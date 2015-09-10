รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
การทำความสะอาดผิวให้สะอาดใสอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ
VisaPure Anti-Blemish มุ่งเป้าไปที่สองขั้นตอนก่อนที่ฝ้าจะเกิดขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดด้วยมือ: ลดความมันและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อาจจะทำให้รูขุมขนอุดตัน
เทคโนโลยี DualMotion
การทำความสะอาด
หัวแปรงป้องกันการเกิดฝ้า 2 หัว
การตั้งค่าความแรง 2 ระดับ
หัวแปรงป้องกันการเกิดฝ้า มีขนแปรงที่บางและยาวที่สามารถเข้าถึงรูขุมขนได้ดีขึ้น ซึ่งลดความมันและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อาจไปอุดตันในรูขุมขน
ในขณะที่เราพัฒนาหัวแปรงป้องกันการเกิดฝ้า เรากระตือรือร้นที่จะลดผลที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี ดังนั้นเราจึงได้ทำงานร่วมมือกับแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรียที่โด่งดัง และพัฒนาแปรงที่ดูดซับน้ำน้อย ซึ่งหมายความว่าแปรงจะแห้งได้อย่างรวดเร็วที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
แพทย์และแพทย์ผิวหนังหลายคนได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาของหัวแปรงป้องกันการเกิดฝ้า ทำให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของผิวที่เกิดฝ้าง่าย
4.6
จาก 5
69
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95%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
PhilipsFan
10/09/2015
Singapore
SERVES ITS PURPOSE
After I bought this item, it saves me a lot of money going for facial spa. You just need to have patience and time to do the facial routine yourself. Thanks for a great product Philips.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device
Athena
14/08/2015
Singapore
Great for home use & travel
[Employee of philipsglobal] Love the shape & the recharging stand. Better than using your hands.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device
우즈마키나루토
16/05/2018
한국
피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음
사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device