S791/06
โกนหนวดได้แนบสนิท ทรงพลัง
Philips ซีรีส์ 700 นั้นมาพร้อมกับ DualSteel Precision Blades และเทคโนโลยี Lift & Cut ที่สามารถทำการโกนได้อย่างแม่นยำถึง 0.00 มม. จึงสามารถโกนได้อย่างแนบสนิท การออกแบบที่กะทัดรัด ระดับพรีเมี่ยมช่วยให้จับ พอดีมือ เหมาะกับการใช้งานทุกโอกาสดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเราจะยกเส้นขนขึ้นมาจากรากอย่างอ่อนโยน และทำการตัดอย่างแม่นยำถึง 0.00 มม. อย่างแนบสนิทเสมอระดับผิวหนัง
ใบมีดหมุน Dual SteelPrecision 360° จะตัดขนที่ขึ้นจากหลายๆ ทิศทาง ความเร็วการตัด 4,000,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยให้โกนทุกเมื่อได้อย่างรวดเร็ว
ออกแบบมาเพื่อลดความระคายเคืองผิว 4D Flex Heads จะยืดหยุ่นและลอยในสี่ทิศทางเพื่อให้แนบกับผิว แม้ในพื้นที่ที่โกนได้ยาก เพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย
มอเตอร์แม่เหล็กที่ทรงพลังจะช่วยโกนแม้แต่เคราหนาๆ เพื่อผิวที่เนียนเรียบแม้ระหว่างเดินทาง
เพียงใช้นิ้วปัดเพื่อเปิดเครื่องโกน แล้วสัมผัสกับประสบการณ์การโกนระดับพรีเมี่ยมด้วยเครื่องโกนที่สวยหรู ขนาดกระทัดรัด
ระบบชาร์จ Qi แบบไร้สายนั้นช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยชาร์จได้เต็มภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง (ไม่ได้แถมแผ่นชาร์จ Qi มาให้)
อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจมูกจะช่วยเปลี่ยนเครื่องโกนของคุณให้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายอเนกประสงค์แบบ 2-in-1 สำหรับทุกความต้องการของคุณ เพียงติดตั้งได้ง่ายๆ ก็สามารถเล็มขนจมูกที่ไม่ต้องการ
ใบมีดของเครื่องโกนหนวดทำจากเหล็กกล้าที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของยุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ทำร้ายผิว และป้องกันสิ่งสกปรก
ไม่ว่าคุณจะชอบการโกนแบบแห้งหรือการโกนแบบเปียก ใช้เจลหรือใช้โฟม เครื่องโกนหนวดของเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ การป้องกันน้ำระดับ IPX7 ช่วยให้ใช้งานได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำ
แบตเตอรี่ Li-Ion อันทรงพลังที่ใช้ได้สะดวกต่อเนื่องได้นานถึง 1 เดือน* ต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง
เครื่องโกนหนวด Philips ของเราถูกผลิตขึ้นอย่างประณีตและทนทาน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย ผ่านการพิสูจน์ที่ยาวนาน
ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support
