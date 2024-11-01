SCF149
การตากที่สะอาดและเรียบร้อย
ตะแกรงตากของ Philips Avent ได้รับการออกแบบมาเพื่อวิธีการตากขวดนมและอุปกรณ์เสริมของลูกน้อยที่สะอาดและเรียบร้อยที่สุด ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น ถาดรองน้ำหยดที่ถอดออกได้ และพื้นที่ที่เหมาะสำหรับขวดทุกขนาด ทำให้ตะแกรงตอบโจทย์ความต้องการในการตากประจำวันของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
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ดีไซน์แบบเปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระและให้น้ำระเหยได้ง่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผึ่งแห้ง
ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้สำหรับการเทน้ำที่ง่าย จึงสามารถผึ่งแห้งได้อย่างสะอาด
บรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสำหรับการป้อนนมให้ลูกน้อยของคุณในทุกๆ วัน: 8 ขวด ที่ปั๊มน้ำนม และจุกนมยาง ใช้ได้กับขวดนมทุกขนาด (สูงสุด 11 ออนซ์/330 มล.)
ช่วยคุณในการผึ่งแห้งผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยของคุณอย่างเป็นระเบียบ เติมน้ำได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น
การออกแบบ
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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