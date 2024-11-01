คำค้นหา

  • การโกนที่สะดวกสบาย การโกนที่สะดวกสบาย การโกนที่สะดวกสบาย

    S3000 Series เครื่องโกนหนวด S3608/10

    S3608

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การโกนที่สะดวกสบาย

    Philips ขอนำเสนอเครื่องโกนใหม่ซีรีส์ 3000 เพื่อปรับปรุงกิจวัตรยามเช้าให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Smart Power Control ร่วมกับหัวโกน Flex 5 ทิศทาง มั่นใจได้เลยว่าครั้งไหนๆ ก็โกนสะดวกโกนสบาย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,490.00

    S3000 Series เครื่องโกนหนวด S3608/10

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องโกนหนวดรุ่นต่างๆ ทั้งหมด

    การโกนที่สะดวกสบาย

    โกนสะดวกโกนสบาย ครั้งแล้วครั้งเล่า

    • โกนเกลี้ยงไม่ดึงเส้นขน
    ส่วนควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะจะปรับพลังงานเครื่องโกนโดยอัตโนมัติ

    ส่วนควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะจะปรับพลังงานเครื่องโกนโดยอัตโนมัติ

    ส่วนควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะของ Philips จะปรับพลังงานเครื่องโกนโดยอัตโนมัติเพื่อให้โกนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงไม่เกิดการดึงเส้นขน แม้เส้นขนหนา

    หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

    หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

    หัวโกนจะลอยและบิดหมุนได้ 5 ทิศทางเพื่อสัมผัสกับผิวของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด มอบประสบการณ์การโกนที่ให้สัมผัสสบาย

    ระบบตัดเส้นขนที่มาพร้อมช่องที่โค้งมนเพื่อให้จับเส้นขนได้ดีขึ้น

    ระบบตัดเส้นขนที่มาพร้อมช่องที่โค้งมนเพื่อให้จับเส้นขนได้ดีขึ้น

    ระบบใบมีดพิเศษเฉพาะมาพร้อมกับช่องโค้งมน ช่วยจับเส้นขนได้ดีขึ้น โกนเกลี้ยงแบบไม่ต้องโกนถี่เท่าเดิม

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    คุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง 40 นาทีซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 13 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

    ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องอาบน้ำร่วมกับเจลหรือโฟม

    ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องอาบน้ำร่วมกับเจลหรือโฟม

    เครื่องโกนกันน้ำได้ คุณจึงใช้โกนและตกแต่งเส้นขนได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง หรือจะใช้ร่วมกับเจลก็ได้ เลือกโกนและตกแต่งเส้นขนได้ไม่ว่าจะในหรือนอกห้องอาบน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ระบบไฟฟ้า

      โกนแบบไร้สายได้สูงสุด 40 นาที
      มี
      เวลาทำงาน
      40 นาที
      ชาร์จด่วน
      ชาร์จด่วน 5 นาทีเพื่อโกน 1 ครั้ง

    • ระบบการโกน

      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      ฝาครอบป้องกัน
      มี

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      สีมาลิบูและสีดำ
      การตกแต่ง
      จอแสดงผล LED

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      รับประกัน 2 + 1 ปี*
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด