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    Philips Avent กระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็น Avent Neoprene

    SCD150/50

    ขวดนมพกพา

    กระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็นที่ดูมีสไตล์ สามารถบรรจุขวดนม Philips Avent ได้ 2 ขวด, ถ้วยหัดดื่ม 2 ถ้วย หรือถ้วย VIA 4 ถ้วย พร้อมมีฉนวนป้องกันสองชั้น สามารถเก็บนมให้เย็นหรือเก็บน้ำร้อนได้ถึง 4 ชั่วโมง กระเป๋าน้ำหนักเบา กะทัดรัด และสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,195.00

    Philips Avent กระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็น Avent Neoprene

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    ขวดนมพกพา

    ออกแบบมาเพื่อใช้หิ้วขวดนม ถ้วยหัดดื่มและถ้วย VIA

    • สีแดง
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขวดภาชนะยังอุ่นหรือร้อนอยู่

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขวดภาชนะยังอุ่นหรือร้อนอยู่

    สำหรับเก็บนมเย็นจากการปั๊มน้ำนมหรือนมผง หรือน้ำร้อน ซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง 4 ชั่วโมง

    การออกแบบที่สวยงาม เพรียวบางและอเนกประสงค์

    การออกแบบที่สวยงาม เพรียวบางและอเนกประสงค์

    เหมาะสำหรับวันที่ต้องเดินทางไกลพร้อมลูกน้อยหรือทุกๆ วันของคุณ

    ออกแบบเพื่อใช้หิ้วขวดนม Avent ถ้วยหัดดื่มและ VIA

    ออกแบบเพื่อใช้หิ้วขวดนม Avent ถ้วยหัดดื่มและ VIA

    สายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ

    กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • สะดวกสบาย

      พกพาง่าย
      • จัดเก็บขวดนม Avent และถ้วย VIA
      • จัดเก็บถ้วยหัดดื่ม Avent
      • รักษาความร้อนหรือเย็นได้ถึง 4 ชั่วโมง
      ใช้งานง่าย
      • กะทัดรัด
      • น้ำหนักเบา

    • ดีไซน์

      สี
      สีแดง

    • ประเทศต้นกำเนิด

      กัมพูชา
      ใช่

    • วัสดุ

      Neoprene
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนหรือเย็น
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 6 - 12 เดือน
      • 0 - 6 เดือน

    • ความสบายสูงสุด

      สายสะพายไหล่แบบปรับได้
      ใช่

    Badge-D2C

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