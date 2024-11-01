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    Philips Avent แผ่นซับน้ำนม

    SCF155

    ความสบายพร้อมความมั่นใจ

    แผ่นซับน้ำนมแบบล้างทำความสะอาดได้ จาก Philips Avent SCF155/06 ทำจากผ้าฝ้ายที่นุ่มและอ่อนโยน พร้อมคุณสมบัติดูดซับความชื้นที่ขจัดความชื้นให้หมดไปจากผิวหนังด้วยเยื่อบุป้องกันการไหลซึม

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿945.00

    Philips Avent แผ่นซับน้ำนม

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    ความสบายพร้อมความมั่นใจ

    แผ่นซับน้ำนมดูดซับความชื้นและนุ่มเป็นพิเศษ

    • ล้างทำความสะอาดได้

    นุ่มเป็นพิเศษและดูดซับได้ดีเยี่ยม

    ดูดซับความชื้นพร้อมขจัดความชื้นให้หมดไปจากผิวหนังด้วยเยื่อบุป้องกันการไหลซึม

    ตรึงให้อยู่กับที่ด้วยเทปกาว

    ไม่ลื่นหลุดเนื่องจากเทปกาวที่ช่วยตรึงแผ่นซับน้ำนมอยู่กับที่

    พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการป้อนน้ำนมจากเต้านม

    พัฒนาร่วมกับพยาบาลผดุงครรภ์และที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงเด็กผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาคุณแม่ด้านการป้อนน้ำนมจากเต้านมเป็นเวลา 20 ปี

    ถูกสุขอนามัย

    บรรจุในหีบห่อแยกเพื่อรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ

    นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยเยื่อบุผ้าฝ้ายที่นุ่ม

    เยื่อบุผ้าฝ้าย นุ่มและอ่อนโยนต่อผิว สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือซักแห้งได้

    นุ่มสบาย รูปทรงที่เหมาะกับสรีระ

    แผ่นซับน้ำนม Philips Avent มีรูปทรงโค้งรับกับสรีระทำให้คุณสวมใส่ได้อย่างแนบเนียบใต้เสื้อผ้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • สัมผัสนุ่มนวล

      เยื่อบุผ้าฝ้ายที่นุ่ม
      ใช่

    • การออกแบบ

      มีลักษณะตามสรีระของสตรี
      ใช่

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      กระเป๋าใส่ผ้าสำหรับซัก
      1  ชิ้น
      แผ่นซับน้ำนมแบบล้างทำความสะอาดได้
      6  ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ไม่รั่วซึม
      ดูดซับความชื้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    • ความสบายสูงสุด

      กันลื่น
      โครงสร้างชั้นนอกที่สวยงาม

    Badge-D2C

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