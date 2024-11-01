S3608
การโกนที่สะดวกสบาย
Philips ขอนำเสนอเครื่องโกนใหม่ซีรีส์ 3000 เพื่อปรับปรุงกิจวัตรยามเช้าให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Smart Power Control ร่วมกับหัวโกน Flex 5 ทิศทาง มั่นใจได้เลยว่าครั้งไหนๆ ก็โกนสะดวกโกนสบายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ส่วนควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะของ Philips จะปรับพลังงานเครื่องโกนโดยอัตโนมัติเพื่อให้โกนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงไม่เกิดการดึงเส้นขน แม้เส้นขนหนา
หัวโกนจะลอยและบิดหมุนได้ 5 ทิศทางเพื่อสัมผัสกับผิวของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด มอบประสบการณ์การโกนที่ให้สัมผัสสบาย
ระบบใบมีดพิเศษเฉพาะมาพร้อมกับช่องโค้งมน ช่วยจับเส้นขนได้ดีขึ้น โกนเกลี้ยงแบบไม่ต้องโกนถี่เท่าเดิม
คุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง 40 นาทีซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 13 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น
เครื่องโกนกันน้ำได้ คุณจึงใช้โกนและตกแต่งเส้นขนได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง หรือจะใช้ร่วมกับเจลก็ได้ เลือกโกนและตกแต่งเส้นขนได้ไม่ว่าจะในหรือนอกห้องอาบน้ำ
ระบบไฟฟ้า
ระบบการโกน
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
บริการ
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