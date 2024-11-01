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  • เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง

    Philips Avent เครื่องจ่ายนมผง

    SCF135/06

    เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง

    อุปกรณ์ที่มีช่องเก็บนมผงที่ตวงไว้แล้วกัน 3 ช่อง เมื่อคุณต้องการป้อนนม เพียงเทนมผงลงในขวดนมที่ใส่น้ำร้อนไว้แล้ว สามารถถอดส่วนที่แบ่งเป็นช่องออกได้เพื่อใช้เป็นถ้วยหรือภาชนะ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿450.00

    Philips Avent เครื่องจ่ายนมผง

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    เหมาะสำหรับใช้ขณะเดินทาง

    ปลอดสาร BPA

    • ปริมาณ 3 โดส
    ชิ้นส่วนภายในถอดออกได้

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      ปลอดสาร BPA*
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      เครื่องจ่ายนมผง
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0-6 เดือน
      • 0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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