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  • ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย* ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย* ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย*

    Philips Avent แผ่นป้องกันหัวนม

    SCF153/03

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย*

    แผ่นป้องกันหัวนมออกแบบเพื่อช่วยในการให้นมลูกน้อยจากอกเมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวนมหรือลูกน้อยดูดติดหัวนมได้ยาก แผ่นป้องกันหัวนมทรงผีเสื้อชนิดบางพิเศษช่วยให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับเต้านมและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างให้นมจากอกอย่างต่อเนื่อง

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    Philips Avent แผ่นป้องกันหัวนม

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    ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย*

    ลูกน้อยยึดหัวนมง่ายและอ่อนโยนต่อผิวคุณ*

    • รูปทรงที่ช่วยให้สัมผัสกับผิว
    • ป้องกันอาการเจ็บหัวนม
    • กลาง(21 มม.)
    • 2 ชิ้น
    รูปทรงที่ช่วยให้ผิวแม่ได้สัมผัสกับลูกน้อย

    รูปทรงที่ช่วยให้ผิวแม่ได้สัมผัสกับลูกน้อย

    แผ่นป้องกันหัวนมรูปทรงผีเสื้อชนิดบางพิเศษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการสัมผัสแบบแนบชิดกับลูกน้อย ด้วยรูปทรงของแผ่นป้องกัน ทำให้ไม่เพียงแค่จมูกเท่านั้นที่สัมผัสกับหน้าอก แต่ยังสัมผัสกับคางซึ่งทำให้ลูกน้อยดมกลิ่นของแม่และสัมผัสกับผิวหนังของแม่ได้ เพียงแค่จัดตำแหน่งของแผ่นป้องกันเอาไว้ที่ตรงกลางของหัวนมเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณสามารถดูดติดได้ทั่วทั้งหัวนม เพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลูกน้อยพร้อมปกป้องหัวนมของคุณ

    ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการดูดติดหัวนม

    ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการดูดติดหัวนม

    เราออกแบบแผ่นป้องกันหัวนมมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทารกที่ดูดติดหัวนมได้ยาก และช่วยให้คุณให้นมลูกได้นานขึ้น* สำหรับคุณแม่ที่มีหัวนมแบนและบอด และลูกน้อยที่มีแรงดูดน้อยหรือช่องปากผิดปกติ แผ่นป้องกันหัวนมสามารถทำให้หัวนมมีรูปร่างสำหรับการดูดติด ช่วยให้ลูกน้อยอยู่ในสภาพดูดติดหัวนมตลอดเวลาในระหว่างที่ลูกน้อยหยุดดูด

    ผลิตขึ้นเพื่อหัวนมที่เจ็บ แสบ หรือบอบบาง

    ผลิตขึ้นเพื่อหัวนมที่เจ็บ แสบ หรือบอบบาง

    แผ่นป้องกันจุกนมได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและให้นมได้อย่างอ่อนโยนสำหรับหัวนมที่เจ็บ แสบ หรือแตกลาย ซึ่งสามารถลดการเสียดสีและการยืดของหัวนมในระหว่างการให้นมได้ คุณจึงสามารถให้นมลูกน้อยได้อย่างสบายตัว

    เด็กทารกสามารถดื่มนมได้ในความเร็วของตนเอง

    เด็กทารกสามารถดื่มนมได้ในความเร็วของตนเอง

    หากจำเป็นต้องมีการควบคุมความเร็วการไหลของนมแม่หรือลูกน้อยไม่มีแรงดูด แผ่นป้องกันหัวนมยังช่วยเหลือคุณได้อีก รู 3 รูที่ปลายของแผ่นป้องกันสามารถช่วยปรับระดับความเร็วการไหลของน้ำนมสำหรับลูกน้อยในกรณีที่มีน้ำนมเหลือมาก ด้วยวิธีนี้ลูกน้อยจะสามารถดื่มได้ตามความเร็วของตนเองในกรณีที่คุณแม่รู่สึกตื่นตัวมากกว่าปกติ

    ออกแบบมาให้พอดี

    ออกแบบมาให้พอดี

    แผ่นป้องกันหัวนมมี 2 ขนาดเพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าอกของคุณ โดยแผ่นป้องกันขนาดเล็กพอดีกับหัวนมที่มีเส้นผ่าูศูนย์กลางขนาด 12 มม. และขนาดกลางที่ขนาด 21 มม. หากต้องการหาว่าคุณมีขนาดเท่าใด ให้ทำตัวให้ผ่อนคลายแล้ววางวงแหวนไว้เหนือหัวนมของคุณ จากนั้นจึงหมุนแผ่นป้องกันตามเข็มนาฬิกาแล้วปรับหัวนมของคุณให้พอดีกับรูของแผ่นปิด จากนั้นจึงดึงฐานแผ่นป้องกันรอบหัวนม หากเหลือพื้นที่ 2 มม. ระหว่างหัวนมและซิลิโคน นั่นถือว่าเป็นขนาดที่พอดี โดยขนาดนั้นจะขึ้นอยู่กับหัวนม ไม่ใช่รอบหัวนม หากไม่มั่นใจ ให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสำหรับความช่วยเหลือ

    ทำความสะอาดง่ายในกล่องเก็บพกพาที่ถูกสุขอนามัย

    ทำความสะอาดง่ายในกล่องเก็บพกพาที่ถูกสุขอนามัย

    ก่อนใช้งานแผ่นป้องกันหัวนมในแต่ละครั้ง คุณต้องทำความสะอาดก่อนซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยวางแผ่นป้องกันหัวนมลงในน้ำต้มสุกห้านาทีหรือจะเลือกใช้กล่องอนามัยก็ได้ จากนั้นวางแผ่นป้องกันหัวนมที่ล้างน้ำสะอาดดีแล้วทั้งคู่ลงในกล่องเก็บ แล้วจึงเติมน้ำเข้าไป 25 มล./0.9 ฟลูอิดออนซ์ เสร็จแล้วให้นำแผ่นป้องกันหัวนมไปเข้าไมโครเวฟ 750-1,000 W นานสามนาที รอให้เย็นห้านาที จากนั้นจึงระบายน้ำทิ้ง เท่านี้แผ่นป้องกันหัวนมก็พร้อมใช้งานแล้ว ใช้กล่องเก็บพกพาที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกเมื่อออกเดินทางไปข้างนอก รวมถึงเมื่อต้องการจัดเก็บและรักษาแผ่นป้องกันหัวนมให้สะอาด

    เพื่อการให้นมจากเต้านมและจากขวดร่วมกัน

    วัสดุซิลิโคนนุ่มชนิดบางพิเศษของแผ่นป้องกันหัวนม Philips Avent ให้สัมผัสใกล้เคียงกับโซลูชั่นการให้นมทารกของเรามากขึ้น เพื่อช่วยให้การให้นมจากเต้านมเปลี่ยนผ่านสู่การให้นมจากขวดอย่างไร้รอยต่อ โดยผสมผสานการให้นมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      "แผ่นป้องกันหัวนม"
      ซิลิโคน ปลอดสาร BPA*

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      แผ่นป้องกันหัวนมขนาด 21 มม.
      2  ชิ้น
      กล่องเก็บพกพาที่ถูกสุขอนามัย
      1  ชิ้น
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ในกรณีของหัวนมที่เจ็บ แตกลาย บอบบาง แสบ บอด หรือแบน และลูกน้อยที่ดูดติดหัวนมได้ยาก
    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
    • ส่วนนี้จะมีความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่แยกออกจากเนื้อหาที่ผู้บริโภคป้อนในส่วนนี้และข้อมูลทางเทคนิคและ / หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Philips

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