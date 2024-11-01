SCD151/60
กระเป๋าถือที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางระยะสั้น
กระเป๋าได้รับการออกแบบมาเพื่อการเดินทางระยะสั้นหรือการเยี่ยมเยียนเพื่อน 1-2 ชั่วโมง กระเป๋าทันสมัยคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากไมโครไฟเบอร์ที่ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับการป้อนนมและเปลี่ยนผ้าอ้อมของลูกน้อย และมีกระเป๋าภายในสำหรับบรรจุของส่วนตัวด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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กระเป๋า 3M Thinsulate™ จะช่วยเก็บขวดนม Avent สองขวดที่มีน้ำร้อนซึ่งต้มไว้ก่อนหน้าให้ยังคงร้อน หรือส่วนผสมสำเร็จรูปชนิดเย็น/น้ำนมแม่ให้ยังคงเย็นได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง
ไมโครไฟเบอร์น้ำหนักเบาและทำความสะอาดง่าย
กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาสูงสุด
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