SCF091/18
จุกนมยางของเรานุ่มขั้นสุด ตอบโจทย์ผิวบอบบางของลูกน้อย
ดูแลผิวบอบบางด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft แผงป้องกันแสนนุ่ม* และยืดหยุ่นของเราโค้งรับกับแก้มของลูกน้อยได้พอดี ลดการทิ้งรอยและระคายเคืองผิวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ผิวลูกน้อยต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จุกนมยางตัวนี้มีเทคโนโลยีแผงป้องกันที่โค้งรับกับใบหน้าของลูกน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ ลดการทิ้งรอยและระคายผิวแก้ม
เมื่อเราสอบถามผู้ปกครองว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับหัวนมยาง Philips Avent แบบนุ่มและเบาพิเศษ
แผงป้องกันโค้งมนลดแรงกดบนแก้มลูกน้อยจนแทบไม่เหลือ อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ
เราพิถีพิถันเลือกวัสดุซิลิโคนในการผลิตจุกนม Ultra Soft และ Ultra Air เพื่อให้ได้วัสดุที่ปลอดภัยไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ทั้งยังประยุกต์ใช้แพร่หลายในทางการเเพทย์ รวมถึงปลอดสารเคมีอันตราย สารที่ไวกับต่อมไร้ท่อ (เช่น BPA) และสารก่อภูมิแพ้
จุกนมซิลิโคนนุ่ม มีรูปทรงสมมาตร และช่วยในการเรียงตัวของฟันเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ
ผิวสัมผัสของจุกนมซิลิโคนได้รับการออกแบบโดยเลียนเเบบสัมผัสของเต้านมแม่
กล่องเก็บพกพาที่มาพร้อมจุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ทำสองหน้าที่คือเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วย แค่เติมน้ำแล้วเอาเข้าไมโครเวฟ ก็วางใจได้เลยว่าสะอาดพร้อมใช้ในครั้งถัดไป
จุกนมหลอก Ultra Soft และ Ultra Air ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ
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