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    Philips Avent กระเป๋าบรรจุพกพา Avent Baby Compact

    SCD151/60

    กระเป๋าถือที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางระยะสั้น

    กระเป๋าได้รับการออกแบบมาเพื่อการเดินทางระยะสั้นหรือการเยี่ยมเยียนเพื่อน 1-2 ชั่วโมง กระเป๋าทันสมัยคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากไมโครไฟเบอร์ที่ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับการป้อนนมและเปลี่ยนผ้าอ้อมของลูกน้อย และมีกระเป๋าภายในสำหรับบรรจุของส่วนตัวด้วย

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    Philips Avent กระเป๋าบรรจุพกพา Avent Baby Compact

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      แผ่นรองพลาสติกสำหรับเด็ก
      1  ชิ้น
      กระเป๋าขนาดกะทัดรัด
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 6 - 12 เดือน
      • 0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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