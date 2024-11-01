SCF153/03
ช่วยให้นมลูกน้อยจากอกได้นานขึ้น อย่างสบาย*
แผ่นป้องกันหัวนมออกแบบเพื่อช่วยในการให้นมลูกน้อยจากอกเมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวนมหรือลูกน้อยดูดติดหัวนมได้ยาก แผ่นป้องกันหัวนมทรงผีเสื้อชนิดบางพิเศษช่วยให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับเต้านมและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างให้นมจากอกอย่างต่อเนื่องดูประโยชน์ทั้งหมด
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แผ่นป้องกันหัวนมรูปทรงผีเสื้อชนิดบางพิเศษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการสัมผัสแบบแนบชิดกับลูกน้อย ด้วยรูปทรงของแผ่นป้องกัน ทำให้ไม่เพียงแค่จมูกเท่านั้นที่สัมผัสกับหน้าอก แต่ยังสัมผัสกับคางซึ่งทำให้ลูกน้อยดมกลิ่นของแม่และสัมผัสกับผิวหนังของแม่ได้ เพียงแค่จัดตำแหน่งของแผ่นป้องกันเอาไว้ที่ตรงกลางของหัวนมเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยของคุณสามารถดูดติดได้ทั่วทั้งหัวนม เพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลูกน้อยพร้อมปกป้องหัวนมของคุณ
เราออกแบบแผ่นป้องกันหัวนมมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทารกที่ดูดติดหัวนมได้ยาก และช่วยให้คุณให้นมลูกได้นานขึ้น* สำหรับคุณแม่ที่มีหัวนมแบนและบอด และลูกน้อยที่มีแรงดูดน้อยหรือช่องปากผิดปกติ แผ่นป้องกันหัวนมสามารถทำให้หัวนมมีรูปร่างสำหรับการดูดติด ช่วยให้ลูกน้อยอยู่ในสภาพดูดติดหัวนมตลอดเวลาในระหว่างที่ลูกน้อยหยุดดูด
แผ่นป้องกันจุกนมได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและให้นมได้อย่างอ่อนโยนสำหรับหัวนมที่เจ็บ แสบ หรือแตกลาย ซึ่งสามารถลดการเสียดสีและการยืดของหัวนมในระหว่างการให้นมได้ คุณจึงสามารถให้นมลูกน้อยได้อย่างสบายตัว
หากจำเป็นต้องมีการควบคุมความเร็วการไหลของนมแม่หรือลูกน้อยไม่มีแรงดูด แผ่นป้องกันหัวนมยังช่วยเหลือคุณได้อีก รู 3 รูที่ปลายของแผ่นป้องกันสามารถช่วยปรับระดับความเร็วการไหลของน้ำนมสำหรับลูกน้อยในกรณีที่มีน้ำนมเหลือมาก ด้วยวิธีนี้ลูกน้อยจะสามารถดื่มได้ตามความเร็วของตนเองในกรณีที่คุณแม่รู่สึกตื่นตัวมากกว่าปกติ
แผ่นป้องกันหัวนมมี 2 ขนาดเพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าอกของคุณ โดยแผ่นป้องกันขนาดเล็กพอดีกับหัวนมที่มีเส้นผ่าูศูนย์กลางขนาด 12 มม. และขนาดกลางที่ขนาด 21 มม. หากต้องการหาว่าคุณมีขนาดเท่าใด ให้ทำตัวให้ผ่อนคลายแล้ววางวงแหวนไว้เหนือหัวนมของคุณ จากนั้นจึงหมุนแผ่นป้องกันตามเข็มนาฬิกาแล้วปรับหัวนมของคุณให้พอดีกับรูของแผ่นปิด จากนั้นจึงดึงฐานแผ่นป้องกันรอบหัวนม หากเหลือพื้นที่ 2 มม. ระหว่างหัวนมและซิลิโคน นั่นถือว่าเป็นขนาดที่พอดี โดยขนาดนั้นจะขึ้นอยู่กับหัวนม ไม่ใช่รอบหัวนม หากไม่มั่นใจ ให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสำหรับความช่วยเหลือ
ก่อนใช้งานแผ่นป้องกันหัวนมในแต่ละครั้ง คุณต้องทำความสะอาดก่อนซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยวางแผ่นป้องกันหัวนมลงในน้ำต้มสุกห้านาทีหรือจะเลือกใช้กล่องอนามัยก็ได้ จากนั้นวางแผ่นป้องกันหัวนมที่ล้างน้ำสะอาดดีแล้วทั้งคู่ลงในกล่องเก็บ แล้วจึงเติมน้ำเข้าไป 25 มล./0.9 ฟลูอิดออนซ์ เสร็จแล้วให้นำแผ่นป้องกันหัวนมไปเข้าไมโครเวฟ 750-1,000 W นานสามนาที รอให้เย็นห้านาที จากนั้นจึงระบายน้ำทิ้ง เท่านี้แผ่นป้องกันหัวนมก็พร้อมใช้งานแล้ว ใช้กล่องเก็บพกพาที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกเมื่อออกเดินทางไปข้างนอก รวมถึงเมื่อต้องการจัดเก็บและรักษาแผ่นป้องกันหัวนมให้สะอาด
วัสดุซิลิโคนนุ่มชนิดบางพิเศษของแผ่นป้องกันหัวนม Philips Avent ให้สัมผัสใกล้เคียงกับโซลูชั่นการให้นมทารกของเรามากขึ้น เพื่อช่วยให้การให้นมจากเต้านมเปลี่ยนผ่านสู่การให้นมจากขวดอย่างไร้รอยต่อ โดยผสมผสานการให้นมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน
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