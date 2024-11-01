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โกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว
Philips Series 5000 มอบการโกนที่ทรงพลัง สามารถโกนเส้นขนต่อครั้งได้ยิ่งกว่า* ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ล้ำสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดสามารถตรวจจับและปรับให้เข้ากับความหนาแน่นของเส้นขนของคุณ เพื่อความสบายผิวที่ดียิ่งขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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ทรงพลังแต่อ่อนโยน ใบมีด SteelPrecision แบบลับคมได้เอง 45 ใบบนเครื่องโกนหนวด Philips สามารถตัดได้ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ตัดเส้นขนได้มากขึ้นต่อการปัดหนึ่งครั้ง** เพื่อผิวที่สะอาดและสบาย
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีเซนเซอร์ตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะ ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 125 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณ มีหัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งหมุนได้ 360° เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย
เครื่องโกนหนวดที่มีรูปทรงแม่นยำแบบใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงด้วยช่องนำเส้นขนเพื่อการตัดที่เหมาะสมที่สุดและความสบายผิว
ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้
เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก
เครื่องโกนหนวดสำหรับใช้ที่บ้านหรือพกติดตัว โกนหนวดได้นาน 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟต่อเนื่องได้ทันที
ชาร์จเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังและประหยัดพลังงาน รีบอยู่ใช่ไหม เสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้งได้เลย
ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกด้านของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยใบมีดโกนหนวดที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เครื่องโกนหนวดทั้งหมดมาพร้อมกับ Eco Passport
คุณสามารถดูพลังงานที่เหลืออยู่ได้อย่างง่ายดายด้วยจอแสดงผล LED 3 ระดับ เครื่องโกนหนวด Philips ของคุณไม่เพียงแต่บอกคุณเมื่อถึงเวลาชาร์จเท่านั้น แต่ยังมีสัญญาณบอกสถานะการล็อค ทำความสะอาด และเปลี่ยนหัวอีกด้วย
โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
หัวเปลี่ยน SmartClick
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