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  • แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล

    Shaver series 7000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

    S7370/12

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล

    Philips ซีรี่ส์ 7000 ช่วยป้องกันสัญญาณสำคัญของการระคายเคืองผิว วงแหวนแบบ SkinGlide พร้อมเคลือบลดการเสียดสีช่วยให้โกนทั่วใบหน้าได้อย่างง่ายดาย ใบมีดโกนได้แนบสนิทและช่วยปกป้ิงผิวหนัง แม้จะเป็นตอ

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿12,990.00

    Shaver series 7000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

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    แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล

    อันดับ 1 ของ Philips ในเรื่องผิวที่บอบบาง*

    • SkinGlide Rings
    • ใบมีด GentlePrecisionPRO
    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    วงแหวนแบบ SkinGlide ได้รับการเคลือบลดการเสียดสีเพื่อให้แนบกับผิวได้อย่างราบลื่น

    วงแหวนแบบ SkinGlide ได้รับการเคลือบลดการเสียดสีเพื่อให้แนบกับผิวได้อย่างราบลื่น

    สัมผัสประสบการณ์การโกนที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมด้วยวงแหวนลดการเสียดสีแบบ SkinGlide ที่เคลือบด้วยไมโครสเฟียร์ เม็ดทรงกลมที่มีลักษณะคล้ายแก้วขนาดจิ๋วจำนวนมากช่วยลดการเสียดสีและแรงเสียดทานของพื้นผิวระหว่างเครื่องโกนและผิวหนัง จึงทำให้เครื่องโกนนี้สามาถโกนได้อย่างราบลื่นและง่ายดาย รวมถึงช่วยปกป้องผิวหนังจากการระคายเคือง

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางปรับตามความโค้งมนได้โดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางปรับตามความโค้งมนได้โดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย

    หัวเครื่องโกนของเรายืดหยุ่นได้ง่าย 5 ทิศทาง ปรับตามความโค้งมนได้ตั้งแต่ใบหน้าจนถึงคอ จึงใช้แรงกดน้อยสำหรับการโกนแบบแนบสนิทและลดแรงกดบนใบหน้า

    ใบมีดช่วยปกป้องผิวและโกนได้อย่างแนบสนิทแม้จะเป็นตอ

    ใบมีดช่วยปกป้องผิวและโกนได้อย่างแนบสนิทแม้จะเป็นตอ

    ระบบการโกนของเราที่ได้รับการพัฒนามีเทคโนโลยีการปกป้องผิว ออกแบบมาเพื่อโกนเฉพาะเส้นขนและไม่บาดผิวหนัง ใบมีดรูปทรง V ช่วยกันผิวหนังให้ออกห่างใบมีดเพื่อการโกนที่ราบรื่น แม้จะเป็นตอ

    จอแสดงผลที่ทันสมัยพร้อมไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ

    จอแสดงผลที่ทันสมัยพร้อมไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ

    จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 1 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์เตือนการเปลี่ยนหัวโกน - สัญลักษณ์การล็อคสำหรับพกพา

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 50 นาที

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 50 นาที

    ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณมีทางเลือกถึงสองทาง: ชาร์จไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อใช้โกนได้สูงถึง 50 นาที หรืออาจจะชาร์จด่วนเพื่อใช้โกนได้หนึ่งครั้ง รุ่น Shaver series 7000 ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในโหมดไร้สายเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นได้อย่างปลอดภัย

    มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี

    มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี

    เรารับประกันเครื่องโกนหนวดรุ่นนี้นานถึง 2 ปี เครื่องโกนหนวด Series 7000 ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความทนทาน

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    เพียงเปิดหัวโกนแล้วนำไปล้างผ่านก๊อกน้ำ

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      SmartClick
      ที่กันจอน
      กระเป๋า
      กระเป๋าพกพา

    • ซอฟต์แวร์

      อัพเดตซอฟต์แวร์
      Philips มอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      50 นาที - การใช้งาน 17 ครั้ง
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      การชาร์จ
      • ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.15  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      5.4  วัตต์

    • การออกแบบ

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์
      สีของกรอบ
      สีขาว
      สีด้านหน้า
      สีฟ้าน้ำทะเลเทสลา

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH70
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน DynamicFlex 5 ทิศทาง
      ระบบการโกน
      ใบมีด GentlePrecisionPRO
      SkinComfort
      • SkinGlide Rings
      • ระบบ SkinProtection
      • AquaTec แบบเปียกและแห้ง

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      • ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ
      • เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน
      • สัญญาณแสดงการทำความสะอาด
      • สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน
      • สัญญาณระบบล็อคสำหรับพกพา
      การใช้งาน
      • ไม่ต้องใช้สาย
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    Badge-D2C

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    • อันดับ 1 ของ Philips สำหรับผิวบอบบาง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องโกนหนวดอื่นๆ ของ Philips

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