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  • จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย

    Philips Avent ultra soft จุกนมหลอก

    SCF091/18

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย

    ดูแลผิวบอบบางด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft แผงป้องกันแสนนุ่ม* และยืดหยุ่นของเราโค้งรับกับแก้มของลูกน้อยได้พอดี ลดการทิ้งรอยและระคายเคืองผิว

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿400.00

    Philips Avent ultra soft จุกนมหลอก

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    จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย

    ลดการทิ้งรอยและระคายเคืองผิว

    • นุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
    • ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA
    • 2 ชุด
    • 6-18 เดือน
    แผงป้องกันหยุ่นนุ่ม

    แผงป้องกันหยุ่นนุ่ม

    ผิวลูกน้อยต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จุกนมยางตัวนี้มีเทคโนโลยีแผงป้องกันที่โค้งรับกับใบหน้าของลูกน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ ลดการทิ้งรอยและระคายผิวแก้ม

    ยอมดูดจุกนม 98%*

    ยอมดูดจุกนม 98%*

    เมื่อเราสอบถามผู้ปกครองว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับหัวนมยาง Philips Avent แบบนุ่มและเบาพิเศษ

    แผงป้องกันโค้งมน

    แผงป้องกันโค้งมน

    แผงป้องกันโค้งมนลดแรงกดบนแก้มลูกน้อยจนแทบไม่เหลือ อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ

    จุกนมผลิตจากซิลิโคนชนิดสัมผัสอาหารได้ 100%

    จุกนมผลิตจากซิลิโคนชนิดสัมผัสอาหารได้ 100%

    เราพิถีพิถันเลือกวัสดุซิลิโคนในการผลิตจุกนม Ultra Soft และ Ultra Air เพื่อให้ได้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทั้งยังประยุกต์ใช้แพร่หลายในทางการเเพทย์ รวมถึงปลอดสารเคมีอันตราย สารที่ไวกับต่อมไร้ท่อ (เช่น BPA) และสารก่อภูมิแพ้

    เสริมพัฒนาการช่องปากตามธรรมชาติ

    เสริมพัฒนาการช่องปากตามธรรมชาติ

    จุกนมซิลิโคนนุ่ม มีรูปทรงสมมาตร และช่วยในการเรียงตัวของฟันเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแก่ลูกน้อย

    ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแก่ลูกน้อย

    ผิวสัมผัสของจุกนมซิลิโคนได้รับการออกแบบโดยเลียนเเบบสัมผัสของเต้านมแม่

    ฆ่าเชื้อสะดวกใน 3 นาที

    ฆ่าเชื้อสะดวกใน 3 นาที

    กล่องเก็บพกพาที่มาพร้อมจุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ทำสองหน้าที่คือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วย แค่เติมน้ำแล้วเอาเข้าไมโครเวฟ ก็วางใจได้เลยว่าสะอาดพร้อมใช้ในครั้งถัดไป

    ออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    ออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    จุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      เนเธอร์แลนด์
      มี
      ประเทศ
      Indonesia

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมหลอก Ultra Soft
      2  ชิ้น
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • แบบทดสอบผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาปี 2016 ถึง 2017 บ่งชี้ว่าเด็ก 98% ยอมดูดจุกนม Philips Avent ที่มีผิวสัมผัสที่ใช้ในจุกนมยาง Ultra Soft และ Ultra Air
    • *เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งาน 4 สัปดาห์เพื่อเหตุผลด้านสุขอนามัย

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