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โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง
Philips Series 7000 นั้นถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่โกนหนวดทุกวันที่ต้องการการโกนที่แนบสนิท ความสบาย และการปกป้องผิวยิ่งขึ้น SkinIQ Technology อันทันสมัยจะช่วยนำการโกนของคุณเพื่อลดขั้นตอนการโกนแม้จะไม่ได้โกนหนวดมานานถึง 3 วันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีการเคลือบป้องกันอยู่ระหว่างหัวโกนและผิวหนังของคุณเพื่อช่วยให้โกนได้อย่างราบรื่น เม็ด Micro-Tech 250,000 เม็ดจะช่วยเพิ่มความราบรื่นได้สูงถึง 30%*** เพื่อลดการระคายเคืองและให้ความรู้สึกสบายในการโกนทุกๆ วัน
ใบมีดของ SteelPrecision ที่ตัดได้ถี่ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ช่วยให้ตัดเส้นขนได้มากกว่า เพื่อการตัดที่แนบสนิทและมีประสิทธิภาพ ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบนั้นมีระบบการลับด้วยตัวเอง และผลิตในยุโรปเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่น่าเชื่อถือ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า
เทคโนโลยีที่รับรู้การเคลื่อนไหวจะติดตามการโกนของคุณ และช่วยนำให้คุณเคลื่อนมืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากการโกนเพียงสามครั้ง ผู้ชายส่วนใหญ่จะสามารถปรับมาใช้วิธีการโกนที่ดียิ่งขึ้นด้วยขั้นตอนที่น้อยลง*** ช่วยเพิ่มความสบายและความสม่ำเสมอในการโกนแต่ละวัน
จับคู่เครื่องโกนของคุณกับแอป Philips GroomTribe เพื่อเรียนรู้เทคนิคการโกนที่มีประสิทธิภาพ ติดตามกิจวัตรการโกนของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเป็นส่วนตัว และปรับปรุงเทคนิคของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อการโกนที่แนบสนิท สบาย และเป็นมิตรต่อผิว
เซนเซอร์อัจฉริยะนี้จะทำการอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 250 ครั้งต่อวินาที และปรับเปลี่ยนกำลังโดยอัตโนมัติขณะที่คุณโกน เพื่อช่วยตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเส้นขนที่หนาหรือพื้นที่ที่มีเส้นขนหนาแน่น เพื่อการโกนที่สบาย ราบรื่น และสะดวกง่ายดาย
หัวโกนที่ยืดหยุ่นจะหมุนได้รอบตัว 360° เพื่อให้โกนส่วนโค้งเว้าบนใบหน้าและศีรษะของคุณได้อย่างแนบสนิท ละเอียดทั่วถึง และสบาย แม้ในพื้นที่ที่โกนยาก เช่น ส่วนคอและส่วนกราม
พื้นผิวของหัวโกนจะมีร่องนำขน ที่จะช่วยจัดเส้นขนเพื่อการตัดที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเที่ยงตรง และให้ผลลัพธ์ที่สะอาดและสม่ำเสมอทุกส่วนของใบหน้า
Quick Clean Pod จะทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนของคุณในเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยรักษาความสะอาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเวลาที่นานกว่า มีประสิทธิภาพกว่าการโกนด้วยน้ำถึง 10 เท่า** และการออกแบบที่กะทัดรัดปราศจากสายเคเบิล ช่วยให้จัดเก็บได้สะดวก ง่ายดาย และใช้ได้ทุกๆ ที่
เลือกกิจวัตรการโกนที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโกนแห้งหรือการโกนเปียกโดยใช้เจลหรือโฟม การออกแบบที่ป้องกันน้ำยังช่วยให้คุณโกนได้ขณะอาบน้ำ เพื่อความสะดวกสบายที่เหนือกว่า
ตัดแต่งขั้นสุดท้ายด้วยเครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัวที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งหนวด กันจอน และตัดแต่งขั้นสุดท้าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
การชาร์จ USB-A ช่วยให้สามารถชาร์จเครื่องโกนของคุณได้ง่าย และยังลดการใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่จำเป็น ถ้าคุณต้องการอะแดปเตอร์ไฟฟ้า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Philips
ชาร์จเครื่องโกนจนเต็มในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หรือชาร์จด่วน 5 นาทีก็เพียงพอสำหรับการชาร์จจนเสร็จ 1 ครั้ง
เครื่องโอนนี้มาพร้อมกับ Eco Passport โรงงานผลิตใบมีดของเราใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทุกวันที่บ้าน หรือเมื่อเดินทาง
เครื่องโกน Philips นั้นถูกออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยาวนาน ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการรับประกันนาน 5 ปี เพื่อให้คุณโกนได้อย่างมั่นใจเป็นเวลานานหลายปี
ทำความสะอาดเครื่องโกนของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพียงปุ่มเดียว หัวโกนจะเปิดออก เพื่อให้คุณล้างได้อย่างง่ายดายใต้ก๊อกน้ำ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป
อุปกรณ์เสริม
ซอฟต์แวร์
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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