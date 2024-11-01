SCF135/06
เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง
อุปกรณ์ที่มีช่องเก็บนมผงที่ตวงไว้แล้วกัน 3 ช่อง เมื่อคุณต้องการป้อนนม เพียงเทนมผงลงในขวดนมที่ใส่น้ำร้อนไว้แล้ว สามารถถอดส่วนที่แบ่งเป็นช่องออกได้เพื่อใช้เป็นถ้วยหรือภาชนะดูประโยชน์ทั้งหมด
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ชิ้นส่วนภายในสามารถถอดออกเพื่อใช้เป็นถ้วยใส่ของว่างได้สะดวก
เครื่องจ่ายนมผง Philips Avent ใส่ปริมาณนมผงที่ตวงไว้แล้วได้ 3 โดส - เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง
ทุกชิ้นส่วนสามารถทำความสะอาดกับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม เตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจานได้รวดเร็ว และง่ายดาย
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