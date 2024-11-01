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- เครื่องกันขน SmartClick Precision
S7370/12
แนบไปกับผิวอย่างราบรื่น ให้การโกนที่นุ่มนวล
Philips ซีรี่ส์ 7000 ช่วยป้องกันสัญญาณสำคัญของการระคายเคืองผิว วงแหวนแบบ SkinGlide พร้อมเคลือบลดการเสียดสีช่วยให้โกนทั่วใบหน้าได้อย่างง่ายดาย ใบมีดโกนได้แนบสนิทและช่วยปกป้ิงผิวหนัง แม้จะเป็นตอดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สัมผัสประสบการณ์การโกนที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมด้วยวงแหวนลดการเสียดสีแบบ SkinGlide ที่เคลือบด้วยไมโครสเฟียร์ เม็ดทรงกลมที่มีลักษณะคล้ายแก้วขนาดจิ๋วจำนวนมากช่วยลดการเสียดสีและแรงเสียดทานของพื้นผิวระหว่างเครื่องโกนและผิวหนัง จึงทำให้เครื่องโกนนี้สามาถโกนได้อย่างราบลื่นและง่ายดาย รวมถึงช่วยปกป้องผิวหนังจากการระคายเคือง
หัวเครื่องโกนของเรายืดหยุ่นได้ง่าย 5 ทิศทาง ปรับตามความโค้งมนได้ตั้งแต่ใบหน้าจนถึงคอ จึงใช้แรงกดน้อยสำหรับการโกนแบบแนบสนิทและลดแรงกดบนใบหน้า
ระบบการโกนของเราที่ได้รับการพัฒนามีเทคโนโลยีการปกป้องผิว ออกแบบมาเพื่อโกนเฉพาะเส้นขนและไม่บาดผิวหนัง ใบมีดรูปทรง V ช่วยกันผิวหนังให้ออกห่างใบมีดเพื่อการโกนที่ราบรื่น แม้จะเป็นตอ
จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 1 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์เตือนการเปลี่ยนหัวโกน - สัญลักษณ์การล็อคสำหรับพกพา
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณมีทางเลือกถึงสองทาง: ชาร์จไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อใช้โกนได้สูงถึง 50 นาที หรืออาจจะชาร์จด่วนเพื่อใช้โกนได้หนึ่งครั้ง รุ่น Shaver series 7000 ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในโหมดไร้สายเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นได้อย่างปลอดภัย
เรารับประกันเครื่องโกนหนวดรุ่นนี้นานถึง 2 ปี เครื่องโกนหนวด Series 7000 ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและความทนทาน
เพียงเปิดหัวโกนแล้วนำไปล้างผ่านก๊อกน้ำ
กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ
อุปกรณ์เสริม
ซอฟต์แวร์
กำลังไฟ
การออกแบบ
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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