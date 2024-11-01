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  • โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง

    Shaver series 7000 เครื่องโกนไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

    S7886/50

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง

    Philips Series 7000 นั้นถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่โกนหนวดทุกวันที่ต้องการการโกนที่แนบสนิท ความสบาย และการปกป้องผิวยิ่งขึ้น SkinIQ Technology อันทันสมัยจะช่วยนำการโกนของคุณเพื่อลดขั้นตอนการโกนแม้จะไม่ได้โกนหนวดมานานถึง 3 วัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Shaver series 7000 เครื่องโกนไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

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    โกนหนวดได้แนบสนิท* ปกป้องผิวขั้นสูง

    ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

    • การเคลือบ Nano SkinGlide
    • ใบมีดแบบ SteelPrecision
    • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
    • หัวโกน 360-D Flexing
    • การรับประกันนานถึง 5 ปี*****
    ช่วยลดแรงเสียดทาน เพื่อการโกนที่ราบรื่น สบาย

    ช่วยลดแรงเสียดทาน เพื่อการโกนที่ราบรื่น สบาย

    มีการเคลือบป้องกันอยู่ระหว่างหัวโกนและผิวหนังของคุณเพื่อช่วยให้โกนได้อย่างราบรื่น เม็ด Micro-Tech 250,000 เม็ดจะช่วยเพิ่มความราบรื่นได้สูงถึง 30%*** เพื่อลดการระคายเคืองและให้ความรู้สึกสบายในการโกนทุกๆ วัน

    การโกนที่แนบสนิท มีประสิทธิภาพในทุกๆ ครั้ง

    การโกนที่แนบสนิท มีประสิทธิภาพในทุกๆ ครั้ง

    ใบมีดของ SteelPrecision ที่ตัดได้ถี่ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ช่วยให้ตัดเส้นขนได้มากกว่า เพื่อการตัดที่แนบสนิทและมีประสิทธิภาพ ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบนั้นมีระบบการลับด้วยตัวเอง และผลิตในยุโรปเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่น่าเชื่อถือ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

    ช่วยให้คุณมีเทคนิคที่ดีขึ้นด้วยขั้นตอนที่น้อยลง

    ช่วยให้คุณมีเทคนิคที่ดีขึ้นด้วยขั้นตอนที่น้อยลง

    เทคโนโลยีที่รับรู้การเคลื่อนไหวจะติดตามการโกนของคุณ และช่วยนำให้คุณเคลื่อนมืออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากการโกนเพียงสามครั้ง ผู้ชายส่วนใหญ่จะสามารถปรับมาใช้วิธีการโกนที่ดียิ่งขึ้นด้วยขั้นตอนที่น้อยลง*** ช่วยเพิ่มความสบายและความสม่ำเสมอในการโกนแต่ละวัน

    คำแนะนำแบบเป็นส่วนตัวเพื่อการโกนที่ดียิ่งขึ้น

    คำแนะนำแบบเป็นส่วนตัวเพื่อการโกนที่ดียิ่งขึ้น

    จับคู่เครื่องโกนของคุณกับแอป Philips GroomTribe เพื่อเรียนรู้เทคนิคการโกนที่มีประสิทธิภาพ ติดตามกิจวัตรการโกนของคุณ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเป็นส่วนตัว และปรับปรุงเทคนิคของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อการโกนที่แนบสนิท สบาย และเป็นมิตรต่อผิว

    ปรับตามความหนาแน่นของเคราเพื่อให้โกนได้ง่ายขึ้น

    ปรับตามความหนาแน่นของเคราเพื่อให้โกนได้ง่ายขึ้น

    เซนเซอร์อัจฉริยะนี้จะทำการอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 250 ครั้งต่อวินาที และปรับเปลี่ยนกำลังโดยอัตโนมัติขณะที่คุณโกน เพื่อช่วยตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเส้นขนที่หนาหรือพื้นที่ที่มีเส้นขนหนาแน่น เพื่อการโกนที่สบาย ราบรื่น และสะดวกง่ายดาย

    ปรับไปตามส่วนโค้งของใบหน้าเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ปรับไปตามส่วนโค้งของใบหน้าเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    หัวโกนที่ยืดหยุ่นจะหมุนได้รอบตัว 360° เพื่อให้โกนส่วนโค้งเว้าบนใบหน้าและศีรษะของคุณได้อย่างแนบสนิท ละเอียดทั่วถึง และสบาย แม้ในพื้นที่ที่โกนยาก เช่น ส่วนคอและส่วนกราม

    จัดเส้นขนให้อยู่ในตำแหน่งที่ตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    จัดเส้นขนให้อยู่ในตำแหน่งที่ตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พื้นผิวของหัวโกนจะมีร่องนำขน ที่จะช่วยจัดเส้นขนเพื่อการตัดที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเที่ยงตรง และให้ผลลัพธ์ที่สะอาดและสม่ำเสมอทุกส่วนของใบหน้า

    ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกใน 1 นาทีเพื่อประสิทธิภาพความสะอาด

    ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกใน 1 นาทีเพื่อประสิทธิภาพความสะอาด

    Quick Clean Pod จะทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนของคุณในเพียง 1 นาทีเพื่อช่วยรักษาความสะอาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเวลาที่นานกว่า มีประสิทธิภาพกว่าการโกนด้วยน้ำถึง 10 เท่า** และการออกแบบที่กะทัดรัดปราศจากสายเคเบิล ช่วยให้จัดเก็บได้สะดวก ง่ายดาย และใช้ได้ทุกๆ ที่

    โกนแบบแห้ง เปียก หรือแม้แต่ขณะอาบน้ำ

    โกนแบบแห้ง เปียก หรือแม้แต่ขณะอาบน้ำ

    เลือกกิจวัตรการโกนที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโกนแห้งหรือการโกนเปียกโดยใช้เจลหรือโฟม การออกแบบที่ป้องกันน้ำยังช่วยให้คุณโกนได้ขณะอาบน้ำ เพื่อความสะดวกสบายที่เหนือกว่า

    เครื่องเล็มขนที่ด้าม

    เครื่องเล็มขนที่ด้าม

    ตัดแต่งขั้นสุดท้ายด้วยเครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัวที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งหนวด กันจอน และตัดแต่งขั้นสุดท้าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

    ชาร์จได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่จำเป็น

    ชาร์จได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่จำเป็น

    การชาร์จ USB-A ช่วยให้สามารถชาร์จเครื่องโกนของคุณได้ง่าย และยังลดการใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่จำเป็น ถ้าคุณต้องการอะแดปเตอร์ไฟฟ้า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Philips

    ชาร์จเต็มใน 1 ชั่วโมง ชาร์จด่วนใน 5 นาที

    ชาร์จเต็มใน 1 ชั่วโมง ชาร์จด่วนใน 5 นาที

    ชาร์จเครื่องโกนจนเต็มในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หรือชาร์จด่วน 5 นาทีก็เพียงพอสำหรับการชาร์จจนเสร็จ 1 ครั้ง

    ออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

    ออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

    เครื่องโอนนี้มาพร้อมกับ Eco Passport โรงงานผลิตใบมีดของเราใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    โกนได้นานถึง 60 นาทีต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง

    โกนได้นานถึง 60 นาทีต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทุกวันที่บ้าน หรือเมื่อเดินทาง

    สร้างมาเพื่อให้คงทน มาพร้อมกับการรับประกันนานถึง 5 ปี****

    สร้างมาเพื่อให้คงทน มาพร้อมกับการรับประกันนานถึง 5 ปี****

    เครื่องโกน Philips นั้นถูกออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยาวนาน ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการรับประกันนาน 5 ปี เพื่อให้คุณโกนได้อย่างมั่นใจเป็นเวลานานหลายปี

    เปิดออกได้ง่ายเพื่อให้ล้างและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว

    ทำความสะอาดเครื่องโกนของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพียงปุ่มเดียว หัวโกนจะเปิดออก เพื่อให้คุณล้างได้อย่างง่ายดายใต้ก๊อกน้ำ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พ็อด Quick Clean
      • มี
      • พร้อมตลับ 1 ตลับ
      เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
      มี
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      รวมสาย USB-A
      ไม่รวมอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

    • ซอฟต์แวร์

      แอปพลิเคชัน
      • GroomTribe
      • เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ®
      ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน
      iPhone และอุปกรณ์ Android ™

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      5 V
      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ที่จับทำจากยาง
      สี
      Ink Black
      หัวโกน
      แบบเหลี่ยม

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน SH71
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH71
      การรับประกัน 2 + 3 ปี*****
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน 360-D Flexing
      ระบบการโกน
      ใบมีดแบบ SteelPrecision
      เทคโนโลยี SkinIQ
      • การเคลือบ Nano SkinGlide
      • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
      • เซ็นเซอร์ Power Adapt

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      จอแสดงผล
      • จอแสดงผล LED
      • สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      • สัญญาณแสดงการควบคุมการเคลื่อนไหว
      • ระบบล็อกเพื่อการพกพา
      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      การชาร์จ
      การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • เปรียบเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ทำการเคลือบ
    • *เมื่อทดสอบเทียบกับ Philips ซีรีส์ 3000
    • **อ้างอิงตามผู้ใช้ Philips ซีรีส์ S7000 และผู้ใช้แอป GroomTribe ในปี 2019
    • ***เปรียบเทียบเศษวัสดุการโกนหลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาดเทียบกับน้ำในตลับ
    • ****การรับประกัน 2 ปี + ขยายเวลาอีก 3 ปีเมื่อลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อ​

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