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  • การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ

    Philips Avent ชุดอุปกรณ์ให้นมสำหรับทารกแรกเกิด

    SCD290/01

    การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ

    คอลเลคชันที่ใช้งานได้สะดวก ประกอบด้วยขวดนมสัมผัสธรรมชาติ 4 ขวด (2x 4 ออนซ์ และ 2x 9 ออนซ์), แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม, จุกนมหลอกโปร่งแสง 0-6 เดือน ขวดนมใหม่ที่ให้การป้อนนมมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น สำหรับการผสมผสานกันระหว่างการป้อนนมจากทรวงอกแม่ และจากขวดนม

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,550.00

    Philips Avent ชุดอุปกรณ์ให้นมสำหรับทารกแรกเกิด

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    การเริ่มป้อนนมจากขวดนมด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ

    ขวดนม จุกนม และจุกนมหลอก

    • Natural
    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

    จุกนมหลอกช่วยในการเรียงตัวของฟัน

    จุกนมหลอกช่วยในการเรียงตัวของฟัน

    จุกนมหลอกโปร่งแสงมีคุณสมบัติช่วยในการเรียงตัวของฟัน จุกนมสามารถพับได้ซึ่งคำนึงถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของเพดานปาก ฟัน และเหงือกของทารก จุกนมหลอกทุกรุ่นของเราผลิตจากซิลิโคนจึงปราศจากรสและกลิ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent Natural ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent Natural ได้ทุกรุ่น

    ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนมและที่จับ Classic เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น

    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    ขวดนมปลอดสาร BPA*

    ขวดนมปลอดสาร BPA*

    ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      การออกแบบขวดนม
      • รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
      • คอขวดกว้าง

    • คุณสมบัติ

      สามารถฆ่าเชื้อได้
      มี

    • วัสดุ

      ขวดนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • โพลิโพรพิลีน
      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      4  ชิ้น
      แปรงทำความสะอาดจุกนมและขวดนม
      1  ชิ้น
      จุกนมหลอกโปร่งแสง
      1  ชิ้น

    • ใช้งานง่าย

      การใช้งานขวดนม
      • จับถือได้ง่าย
      • ประกอบชิ้นส่วนง่าย
      • ง่ายต่อการทำความสะอาด

    • ขวดนม

      วัสดุ
      ปลอดสาร BPA*

    • ฟังก์ชัน

      วาล์วป้องกันอาการโคลิค
      ระบบป้องกันอาการโคลิคขั้นสูง
      ดูดติด
      • สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย
      • ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
      จุกนม
      • จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
      • อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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