่างมั่นใจด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
ที่เล็มขนสองด้านด้วยนวัตกรรมของเราจะเล็มขนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกมุมและทุกทิศทาง
เข้าถึงและกำจัดขนจมูกและขนหูที่ไม่ต้องการได้สะดวกง่ายดาย แต่ก่อนใช้งานต้องแน่ใจก่อนว่าโพรงจมูกของคุณสะอาดแล้ว จากนั้นค่อยๆ สอดเครื่องเล็มเข้าในจมูกของคุณไม่ลึกเกิน 0.5 ซม. แล้ววนในจมูกนั้นช้าๆ ในตอนที่เล็มขนหู ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในหูไม่มีขี้หู
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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