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  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

ยกเลิกการผลิต

Philips Aventจุกนมหลอก Classic

SCF170/21

ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่สำคัญของลูกน้อยได้ทุกเมื่อด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Classic ที่มีให้เลือกหลายสี ซึ่งจุกนมแบบยุบตัวได้ของเรามีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันอีกด้วย

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แบรนด์ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

จุกนมหลอกที่มีดีไซน์ทันสมัย ใสเหมือนคริสตัล

ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

  • เพื่อความสบายที่สำคัญ

  • วัยแรกเกิด - 6 เดือน

  • ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA

  • 2 แพ็ค

ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

เด็กทารกรู้ดีว่าพวกเขาชอบอะไร! เราได้สอบถามกับทางมารดาว่าลูกน้อยของเขารู้สึกอย่างไรกับจุกนมหลอก Philips Avent และผลลัพธ์ที่ได้คือทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี

ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *

ข้อมูลทางเทคนิค

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  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 

  1. แบรนด์จุกนมหลอกที่เป็นอันดับ 1 ทั่วโลก

  2. เพื่อสุขอนามัย เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งานนาน 4 สัปดาห์

  3. ผลิตภัณฑ์ของเราคอยช่วยเหลือสนับสนุนมารดาและทารกในทุกๆ ขั้นของการเติบโต

  4. ผู้ผลิตแห่งปี 2014

  5. ทดสอบแบบออนไลน์กับมารดา 100 ท่าน, สหราชอาณาจักรปี 2012