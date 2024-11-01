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  • การตากที่สะอาดและเรียบร้อย การตากที่สะอาดและเรียบร้อย การตากที่สะอาดและเรียบร้อย

    Philips Avent ตะแกรงตาก

    SCF149

    การตากที่สะอาดและเรียบร้อย

    ตะแกรงตากของ Philips Avent ได้รับการออกแบบมาเพื่อวิธีการตากขวดนมและอุปกรณ์เสริมของลูกน้อยที่สะอาดและเรียบร้อยที่สุด ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น ถาดรองน้ำหยดที่ถอดออกได้ และพื้นที่ที่เหมาะสำหรับขวดทุกขนาด ทำให้ตะแกรงตอบโจทย์ความต้องการในการตากประจำวันของคุณ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,940.00

    Philips Avent ตะแกรงตาก

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    การตากที่สะอาดและเรียบร้อย

    • ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้
    ดีไซน์แบบเปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระ

    ดีไซน์แบบเปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระ

    ดีไซน์แบบเปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระและให้น้ำระเหยได้ง่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผึ่งแห้ง

    ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้สำหรับการเทน้ำที่ง่าย

    ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้สำหรับการเทน้ำที่ง่าย

    ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้สำหรับการเทน้ำที่ง่าย จึงสามารถผึ่งแห้งได้อย่างสะอาด

    ใช้ได้กับขวดนมทุกขนาด: 8 ขวด ที่ปั๊ม และหัวนมยาง

    ใช้ได้กับขวดนมทุกขนาด: 8 ขวด ที่ปั๊ม และหัวนมยาง

    บรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสำหรับการป้อนนมให้ลูกน้อยของคุณในทุกๆ วัน: 8 ขวด ที่ปั๊มน้ำนม และจุกนมยาง ใช้ได้กับขวดนมทุกขนาด (สูงสุด 11 ออนซ์/330 มล.)

    เติมน้ำได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น

    เติมน้ำได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น

    ช่วยคุณในการผึ่งแห้งผลิตภัณฑ์ป้อนอาหารลูกน้อยของคุณอย่างเป็นระเบียบ เติมน้ำได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การออกแบบ

      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ใช่
      ประกอบง่าย
      ใช่
      เติมน้ำง่าย
      ใช่

    • วัสดุ

      โพลิโพรพิลีน (PP)
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ตะแกรงตาก
      1  ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ถาดรองน้ำหยดถอดออกได้
      เทน้ำส่วนเกินได้ง่าย
      การออกแบบที่ยืดหยุ่น
      ปรับขนาดได้ตามความต้องการของลูกน้อย
      ความจุสูง
      ขวดนม ที่ปั๊มน้ำนม และจุกนมยาง
      ผึ่งแห้งอย่างถูกสุขอนามัย
      ดีไซน์แบบเปิดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผึ่งแห้ง

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-24 เดือน

    Badge-D2C

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