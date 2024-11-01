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  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    Philips Avent Natural Response ชุดของขวัญต้อนรับลูกน้อย

    SCD838/09

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    ชุดของขวัญทารกแรกเกิดนี้เหมาะสำหรับการเริ่มให้นมและผ่อนคลายด้วยจุกนม Natural Response ทารกสามารถดื่มนมตามจังหวะของตนเองได้เหมือนดูดจากเต้านม ง่ายต่อการผสมผสานการให้นมจากเต้านมและขวดนม การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ดูด้านล่าง

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    Philips Avent Natural Response ชุดของขวัญต้อนรับลูกน้อย

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    รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

    จุกนมที่ดูดได้ราวกับเต้านมแม่

    • 2 ขวด
    • Soother Start Bulk
    • แปรงทำความสะอาดขวดนม
    จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

    จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

    จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างเต้านมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น ฉะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

    จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยืดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปทรงและความรู้สึกอย่างเต้านมจริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    หากทารกแรกเกิดของคุณไม่ได้รับนมเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการให้นม หรือมีภาวะแทรกซ้อนในการได้รับนม ให้เปลี่ยนไปใช้จุกนมที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น หากเกิดปัญหาการให้นมอย่างต่อเนื่อง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

    ออกแบบเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ออกแบบเพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบเพื่อไล่อากาศออกระหว่างดูดนมเพื่อช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว

    ดีไซน์จุกนมแบบไม่มีนมหยดป้องกันไม่ให้มีนมหกหายไป

    ดีไซน์จุกนมแบบไม่มีนมหยดป้องกันไม่ให้มีนมหกหายไป

    ช่องเปิดของจุกนมออกแบบให้มีนมไหลเฉพาะตอนที่ลูกน้อยดูดนมเท่านั้น คุณเลยมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทำนมหกหายไปไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก

    เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช่สำหรับลูกน้อยของคุณ

    เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช่สำหรับลูกน้อยของคุณ

    ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม

    ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่

    ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบนำการไหลแบบใหม่

    เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนำการไหลตามจังหวะ เริ่มด้วยจุกนมที่มากับขวดนม ลองลดการไหลลงหากน้ำนมไหลออกจากปากของทารกหรือทารกกำลังกลืน ลองเพิ่มการไหลขึ้นหากทารกเล่นกับจุกนมแทนที่จะดื่มนมหรือดูหงุดหงิด ในขณะที่เราทำการอัปเดตนี้ คุณอาจได้รับขวดนมแบบใดแบบหนึ่ง

    ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่ายและประกอบได้รวดเร็ว

    ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่ายและประกอบได้รวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    จับถือได้ง่าย แม้เป็นมือน้อยๆ

    จับถือได้ง่าย แม้เป็นมือน้อยๆ

    ขวดนมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จะจับมุมไหนก็จับง่าย ดูดนมได้สบายขั้นสุด ไม่ว่ามือคุณหรือมือน้อยๆ ก็จับถือได้ง่าย

    จุกนมหลอก Ultra Soft เพื่อผิวบอบบางของลูกน้อย

    จุกนมหลอก Ultra Soft เพื่อผิวบอบบางของลูกน้อย

    แผงป้องกันนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษรับกับรูปทรงแก้มของเจ้าตัวน้อย ลดการทิ้งรอยและระคายเคืองผิว ใช้จุกนมหลอกได้สบายขึ้นเยอะ*

    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    แปรงทำความสะอาดขวดนมที่มีหัวโค้งมนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย

    หัวแปรงแบบโค้งมนพิเศษและปลายด้ามจับมีลักษณะเฉพาะที่สามารถเข้าทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของขวดนมคอกว้างทุกประเภท รวมทั้งจุกนมและผลิตภัณฑ์ในการป้อนอาหารลูกน้อยเพื่อความสะอาดหมดจด*

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent ได้ทุกรุ่น

    ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ

    จุกนมและขวดนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสาร BPA*

    จุกนมและขวดนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติปลอดสาร BPA*

    ขวดนมและจุกนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA*

    ใจเย็นรอลูกน้อยปรับตัว

    ใจเย็นรอลูกน้อยปรับตัว

    ขวดนมทารกแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่างจากขวดนมทารกแบบปล่อยไหลอิสระ ต้องลองก่อนสองสามครั้งจึงจะจับทางได้เช่นเดียวกับการดูดนมจากเต้า นี่แหละความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปลอดสาร BPA*

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      แปรงทำความสะอาดขวดนม
      1  ชิ้น
      ขวดนมทารกขนาด 4 ออนซ์/125 มล.
      1  ชิ้น
      ขวดนมทารก 9 ออนซ์/260 มล.
      1  ชิ้น
      จุกนมไหลช้า
      1 ชิ้น
      จุกนมไหลปานกลาง
      1 ชิ้น
      Soother Start Bulk (สีขาวอาร์กติก)
      1 ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ฟีเจอร์ของจุกนม
      • ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
      • ดีไซน์แบบไม่หยด
      • นุ่มและยืดหยุ่น
      • วาล์วป้องกันอาการโคลิค

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
    • สีของแปรงอาจแตกต่างออกไป ภาพเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

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