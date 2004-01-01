    Philips Shaver 700 Series เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าพกพาแบบแห้งและเปียก

    S791/06

    โกนหนวดได้แนบสนิท ทรงพลัง

    Philips ซีรีส์ 700 นั้นมาพร้อมกับ DualSteel Precision Blades และเทคโนโลยี Lift & Cut ที่สามารถทำการโกนได้อย่างแม่นยำถึง 0.00 มม. จึงสามารถโกนได้อย่างแนบสนิท การออกแบบที่กะทัดรัด ระดับพรีเมี่ยมช่วยให้จับ พอดีมือ เหมาะกับการใช้งานทุกโอกาส

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    • เทคโนโลยี Lift & Cut
    • ใบมีด Dual SteelPrecision
    • หัวโกน 4D Flexing
    • มอเตอร์แม่เหล็กที่ทรงพลัง
    การโกนอย่างแนบสนิทเสมอระดับผิวหนังที่ทรงพลัง

    เทคโนโลยี Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเราจะยกเส้นขนขึ้นมาจากรากอย่างอ่อนโยน และทำการตัดอย่างแม่นยำถึง 0.00 มม. อย่างแนบสนิทเสมอระดับผิวหนัง

    ประสิทธิภาพอันทันสมัยในทุกทิศทาง

    ใบมีดหมุน Dual SteelPrecision 360° จะตัดขนที่ขึ้นจากหลายๆ ทิศทาง ความเร็วการตัด 4,000,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยให้โกนทุกเมื่อได้อย่างรวดเร็ว

    เคลื่อนที่ตามส่วนโค้งเว้าของใบหน้าเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    ออกแบบมาเพื่อลดความระคายเคืองผิว 4D Flex Heads จะยืดหยุ่นและลอยในสี่ทิศทางเพื่อให้แนบกับผิว แม้ในพื้นที่ที่โกนได้ยาก เพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เงียบ แต่ทรงพลัง

    มอเตอร์แม่เหล็กที่ทรงพลังจะช่วยโกนแม้แต่เคราหนาๆ เพื่อผิวที่เนียนเรียบแม้ระหว่างเดินทาง

    ปัดเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

    เพียงใช้นิ้วปัดเพื่อเปิดเครื่องโกน แล้วสัมผัสกับประสบการณ์การโกนระดับพรีเมี่ยมด้วยเครื่องโกนที่สวยหรู ขนาดกระทัดรัด

    รองรับการชาร์จ Qi แบบไร้สาย

    ระบบชาร์จ Qi แบบไร้สายนั้นช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยชาร์จได้เต็มภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง (ไม่ได้แถมแผ่นชาร์จ Qi มาให้)

    อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจมูกจะช่วยขจัดขนจมูก

    อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจมูกจะช่วยเปลี่ยนเครื่องโกนของคุณให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายอเนกประสงค์แบบ 2-in-1 สำหรับทุกความต้องการของคุณ เพียงติดตั้งได้ง่ายๆ ก็สามารถเล็มขนจมูกที่ไม่ต้องการ

    เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะกับผิว

    ใบมีดของเครื่องโกนหนวดทำจากเหล็กกล้าที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของยุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ทำร้ายผิว และป้องกันสิ่งสกปรก

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    ไม่ว่าคุณจะชอบการโกนแบบแห้งหรือการโกนแบบเปียก ใช้เจลหรือใช้โฟม เครื่องโกนหนวดของเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ การป้องกันน้ำระดับ IPX7 ช่วยให้ใช้งานได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำ

    แบตเตอรี่ทรงพลังสำหรับการใช้งาน 1 เดือน*

    แบตเตอรี่ Li-Ion อันทรงพลังที่ใช้ได้สะดวกต่อเนื่องได้นานถึง 1 เดือน* ต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง

    แข็งแกร่ง ทนทาน

    เครื่องโกนหนวด Philips ของเราถูกผลิตขึ้นอย่างประณีตและทนทาน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย ผ่านการพิสูจน์ที่ยาวนาน

    การชาร์จที่สะดวก

    ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      เอกสารประกอบ
      ที่เล็มขนจมูก
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กระเป๋าพกพา

    • กำลังไฟ

      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      5 V
      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      การชาร์จด้วยสายเคเบิล
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      การชาร์จ Qi
      • ใช้งานร่วมกันได้
      • ชาร์จเต็ม 2 ชั่วโมง

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
      สี
      สีทองหม่น

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยนที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
      เปลี่ยนทุก ๆ 2 ปีด้วย SH91
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยนที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH92

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน 4D Flexing
      ระบบการโกน
      • ใบมีด Dual SteelPrecision
      • เทคโนโลยี Lift & Cut

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      จอแสดงผล
      สัญญาณไฟ
      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      วิธีการเปิด / ปิด
      เลื่อนไป

    • กับการโกนหนวดทุกวัน วันละ 2.5 นาที

