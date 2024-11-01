SCD150/50
ขวดนมพกพา
กระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็นที่ดูมีสไตล์ สามารถบรรจุขวดนม Philips Avent ได้ 2 ขวด, ถ้วยหัดดื่ม 2 ถ้วย หรือถ้วย VIA 4 ถ้วย พร้อมมีฉนวนป้องกันสองชั้น สามารถเก็บนมให้เย็นหรือเก็บน้ำร้อนได้ถึง 4 ชั่วโมง กระเป๋าน้ำหนักเบา กะทัดรัด และสะดวกสบายสำหรับการเดินทางดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สำหรับเก็บนมเย็นจากการปั๊มน้ำนมหรือนมผง หรือน้ำร้อน ซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง 4 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับวันที่ต้องเดินทางไกลพร้อมลูกน้อยหรือทุกๆ วันของคุณ
กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาสูงสุด
สะดวกสบาย
ดีไซน์
ประเทศต้นกำเนิด
วัสดุ
สิ่งที่ให้มา
ระยะการพัฒนาการ
ความสบายสูงสุด
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