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  • ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ

    Philips Avent ultra air จุกนมหลอก

    SCF080/04

    ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ

    รู้สึกดีด้วยความสบายของอากาศ จุกนมหลอก Philips Avent Ultra Air มีรูระบายอากาศขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้ผิวลูกน้อยแห้ง มีหลากสีหลายดีไซน์ให้เลือก

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿350.00

    Philips Avent ultra air จุกนมหลอก

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    ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ

    รูระบายอากาศขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการผ่อนคลายที่สบายยิ่งขึ้น

    • ให้ผิวของลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ
    • ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA
    • 2 แพ็ค
    • 0 - 6 เดือน
    ให้ผิวลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ

    ให้ผิวลูกน้อยสัมผัสกับอากาศ

    รูระบายใหญ่พิเศษจะช่วยระบายอากาศให้ผิวลูกน้อยแห้งสบายขึ้นขณะใช้จุกนมหลอก

    ลูกน้อยทั่วโลกชื่นชอบ*

    ลูกน้อยทั่วโลกชื่นชอบ*

    เมื่อเราสอบถามคุณแม่ว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft และ Ultra Air

    จุกนมผลิตจากซิลิโคนชนิดสัมผัสอาหารได้ 100%

    จุกนมผลิตจากซิลิโคนชนิดสัมผัสอาหารได้ 100%

    เราบรรจงเลือกวัสดุซิลิโคนในการผลิตจุกนม Ultra Soft และ Ultra Air เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทั้งยังประยุกต์ใช้แพร่หลายในทางการเเพทย์ รวมถึงปลอดสารเคมีอันตราย สารที่ไวกับต่อมไร้ท่อ (เช่น BPA) และสารก่อภูมิแพ้

    เสริมพัฒนาการช่องปากตามธรรมชาติ

    เสริมพัฒนาการช่องปากตามธรรมชาติ

    จุกนมซิลิโคนนุ่ม มีรูปทรงสมมาตร และช่วยในการเรียงตัวของฟันเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแก่ลูกน้อย

    ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแก่ลูกน้อย

    ผิวสัมผัสของจุกนมซิลิโคนได้รับการออกแบบโดยเลียนเเบบสัมผัสของเต้านมแม่

    ฆ่าเชื้อสะดวกใน 3 นาที

    ฆ่าเชื้อสะดวกใน 3 นาที

    กล่องเก็บพกพาที่มาพร้อมจุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ทำสองหน้าที่คือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วย แค่เติมน้ำแล้วเอาเข้าไมโครเวฟ ก็วางใจได้เลยว่าสะอาดพร้อมใช้ในครั้งถัดไป

    ออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    ออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    จุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ถูกหลักอนามัย

      สามารถฆ่าเชื้อได้
      Yes
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      Yes
      ทำความสะอาดง่าย
      Yes

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศ
      Indonesia

    • ปลอดภัย

      ปลอดสาร BPA
      Yes
      ที่จับนิรภัยแบบวงแหวน
      Yes

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      กล่องเก็บฆ่าเชื้อ/พกพา
      Yes

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมหลอก Ultra Air
      2  ชิ้น

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • แบบทดสอบผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาปี 2016 ถึง 2017 บ่งชี้ว่าเด็ก 98% ยอมดูดจุกนม Philips Avent ที่มีผิวสัมผัสที่ใช้ในจุกนมยาง Ultra Soft และ Ultra Air
    • *เพื่อเหตุผลด้านสุขอนามัย เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งานนาน 4 สัปดาห์

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