SCF080/04
ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ
รู้สึกดีด้วยความสบายของอากาศ จุกนมหลอก Philips Avent Ultra Air มีรูระบายอากาศขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้ผิวลูกน้อยแห้ง มีหลากสีหลายดีไซน์ให้เลือกดูประโยชน์ทั้งหมด
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รูระบายใหญ่พิเศษจะช่วยระบายอากาศให้ผิวลูกน้อยแห้งสบายขึ้นขณะใช้จุกนมหลอก
เมื่อเราสอบถามคุณแม่ว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft และ Ultra Air
เราบรรจงเลือกวัสดุซิลิโคนในการผลิตจุกนม Ultra Soft และ Ultra Air เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทั้งยังประยุกต์ใช้แพร่หลายในทางการเเพทย์ รวมถึงปลอดสารเคมีอันตราย สารที่ไวกับต่อมไร้ท่อ (เช่น BPA) และสารก่อภูมิแพ้
จุกนมซิลิโคนนุ่ม มีรูปทรงสมมาตร และช่วยในการเรียงตัวของฟันเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ
ผิวสัมผัสของจุกนมซิลิโคนได้รับการออกแบบโดยเลียนเเบบสัมผัสของเต้านมแม่
กล่องเก็บพกพาที่มาพร้อมจุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ทำสองหน้าที่คือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วย แค่เติมน้ำแล้วเอาเข้าไมโครเวฟ ก็วางใจได้เลยว่าสะอาดพร้อมใช้ในครั้งถัดไป
จุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์
ถูกหลักอนามัย
ประเทศผู้ผลิต
ปลอดภัย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ต่างๆ
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