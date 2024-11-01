SCD838/09
รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
ชุดของขวัญทารกแรกเกิดนี้เหมาะสำหรับการเริ่มให้นมและผ่อนคลายด้วยจุกนม Natural Response ทารกสามารถดื่มนมตามจังหวะของตนเองได้เหมือนดูดจากเต้านม ง่ายต่อการผสมผสานการให้นมจากเต้านมและขวดนม การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ดูด้านล่างดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างเต้านมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น ฉะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน
จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยืดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปทรงและความรู้สึกอย่างเต้านมจริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย
หากทารกแรกเกิดของคุณไม่ได้รับนมเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการให้นม หรือมีภาวะแทรกซ้อนในการได้รับนม ให้เปลี่ยนไปใช้จุกนมที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น หากเกิดปัญหาการให้นมอย่างต่อเนื่อง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบเพื่อไล่อากาศออกระหว่างดูดนมเพื่อช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว
ช่องเปิดของจุกนมออกแบบให้มีนมไหลเฉพาะตอนที่ลูกน้อยดูดนมเท่านั้น คุณเลยมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทำนมหกหายไปไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก
ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม
เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนำการไหลตามจังหวะ เริ่มด้วยจุกนมที่มากับขวดนม ลองลดการไหลลงหากน้ำนมไหลออกจากปากของทารกหรือทารกกำลังกลืน ลองเพิ่มการไหลขึ้นหากทารกเล่นกับจุกนมแทนที่จะดื่มนมหรือดูหงุดหงิด ในขณะที่เราทำการอัปเดตนี้ คุณอาจได้รับขวดนมแบบใดแบบหนึ่ง
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จะจับมุมไหนก็จับง่าย ดูดนมได้สบายขั้นสุด ไม่ว่ามือคุณหรือมือน้อยๆ ก็จับถือได้ง่าย
แผงป้องกันนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษรับกับรูปทรงแก้มของเจ้าตัวน้อย ลดการทิ้งรอยและระคายเคืองผิว ใช้จุกนมหลอกได้สบายขึ้นเยอะ*
หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด*
ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ
ขวดนมและจุกนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA*
ขวดนมทารกแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่างจากขวดนมทารกแบบปล่อยไหลอิสระ ต้องลองก่อนสองสามครั้งจึงจะจับทางได้เช่นเดียวกับการดูดนมจากเต้า นี่แหละความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ
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