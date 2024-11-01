SCF155
ความสบายพร้อมความมั่นใจ
แผ่นซับน้ำนมแบบล้างทำความสะอาดได้ จาก Philips Avent SCF155/06 ทำจากผ้าฝ้ายที่นุ่มและอ่อนโยน พร้อมคุณสมบัติดูดซับความชื้นที่ขจัดความชื้นให้หมดไปจากผิวหนังด้วยเยื่อบุป้องกันการไหลซึมดูประโยชน์ทั้งหมด
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ดูดซับความชื้นพร้อมขจัดความชื้นให้หมดไปจากผิวหนังด้วยเยื่อบุป้องกันการไหลซึม
ไม่ลื่นหลุดเนื่องจากเทปกาวที่ช่วยตรึงแผ่นซับน้ำนมอยู่กับที่
พัฒนาร่วมกับพยาบาลผดุงครรภ์และที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงเด็กผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาคุณแม่ด้านการป้อนน้ำนมจากเต้านมเป็นเวลา 20 ปี
บรรจุในหีบห่อแยกเพื่อรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ
เยื่อบุผ้าฝ้าย นุ่มและอ่อนโยนต่อผิว สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือซักแห้งได้
แผ่นซับน้ำนม Philips Avent มีรูปทรงโค้งรับกับสรีระทำให้คุณสวมใส่ได้อย่างแนบเนียบใต้เสื้อผ้า
สัมผัสนุ่มนวล
การออกแบบ
ประเทศผู้ผลิต
สิ่งที่ให้มา
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
ความสบายสูงสุด
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