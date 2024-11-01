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  • โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น

    Shaver series 3000 เครื่องโกนแบบเปียกหรือแห้ง, ซีรีส์ 3000

    S3133/57

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น

    Philips Shaver Series 3xxx จะให้การโกนที่สะดวกสบาย หัวโกนหมุนได้อิสระและยืดหยุ่นแบบ 5D, ระบบใบมีด PowerCut และฟังก์ชันแบบเปียกหรือแห้งจะให้ผลลัพธ์ที่สะอาดและสบายผิว

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,690.00

    Shaver series 3000 เครื่องโกนแบบเปียกหรือแห้ง, ซีรีส์ 3000

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    โกนได้สะอาดหมดจด สบายเหนือชั้น

    กันขนจมูกและหูได้อย่างสบายสูงสุด

    • หัวหมุนและโค้งงอ 5D
    • PowerCut Blades
    • การโกน 60 นาทีใช้การชาร์จ 1 ชั่วโมง
    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เครื่องโกนหนวด Philips 3000 มีแกนหมุน 5 ทิศทางที่เข้าได้กับทุกมุมและส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอของคุณ เครื่องโกนหนวดเครานี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิว เพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อผิวตกแต่งเกลี้ยงเกลา

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อผิวตกแต่งเกลี้ยงเกลา

    เครื่องโกน Philips เพื่อผิวตกแต่งเกลี้ยงสะบาย ใบมีด PowerCut จำนวน 27 ใบจะตัดเส้นขนเหนือระดับผิวพอดี ให้คุณโกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาในทุกๆ ครั้ง 

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    เครื่องโกนหนวดสำหรับใช้ที่บ้านหรือพกติดตัว โกนหนวดได้นาน 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟต่อเนื่องได้ทันที 

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้

    ตรวจสอบการชาร์จของคุณ

    ตรวจสอบการชาร์จของคุณ

    ใช้ไฟแสดงสถานะที่ใช้งานง่ายเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เครื่องโกนหนวดต่ำ หมด หรือชาร์จเต็มเมื่อใด

    ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาทีเพื่อการโกนที่สังเกตได้ในเวลาอันสั้น

    ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาทีเพื่อการโกนที่สังเกตได้ในเวลาอันสั้น

    รีบอยู่ใช่ไหม เพียงเสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้ง

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่สบายและเรียบเนียน

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่สบายและเรียบเนียน

    ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่มบนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำเพื่อการโกนที่สะอาดสม่ำเสมอ

    แม้กระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน

    แม้กระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน

    โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

    ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

    จับเครื่องโกนหนวด Philips ได้อย่างมั่นใจด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

    เล็มขนได้ง่ายจากทุกมุม

    เล็มขนได้ง่ายจากทุกมุม

    ที่เล็มขนสองด้านด้วยนวัตกรรมของเราจะเล็มขนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกมุมและทุกทิศทาง

    เล็มขนจมูก & ขนหู

    เล็มขนจมูก & ขนหู

    เข้าถึงและกำจัดขนจมูกและขนหูที่ไม่ต้องการได้สะดวกง่ายดาย แต่ก่อนใช้งานต้องแน่ใจก่อนว่าโพรงจมูกของคุณสะอาดแล้ว จากนั้นค่อยๆ สอดเครื่องเล็มเข้าในจมูกของคุณไม่ลึกเกิน 0.5 ซม. แล้ววนในจมูกนั้นช้าๆ ในตอนที่เล็มขนหู ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในหูไม่มีขี้หู

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      ฝาครอบป้องกัน
      รวมที่เล็มขนจมูก
      มี

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      การชาร์จ
      ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที

    • ดีไซน์

      สี
      Ink Black
      ด้ามจับ
      • ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์
      • ที่จับยางกันลื่น

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH30
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวหมุนและโค้งงอ 5D
      ระบบการโกน
      ระบบใบมีด PowerCut

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      เปียกและแห้ง
      โกนแบบเปียกหรือแห้ง
      จอแสดงผล
      ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ
      การใช้งาน
      • แบบไร้สายเท่านั้น
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • HQ110
    Badge-D2C

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