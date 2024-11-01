รายการอื่นๆ ในกล่อง
- ตลับทำความสะอาด
- เครื่องกันขน SmartClick Precision
- SmartClean System
S5572/10
โกนได้อย่างสะอาด เกลี้ยงเกลา และรวดเร็ว
เครื่องโกนหนวดซีรี่ส์ 5000 ทำให้กิจวัตรในช่วงเช้าของคุณรวดเร็วขึ้นด้วย ระบบใบมีด MultiPrecision ที่รวดเร็วและหัวโกนแบบล้างน้ำได้ทั้งหมดดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาโดยไม่ถูกบาด ระบบใบมีด MultiPrecision ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
โกนผ่านเคราส่วนที่หนาได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ 20% เมื่อคุณใช้งานในโหมด Turbo+
โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด MultiPrecision จะช่วยดึงและตัดเส้นขน รวมถึงโคนหนวดทั้งหมดได้ด้วยการเคลื่อนใบมีดเพียงสองสามครั้ง
หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอหรือบริเวณกราม
เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ
จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 3 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์เตือนการเปลี่ยนหัวโกน - สัญลักษณ์การล็อคสำหรับพกพา
คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 50 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 17 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น
โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง
กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ
ทันทีที่กดปุ่ม SmartClean จะทำความสะอาด หล่อลื่น และชาร์จเครื่องโกนหนวด เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดตลอดเวลา
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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