SCD290/01
การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ
คอลเลคชันที่ใช้งานได้สะดวก ประกอบด้วยขวดนมสัมผัสธรรมชาติ 4 ขวด (2x 4 ออนซ์ และ 2x 9 ออนซ์), แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม, จุกนมหลอกโปร่งแสง 0-6 เดือน ขวดนมใหม่ที่ให้การป้อนนมมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น สำหรับการผสมผสานกันระหว่างการป้อนนมจากทรวงอกแม่ และจากขวดนมดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
จุกนมหลอกโปร่งแสงมีคุณสมบัติช่วยในการเรียงตัวของฟัน จุกนมสามารถพับได้ซึ่งคำนึงถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของเพดานปาก ฟัน และเหงือกของทารก จุกนมหลอกทุกรุ่นของเราผลิตจากซิลิโคนจึงปราศจากรสและกลิ่น
ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนมและที่จับ Classic เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น
หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)
ดีไซน์
คุณสมบัติ
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ใช้งานง่าย
ขวดนม
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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